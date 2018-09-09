Глава Самары Елена Лапушкина @E_Lapushkina вместе с ветеранами дала старт художественной подсветке ракеты у музея "Самара космическая". Инициатива ветеранов ракетно-космической отрасли воплотилась в жизнь. #Самара432 #сднемрождениясамара #Самара pic.twitter.com/VGRrbqTp6C— Администрация Самары (@samara_in) 8 сентября 2018 г.
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Спикер Гордумы Самары Алексей Дегтев проголосовал на выборах
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9 сентября 2018, 09:17
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На избирательных участках в Самаре уже наблюдаются очереди
На только что открывшиеся избирательные участки в Самарской области пришли первые голосующие. Несмотря на ранний час, местами уже наблюдаются очереди. Подобную картину, например, наблюдает корреспондент «ТЕРРЫ», находящийся на участке по адресу, улица Радонежская, 2а.
Напомним, 9 сентября в Самарской …
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9 сентября 2018, 08:31
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День выборов стартовал: в Самарской области открылись избирательные участки
9 сентября в Самарской области — единый день голосования. В его рамках жителям региональной столицы предстоит выбрать губернатора Самарской области, а также депутата Государственной думы. На каждый пост претендуют по шестеро кандидатов.
Кроме того, тольяттинцы и сызранцы будут выбирать депутатов, которые …
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9 сентября 2018, 08:05
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Чем грозят новые санкции российской экономике
Новый пакет американских санкций против российской экономики, по прогнозам аналитиков, будет утвержден ближе к ноябрю. США планируют запретить поставки в нашу страну продукции из самых разных сфер - станков, промышленного оборудования, сырья для химического и фармацевтического сектора. В этом случае …
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8 сентября 2018, 10:10
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У ракеты-носителя «Союз» на проспекте Ленина появится новая подсветка
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27 августа 2018, 12:20
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В Самаре закроют музей «Самара Космическая»
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1 августа 2018, 10:18
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В Самаре пройдет выставка фотографий, сделанных с высоты 11 тыс. метров
В областной столице сегодня, 21 августа, в 13:00 откроется выставка «Высота», которую представит самарская художница Татьяна Пудова. В музее «Самара космическая» посетители увидят фотографии, сделанные с высоты 11 тыс. метров.
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21 августа 2014, 11:22
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В музее «Самара космическая» состоится акция гашения конверта ко Дню космонавтики
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8 апреля 2014, 03:58