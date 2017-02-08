СМИ: Молочная продукция в России подорожает в новом году на 10% Цены на молочную продукцию в России могут подняться на 10% в новом году из-за уменьшения объемов господдержки, параллельно потребительский спрос может снизиться на 15%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на участников рынка и отраслевых экспертов.

По словам главы Молочного …