В Самаре начал работать кинотеатр под открытым небом «Филин». Он расположился в амфитеатре на набережной Волги около монумента «Ладья».
Сеансы проходят вечером каждый день, кроме понедельников и вторников. Начало сеансов в 20:30.
В репертуар кинотеатра входят комедии, блокбастеры и мультфильмы. Посмотреть их можно совершенно бесплатно.
Отмечается, что работа кинотеатра зависит от погодных условий. В случае дождя сеансы отменяются.
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