В блогах: "Пит-стоп" в Бресте … Самарский журналист и телеведущий Евгений Курдов делится в «Фейсбуке» впечатлениями от поездки в Беларусь: «Если вас вдруг занесёт в Брест и вам захочется вкусно и недорого поесть, рекомендую заведение под названием "Пит-стоп". Находится оно в ТЦ «Корона». На улице