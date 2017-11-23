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Самарские таможенники снимают языковой барьер к ЧМ-2018
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21 ноября 2017, 11:20
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Делегация Совета Федерации оценит объекты ЧМ-2018 в Самаре
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17 ноября 2017, 01:39
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Достроить Фрунзенский мост в Самаре планируют в 2019 году после ЧМ
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17 ноября 2017, 11:35
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За спекуляции билетами на ЧМ-2018 введут штраф до 1 млн рублей
Правительство России предложило штрафовать на сумму до 1 миллиона рублей спекулянтов билетами на матчи ЧМ-2018. Соответствующий проект поправки в административный кодекс опубликован на сайте кабмина. Радикальная мера «позволит выполнить обязательства России перед FIFA в части запрета на незаконную реализацию входных …
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15 ноября 2017, 02:08