В Самаре изменили правила парковки у драмтеатра В Самаре изменились правила парковки на улице Фрунзе. Речь идет об отрезке между улицами Шостаковича и Вилоновской около театра драмы. Знаки «Стоянка запрещена по четным и нечетным дням» заменили на знаки «Остановка запрещена с 00:00 до 06:00». Это было сделано …