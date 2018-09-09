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Спикер Гордумы Самары Алексей Дегтев проголосовал на выборах

Спикер Гордумы Самары Алексей Дегтев проголосовал на выборах

В числе первых самарцев, которые пришли на избирательные участки, стал спикер Гордумы Алексей Дегтев. Он исполнил свой гражданский долг на участке, расположенном на улице Радонежской.

Напомним, в это воскресенье в Самарской области избираются губернатор, депутат Госдумы и члены представительных 
9 сентября 2018, 09:17
На избирательных участках в Самаре уже наблюдаются очереди

На избирательных участках в Самаре уже наблюдаются очереди

На только что открывшиеся избирательные участки в Самарской области пришли первые голосующие. Несмотря на ранний час, местами уже наблюдаются очереди. Подобную картину, например, наблюдает корреспондент «ТЕРРЫ», находящийся на участке по адресу, улица Радонежская, 2а.

Напомним, 9 сентября в Самарской 
9 сентября 2018, 08:31
День выборов стартовал: в Самарской области открылись избирательные участки

День выборов стартовал: в Самарской области открылись избирательные участки

9 сентября в Самарской области — единый день голосования. В его рамках жителям региональной столицы предстоит выбрать губернатора Самарской области, а также депутата Государственной думы. На каждый пост претендуют по шестеро кандидатов.

Кроме того, тольяттинцы и сызранцы будут выбирать депутатов, которые 

9 сентября 2018, 08:05
Чем грозят новые санкции российской экономике

Чем грозят новые санкции российской экономике

Новый пакет американских санкций против российской экономики, по прогнозам аналитиков, будет утвержден ближе к ноябрю. США планируют запретить поставки в нашу страну продукции из самых разных сфер - станков, промышленного оборудования, сырья для химического и фармацевтического сектора. В этом случае 
8 сентября 2018, 10:10
У ракеты-носителя «Союз» на проспекте Ленина появится новая подсветка

У ракеты-носителя «Союз» на проспекте Ленина появится новая подсветка

В четверг, 6 сентября, на площади Дмитрия Козлова перед музеем «Самара Космическая» на проспекте Ленина в областной столице пройдет концерт в космической тематике. Начало в 19:00. Необычное время для начала развлекательной программы выбрано не случайно — в заключительной части запустят 
27 августа 2018, 12:20
В Самаре закроют музей «Самара Космическая»

В Самаре закроют музей «Самара Космическая»

С пятницы, 3 августа в областной столице будет закрыт музей «Самара Космическая» на проспекте Ленина. До 16 августа, то есть почти две недели, там будет проходить ремонт. Представители группы музея в соцсетях не стали сообщать, какие именно работы запланированы.
1 августа 2018, 10:18
В Самаре пройдет выставка фотографий, сделанных с высоты 11 тыс. метров

В Самаре пройдет выставка фотографий, сделанных с высоты 11 тыс. метров

В областной столице сегодня, 21 августа, в 13:00 откроется выставка «Высота», которую представит самарская художница Татьяна Пудова. В музее «Самара космическая» посетители увидят фотографии, сделанные с высоты 11 тыс. метров.
Сегодня пройдет также презентация сборника стихов «Созвездие» литературного объединения «Парнас».

21 августа 2014, 11:22
В музее «Самара космическая» состоится акция гашения конверта ко Дню космонавтики

В музее «Самара космическая» состоится акция гашения конверта ко Дню космонавтики

11 и 12 апреля в музее «Самара космическая» отпразднуют День космонавтики. В здании музея состоится торжественная акция гашения специального праздничного конверта, который был изготовлен в честь праздника. Также ко Дню космонавтики были выпущены марки, посвященные Самаре и ее космической истории.

8 апреля 2014, 03:58
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