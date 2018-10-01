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В Тольятти лишенный прав водитель спровоцировал ДТП
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1 октября 2018, 03:21
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Исполнять обязанности главы Новокуйбышевска будет Виталий Румянцев
В понедельник, 1 октября, депутаты думы Новокуйбышевска приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы города Сергея Маркова. Напомним, что на прошлой неделе губернатор Дмитрий Азаров предложил ему стать руководителем министерства энергетики и ЖКХ.
Сейчас Новокуйбышевск входит в число пилотных …
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1 октября 2018, 02:28
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В Самаре поездку в метро можно будет оплатить через смартфон
В октябре в самарском метро введут новую безналичную систему оплаты проезда MULTIPASS. Пассажиры смогут рассчитываться через мобильный телефон или бесконтактную смарт-карту, нужно только зарегистрироваться и открыть счет в мобильном приложении или личном кабинете на сайте системы. Пользователь должен загрузить мобильное …
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1 октября 2018, 01:48
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В Самарской области нашли нелегалов-овощеводов
Правоохранители проверили тепличный комплекс, расположенный в Волжском районе. Оказалось, что там работали овощеводами 30 иностранцев, причем часть из них - нелегальные мигранты. В отношении 19 человек, которые находятся в России незаконно, составили 19 административных протоколов, сообщили в региональном Главке полиции. …
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1 октября 2018, 01:20
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В самарских ТЦ нашли 3000 поддельных сумок и кроссовок Nike, Adidas и Dior
В двух торговых центрах областной столицы прошли проверки Самарской таможни и Управления экономической безопасности регионального МВД. Оказалось, что на прилавках ТРК «Московский» и «Юность» продавались одежда, обувь и сумки, маркированные известными товарными знаками: Reebok, Armani, Gucci, Nike, Adidas, Dior, Asics, …
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27 сентября 2018, 05:11
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С комбината «Родник» пытаются взыскать более 2,5 млрд рублей
С многострадального комбината «Родник» пытаются взыскать более 2,5 млрд рублей. С соответствующими исками в Арбитражный суд Самарской области обратились два производственных предприятия из федеральной группы «Кристалл-Лефортово». Мордовский ликероводочный завод хочет получить от самарцев 1 млрд 770 млрд рублей, еще 756 …
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18 сентября 2018, 11:29
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В блогах: "Пит-стоп" в Бресте
Самарский журналист и телеведущий Евгений Курдов делится в «Фейсбуке» впечатлениями от поездки в Беларусь: «Если вас вдруг занесёт в Брест и вам захочется вкусно и недорого поесть, рекомендую заведение под названием "Пит-стоп". Находится оно в ТЦ «Корона». На улице …
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11 сентября 2018, 10:00
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Около стадиона «Самара Арена» открыли современный агропарк
В пятницу, 7 сентября, в областной столице неподалеку от стадиона «Самара Арена» заработал «Агропарк Самара». Это современный агрологистический комплекс для приема, хранения, переработки и реализации сельхозпродукции. В нем одновременно может храниться 12 тысяч тонн продукции. Ожидаемый товарооборот — больше 300 …
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7 сентября 2018, 03:16
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В Самаре памятники архитектуры хотят сдавать в аренду по рублю
Власти региона снова решили сдавать памятники архитектуры в аренду по символической цене. Об этом говорится в постановлении за подписью председателя правительства Самарской области Александра Нефедова.
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6 сентября 2018, 11:57
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Банкоматы отказались принимать банкноты в 5000 из-за вброса фальшивок
Федеральные СМИ сообщают о массовом вбросе в банкоматы старого образца, не оборудованные современными устройствами для проверки банкнот, фальшивых пятитысячных купюр. Из-за этого некоторые финансовые институты такие, как "Открытие", "Альфа-банк", "Промсвязьбанка" и "Почта банк" отказались от приема пятитысячных купюр до тех …
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4 сентября 2018, 10:01
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Около стадиона «Самара Арена» разместят рынки и ТЦ
Самарские чиновники придумали, как можно использовать территорию около стадиона «Самара Арена». Там сделают рынки, склады и построят торговый центр. Разрешение на использование двух земельных участков площадью 51 и 252 квадратных метра получило ООО «Агропромышленный парк «Самара».
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6 августа 2018, 04:58
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«Мир после «шушеры»: бизнесменам из Речпорта Тольятти предложили переехать
Мэрия Тольятти предложила предпринимателям из района Речпорта переехать на новое место. Тем, кто добровольно согласится, чтобы не закрывать вид на новый строящийся сквер "Маяк", чиновники готовы предоставить компенсационные земельные участки. Напомним, что еще недавно стороны выясняли отношения в судебных инстанциях.
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30 июля 2018, 05:34
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В Самаре по «Амбару» бегала обезьяна, есть фото и видео
Вчера, 25 февраля, вечером в самарском торговом центре «Амбар» произошел большой переполох. Его устроила маленькая обезьянка. Она лихо скакала по железным балкам конструкции крыши магазина над головами изумленных покупателей, пишет портал ProGorodSamara.
«Мы покупали продукты вечером, когда я увидела …
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26 февраля 2017, 06:31
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На въездах в Самару появятся новые стелы
В настоящее время власти города рассматривают несколько вариантов реализации проекта, передает портал rusamara.com. В одном из них речь идет об установке стелы в виде крыльев на въезде со стороны Южного шоссе. Подобная форма, по мнению авторов скульптурной группы, будет …
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14 февраля 2016, 02:08
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Новости блогов: зимний городок около ТЦ «Амбар» в Самаре
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16 декабря 2014, 08:53
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В Самаре временно изменят схему движения транспорта по Южному шоссе
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17 октября 2014, 11:22