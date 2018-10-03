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Топ-менеджеров РКЦ «Прогресс» подозревают в нанесении ущерба государству в 1 млрд рублей
В Самаре в ближайшее время предстанут перед судом главный инженер и начальник управления финансов РКЦ «Прогресс», сообщает областной следственный комитет. Они обвиняются в нецелевом расходовании бюджетных средств и злоупотреблении полномочиями.
По версии следствия, сотрудники включили в перечень оборудования, …
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3 октября 2018, 10:34
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Прокуратура потребовала установить пандусы и усилители на станции «Юнгородок»
Прокуратура Промышленного района Самары добивается того, чтобы станцию метро «Юнгородок» в Самаре сделали доступной для маломобильных граждан. Там не хватает подъемных устройств для инвалидов, а в кассе нет аппарата для усиления звука. В адрес директора МП «Самарский метрополитен» внесли представление, …
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3 октября 2018, 05:42
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Спикером думы Сызрани снова стал Сергей Прокофьев
В среду, 3 октября, состоялось заседание Думы городского округа Сызрань VII созыва. Депутаты рассмотрели три вопроса: о признании полномочий парламентариев, избрании председателя новой гордумы и его заместителя. Как сообщили в горадминистрации, фракция «Единая Россия» выдвинула на пост спикера Сергея Прокофьева, …
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3 октября 2018, 05:18
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В Самаре снесли 7 автостоянок в Железнодорожном районе
Во время мониторинга в Железнодорожном районе сотрудники прокуратуры нашли несколько незаконных автостоянок. У владельцев парковок не оказалось правоустанавливающих документов. Как рассказали в облпрокуратуре, в районе ликвидировали 7 автостоянок. Они располагались на улице Спортивной,17, Братьев Коростелевых, 17А, Владимирской, 29Б, на проспекте …
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3 октября 2018, 04:59
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Дмитрию Азарову пожаловались на ужасное состояние Центрального автовокзала
Жители Самары пожаловались главе региона Дмитрию Азарову на состояние автовокзала «Центральный».
«Грязь, вонь, очереди, хамство и полная профнепригодность всего персонала!» - перечисляет недостатки транспортного узла один из пользователей соцсетей.
Автор обращения добавляет, что не знает ни одного положительного отзыва об автовокзале. И …
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1 октября 2018, 10:34
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Стали известны подробности новой скандальной истории вокруг центрального автовокзала
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20 июня 2017, 03:05
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В Самаре разгорается новый скандал вокруг центрального автовокзала
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19 июня 2017, 06:34
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В Самаре фасад Центрального автовокзала покроют поликарбонатом и плиткой
В Самаре начался ремонт Центрального автовокзала на пересечении Московского шоссе и улицы Авроры. Объект приводят в порядок в рамках подготовки к мировому футбольному первенству.
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23 мая 2017, 03:47