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Топ-менеджеров РКЦ «Прогресс» подозревают в нанесении ущерба государству в 1 млрд рублей

Топ-менеджеров РКЦ «Прогресс» подозревают в нанесении ущерба государству в 1 млрд рублей

В Самаре в ближайшее время предстанут перед судом главный инженер и начальник управления финансов РКЦ «Прогресс», сообщает областной следственный комитет. Они обвиняются в нецелевом расходовании бюджетных средств и злоупотреблении полномочиями.

По версии следствия, сотрудники включили в перечень оборудования, 
3 октября 2018, 10:34
Прокуратура потребовала установить пандусы и усилители на станции «Юнгородок»

Прокуратура потребовала установить пандусы и усилители на станции «Юнгородок»

Прокуратура Промышленного района Самары добивается того, чтобы станцию метро «Юнгородок» в Самаре сделали доступной для маломобильных граждан. Там не хватает подъемных устройств для инвалидов, а в кассе нет аппарата для усиления звука. В адрес директора МП «Самарский метрополитен» внесли представление, 
3 октября 2018, 05:42
Спикером думы Сызрани снова стал Сергей Прокофьев

Спикером думы Сызрани снова стал Сергей Прокофьев

В среду, 3 октября, состоялось заседание Думы городского округа Сызрань VII созыва. Депутаты рассмотрели три вопроса: о признании полномочий парламентариев, избрании председателя новой гордумы и его заместителя. Как сообщили в горадминистрации, фракция «Единая Россия» выдвинула на пост спикера Сергея Прокофьева, 
3 октября 2018, 05:18
В Самаре снесли 7 автостоянок в Железнодорожном районе

В Самаре снесли 7 автостоянок в Железнодорожном районе

Во время мониторинга в Железнодорожном районе сотрудники прокуратуры нашли несколько незаконных автостоянок. У владельцев парковок не оказалось правоустанавливающих документов. Как рассказали в облпрокуратуре, в районе ликвидировали 7 автостоянок. Они располагались на улице Спортивной,17, Братьев Коростелевых, 17А, Владимирской, 29Б, на проспекте 
3 октября 2018, 04:59
Дмитрию Азарову пожаловались на ужасное состояние Центрального автовокзала

Дмитрию Азарову пожаловались на ужасное состояние Центрального автовокзала

Жители Самары пожаловались главе региона Дмитрию Азарову на состояние автовокзала «Центральный».

«Грязь, вонь, очереди, хамство и полная профнепригодность всего персонала!» - перечисляет недостатки транспортного узла один из пользователей соцсетей.

Автор обращения добавляет, что не знает ни одного положительного отзыва об автовокзале. И 

1 октября 2018, 10:34
Стали известны подробности новой скандальной истории вокруг центрального автовокзала

Стали известны подробности новой скандальной истории вокруг центрального автовокзала

Пассажиры, недовольные тем, что им приходится оплачивать междугородний проезд даже за детей до 7 лет, грозятся подать в суд на руководство предприятия. Самарец Дмитрий Савчук собирался отправить жену с двухлетним ребенком в Ульяновск к родне. Билет на автобус для взрослого 

20 июня 2017, 03:05
В Самаре разгорается новый скандал вокруг центрального автовокзала

В Самаре разгорается новый скандал вокруг центрального автовокзала

Пассажиры, недовольные тем, что им приходится оплачивать междугородний проезд за детей до 7 лет, грозятся подать в суд на руководство предприятия. Между тем, представители перевозчика уверяют - они следуют букве закона и, несмотря на то, что по одним правилам детям, 

19 июня 2017, 06:34
В Самаре фасад Центрального автовокзала покроют поликарбонатом и плиткой

В Самаре фасад Центрального автовокзала покроют поликарбонатом и плиткой

В Самаре начался ремонт Центрального автовокзала на пересечении Московского шоссе и улицы Авроры. Объект приводят в порядок в рамках подготовки к мировому футбольному первенству.
Как сообщается, специалисты собираются полностью заменить асфальт на территории автовокзала. Фасад здания покроют поликарбонатом и плиткой. 

23 мая 2017, 03:47
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