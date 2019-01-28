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Материалы по теме:

В Самаре пассажирский автобус сбил женщину на «зебре»

В Самаре пассажирский автобус сбил женщину на «зебре»

В понедельник, 28 января, под колеса автобуса попала жительница областной столицы. В 10:00 56-летний водитель автобуса ПАЗ следовал по своему маршруту. Напротив дома № 133 по улице Красноармейской он проехал на красный свет и сбил 65-летнюю женщину, которая пересекала проезжую 
28 января 2019, 08:07
В Самаре автовоз протаранил маршрутку на Московском шоссе

В Самаре автовоз протаранил маршрутку на Московском шоссе

В понедельник вечером, 28 января, на главной магистрали областной столицы возникла пробка. Примерно в 18:20 на пересечении Московского шоссе и Ново-Вокзальной столкнулись маршрутный автобус № 295 и большегруз, перевозивший автомобили. Полицейские оказали помощь пострадавшим, обозначили место аварии и начали собирать 
28 января 2019, 07:55
Четверо самарцев заразились лихорадкой денге

Четверо самарцев заразились лихорадкой денге

Самарцы привозят из отпуска самые разные болезни. Например, в январе в регионе зарегистрировали четыре лабораторно подтвержденных случая лихорадки денге. Как отметили в областном Роспотребнадзоре, отдыхающие заразились в Таиланде и Вьетнаме. Напомним, что лихорадка денге - опасное заболевание трансмиссивной вирусной этиологии, 
28 января 2019, 05:32
Начальник ГИБДД Самары покинул свой пост

Начальник ГИБДД Самары покинул свой пост

В понедельник, 28 января, стало известно, что свой пост оставил начальник ОГИБДД УМВД России по Самаре Андрей Карпочев. Как отмечают в региональном Главке полиции, он вышел на пенсию. Отметим, что Андрей Карпочев возглавлял подразделение с 2015 года, а до этого 
28 января 2019, 04:37
В Самаре изменили правила парковки у драмтеатра

В Самаре изменили правила парковки у драмтеатра

В Самаре изменились правила парковки на улице Фрунзе. Речь идет об отрезке между улицами Шостаковича и Вилоновской около театра драмы. Знаки «Стоянка запрещена по четным и нечетным дням» заменили на знаки «Остановка запрещена с 00:00 до 06:00». Это было сделано 

25 января 2019, 03:34
В Самаре дерево рухнуло на припаркованные машины на Стара-Загоре

В Самаре дерево рухнуло на припаркованные машины на Стара-Загоре

В воскресенье, 13 января, в Кировском районе областной столицы дерево рухнуло на припаркованные во дворе автомобили. Это случилось около дома № 251 по улице Стара-Загора, пишут в группе «ДТП Самара» очевидцы. Ствол упавшего дерева перегородил проезд, одна машина была 
14 января 2019, 10:35
Эксперты рассказали, сколько в Самаре стоит «переобуть» машину

Эксперты рассказали, сколько в Самаре стоит «переобуть» машину

Если верить народным приметам, то снег в Самаре должен лечь примерно в середине декабря. Многие автолюбители предпочитают использовать летние шины, как говорится, "до последнего". Однако, специалисты говорят о том, что не стоит дожидаться настоящей зимы, лучше переобуть свою машину заблаговременно. 
2 ноября 2018, 10:54
Автостоянку уничтожили на проспекте Карла Маркса в Самаре

Автостоянку уничтожили на проспекте Карла Маркса в Самаре

Прокуратура Железнодорожного района областной столицы проверила работу местных автостоянок. В частности, сотрудники надзорного ведомства обращали внимание на наличие у владельцев парковок правоустанавливающих документов. Автостоянка на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Тверской, расположенная напротив дома № 55 работала незаконно. Сейчас 
21 августа 2018, 09:37
Где сделают платные парковки в Самаре

Где сделают платные парковки в Самаре

Городские власти собираются сделать парковку на нескольких улицах Самары платной. Сейчас у чиновников уже есть учрежденный список. Известно, что общее количество мест для машин составит 3790. Под коммерческие парковки отведут несколько площадей.

Например, около Драмтеатра выделят отрезок земли размером 
11 июля 2018, 02:30
Парковка машин в Самаре: где работают эвакуаторы?

Парковка машин в Самаре: где работают эвакуаторы?

Парковка автомобилей в историческом центре Самары теперь чревата неприятными последствиями: их почти отовсюду увозят эвакуаторы. В ГИБДД официально ситуацию не комментируют. Неофициально подтверждают, что мера это временная, и рекомендуют оставлять машины только на специально отведенных площадках, таких как, например, у 

26 июня 2018, 04:27
В блогах: «Кому помешала парковка?»

В блогах: «Кому помешала парковка?»

Журналист Андрей Шмуров пишет у себя на странице в соцсети "Фейсбук": "Всего два видео в Сети, проверка Следственного комитета и прокуратуры, и вот бизнесмены на эвакуаторах ездят в сопровождении машины ГИБДД. Заодно бы хотелось знать, а зачем на Агибалова 
26 июня 2018, 10:00
Самарским медикам купят новые машины

Самарским медикам купят новые машины

Для службы скорой помощи в Самарской области закупят новую технику. Объявлен тендер на поставку 21 машины за 126 миллионов рублей, следует из сообщения на портале госзакупок. Заказчик - областное казенное учреждение «Самарафармация». Согласно техзаданию, всего нужно поставить 10 машин экстренной 

22 августа 2017, 10:05
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