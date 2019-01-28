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В Самаре пассажирский автобус сбил женщину на «зебре»
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28 января 2019, 08:07
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В Самаре автовоз протаранил маршрутку на Московском шоссе
В понедельник вечером, 28 января, на главной магистрали областной столицы возникла пробка. Примерно в 18:20 на пересечении Московского шоссе и Ново-Вокзальной столкнулись маршрутный автобус № 295 и большегруз, перевозивший автомобили. Полицейские оказали помощь пострадавшим, обозначили место аварии и начали собирать …
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28 января 2019, 07:55
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Четверо самарцев заразились лихорадкой денге
Самарцы привозят из отпуска самые разные болезни. Например, в январе в регионе зарегистрировали четыре лабораторно подтвержденных случая лихорадки денге. Как отметили в областном Роспотребнадзоре, отдыхающие заразились в Таиланде и Вьетнаме. Напомним, что лихорадка денге - опасное заболевание трансмиссивной вирусной этиологии, …
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28 января 2019, 05:32
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Начальник ГИБДД Самары покинул свой пост
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28 января 2019, 04:37
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В Самаре изменили правила парковки у драмтеатра
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25 января 2019, 03:34
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В Самаре дерево рухнуло на припаркованные машины на Стара-Загоре
В воскресенье, 13 января, в Кировском районе областной столицы дерево рухнуло на припаркованные во дворе автомобили. Это случилось около дома № 251 по улице Стара-Загора, пишут в группе «ДТП Самара» очевидцы. Ствол упавшего дерева перегородил проезд, одна машина была …
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14 января 2019, 10:35
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Эксперты рассказали, сколько в Самаре стоит «переобуть» машину
Если верить народным приметам, то снег в Самаре должен лечь примерно в середине декабря. Многие автолюбители предпочитают использовать летние шины, как говорится, "до последнего". Однако, специалисты говорят о том, что не стоит дожидаться настоящей зимы, лучше переобуть свою машину заблаговременно. …
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2 ноября 2018, 10:54
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Автостоянку уничтожили на проспекте Карла Маркса в Самаре
Прокуратура Железнодорожного района областной столицы проверила работу местных автостоянок. В частности, сотрудники надзорного ведомства обращали внимание на наличие у владельцев парковок правоустанавливающих документов. Автостоянка на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Тверской, расположенная напротив дома № 55 работала незаконно. Сейчас …
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21 августа 2018, 09:37
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Где сделают платные парковки в Самаре
Городские власти собираются сделать парковку на нескольких улицах Самары платной. Сейчас у чиновников уже есть учрежденный список. Известно, что общее количество мест для машин составит 3790. Под коммерческие парковки отведут несколько площадей.
Например, около Драмтеатра выделят отрезок земли размером …
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11 июля 2018, 02:30
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Парковка машин в Самаре: где работают эвакуаторы?
Парковка автомобилей в историческом центре Самары теперь чревата неприятными последствиями: их почти отовсюду увозят эвакуаторы. В ГИБДД официально ситуацию не комментируют. Неофициально подтверждают, что мера это временная, и рекомендуют оставлять машины только на специально отведенных площадках, таких как, например, у …
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26 июня 2018, 04:27
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В блогах: «Кому помешала парковка?»
Журналист Андрей Шмуров пишет у себя на странице в соцсети "Фейсбук": "Всего два видео в Сети, проверка Следственного комитета и прокуратуры, и вот бизнесмены на эвакуаторах ездят в сопровождении машины ГИБДД. Заодно бы хотелось знать, а зачем на Агибалова …
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26 июня 2018, 10:00
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Самарским медикам купят новые машины
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22 августа 2017, 10:05
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