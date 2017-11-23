8
49
57
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 22 ноября 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
  .d88888b.   Y88b   d88P  8888888888P  888    d8P    .d8888b.             888b     d888 
 d88P" "Y88b   Y88b d88P         d88P   888   d8P    d88P  Y88b            8888b   d8888 
 888     888    Y88o88P         d88P    888  d8P     888    888            88888b.d88888 
 888     888     Y888P         d88P     888d88K      Y88b. d888  88888888  888Y88888P888 
 888     888     d888b        d88P      8888888b      "Y888P888     d88P   888 Y888P 888 
 888 Y8b 888    d88888b      d88P       888  Y88b           888    d88P    888  Y8P  888 
 Y88b.Y8b88P   d88P Y88b    d88P        888   Y88b   Y88b  d88P   d88P     888   "   888 
  "Y888888"   d88P   Y88b  d8888888888  888    Y88b   "Y8888P"   88888888  888       888 
        Y8b
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Самарские таможенники снимают языковой барьер к ЧМ-2018

Самарские таможенники снимают языковой барьер к ЧМ-2018

Самарские таможенники готовятся к ЧМ-2018 и "снимают языковой барьер". В 2017 году сотрудники ведомства успешно сдали экзамены по английскому языку.
 
«Пять лет назад в Самарской таможне было принято решение о подготовке таможенных  инспекторов со знанием английского языка. Сразу началась 

21 ноября 2017, 11:20
Делегация Совета Федерации оценит объекты ЧМ-2018 в Самаре

Делегация Совета Федерации оценит объекты ЧМ-2018 в Самаре

В Самару прибыла делегация Совета Федерации. Представители верхней палаты парламента и врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров вместе уже осмотрели стадион «Самара Арена», сообщила советник главы региона Наталья Родимова. Она опубликовала фото на своей странице в Twitter.

«Стадион без 
17 ноября 2017, 01:39
Достроить Фрунзенский мост в Самаре планируют в 2019 году после ЧМ

Достроить Фрунзенский мост в Самаре планируют в 2019 году после ЧМ

Фрунзенский мост в Самаре планируют достроить в 2019 году. Такая информация была озвучена в Самарской губернской думе на заседании комитета по транспорту. В 2018 году на проведение работ должны выделить 2 миллиарда рублей.

«Готовы шесть из восьми опор Фрунзенского моста», - 

17 ноября 2017, 11:35
За спекуляции билетами на ЧМ-2018 введут штраф до 1 млн рублей

За спекуляции билетами на ЧМ-2018 введут штраф до 1 млн рублей

Правительство России предложило штрафовать на сумму до 1 миллиона рублей спекулянтов билетами на матчи ЧМ-2018. Соответствующий проект поправки в административный кодекс опубликован на сайте кабмина. Радикальная мера «позволит выполнить обязательства России перед FIFA в части запрета на незаконную реализацию входных 

15 ноября 2017, 02:08
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Наверх