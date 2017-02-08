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Производители молочной продукции будут выживать за счет потребителей
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13 декабря 2016, 05:37
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В январе 2017 года молочная продукция в России может подорожать на 10%
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9 декабря 2016, 05:20
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СМИ: Молочная продукция в России подорожает в новом году на 10%
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9 декабря 2016, 01:51
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В детских учреждениях Самары нашли молоко с пальмовым маслом
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6 апреля 2016, 09:54
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Комбинат "Самаралакто" запустил первую в России линию термостатных йогуртов
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8 апреля 2015, 01:42
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Компания Danone поспорила с главой российского Минсельхоза
Компания Danone вступила в полемику с главой российского Минсельхоза Николаем Федоровым. Чиновник заявил, что транснациональные корпорации, работающие в России, фальсифицируют молочную продукцию.
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3 декабря 2014, 10:03
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«Самаралакто» требует от мэрии отремонтировать Заводское шоссе
Руководство молочного комбината «Самаралакто» требует от администрации Самары отремонтировать 3-километровый участок Заводского шоссе, на котором расположено предприятие.
Источник в компании сообщает, что комбинат намерен инвестировать полмиллиарда рублей в открытие нового производства, однако вынужден откладывать проект, поскольку во время транспортировки «новый продукт …
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20 ноября 2014, 10:55
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Danone закроет свой завод в Тольятти в течение 3 месяцев
Группа компаний Danone приняла решение о закрытии тольяттинского подразделения «Данон Волга». Как пишет молочный портал DairyNews, соответствующее распоряжение уже подписано в головном офисе французской пищевой корпорации. Предприятие прекратит деятельность в течение трех месяцев. Всё оборудование демонтируют и вывезут.
Напомним, молочный комбинат …
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25 июня 2014, 05:58
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Danone вложит в реконструкцию "Самаралакто" почти 1,5 млрд рублей
В течение двух ближайших лет компания "Danone-Юнимилк" вложит почти 1,5 млрд руб. в реконструкцию своего самарского подразделения "Самаралакто". Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заводские источники, средства в первую очередь будут направлены на перестройку отделений по приемке и переработке продукции, …
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27 февраля 2013, 04:49