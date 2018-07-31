Кинотеатр откроют в Загородном парке в Самаре В Самаре в Загородном парке снова заработает кинотеатр под открытым небом. Информация об этом появилась в сообществе паркового кинотеатра в социальной сети. При хороших погодных условиях пробные показы начнутся с 18 мая, сообщили представители администрации. Добавим, другой кинотеатр под открытым …