4
45
45
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 30 июля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
2 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.

Материалы по теме:

Кинотеатр под открытым небом заработает в Самаре

Кинотеатр под открытым небом заработает в Самаре

В Самаре заработает кинотеатр под открытым небом. Его планируется разместить на набережной около «Ладьи». Сейчас идет процедура определения подрядчика. Заказчиком выступает МАУ Самары «Агентство по проведению социально-значимых культурных мероприятий, развитию физической культуры и спорта».

Победитель аукциона может получить до 2,9 миллиона 

19 июня 2018, 10:46
Появилось фото отремонтированной набережной у Ладьи в Самаре

Появилось фото отремонтированной набережной у Ладьи в Самаре

В Самаре отремонтированный участок 
4 июня 2018, 04:24
30 мая откроется четвертая очередь набережной в Самаре

30 мая откроется четвертая очередь набережной в Самаре

Открытие четвертой очереди самарской набережной намечено на 30 мая. Об этом сообщил первый заместитель главы города Владимир Василенко.

На набережной возведены каскадный фонтан и хозяйственно-бытовой комплекс. Последнее сооружение включает в себя пункт охраны, бытовые помещения и туалет для маломобильных 
23 мая 2018, 10:02
Кинотеатр откроют в Загородном парке в Самаре

Кинотеатр откроют в Загородном парке в Самаре

В Самаре в Загородном парке снова заработает кинотеатр под открытым небом. Информация об этом появилась в сообществе паркового кинотеатра в социальной сети. При хороших погодных условиях пробные показы начнутся с 18 мая, сообщили представители администрации. Добавим, другой кинотеатр под открытым 

15 мая 2018, 01:30
Новый фонтан со струями в 15 метров включили у Ладьи в Самаре

Новый фонтан со струями в 15 метров включили у Ладьи в Самаре

В Самаре на четвертой очереди набережной у «Ладьи» в пятницу, 20 апреля, впервые включили и протестировали новый фонтан. Мэрия Самары предоставила фото. 
20 апреля 2018, 08:11
Уникальный шанс первым увидеть комедию «Я худею»! (12+)

Уникальный шанс первым увидеть комедию «Я худею»! (12+)

Телерадиокомпания «ТЕРРА», кинотеатр «Вертикаль» и радиостанция «Русское Радио» в Самаре дают вам уникальный шанс 7 марта 2018 года первыми увидеть российскую юмористическую картину «Я худею»!

В жизни главной героини Ани 
28 февраля 2018, 07:00
Уникальный шанс первым увидеть фэнтези «За гранью реальности»! (16+)

Уникальный шанс первым увидеть фэнтези «За гранью реальности»! (16+)

Телерадиокомпания «ТЕРРА», «Русское Радио» в Самаре  и кинотеатр «Вертикаль» дают вам уникальный шанс 28 февраля 2018 года первыми увидеть приключенческое фэнтези «За гранью реальности». Главные роли в фильме исполнили: Милош Бикович, 
21 февраля 2018, 01:31
В Сургуте задержан владелец аквапарка, где утонул 8-летний ребенок

В Сургуте задержан владелец аквапарка, где утонул 8-летний ребенок

Полиция Сургута арестовала хозяина аквапарка «Филин», в котором утонул школьник.
Мужчине предъявлено обвинение по статье о выполнении работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека. Владелец заведения вины не признает, показания 
27 марта 2015, 08:19
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх