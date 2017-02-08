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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 7 февраля 2017г 
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Материалы по теме:

Производители молочной продукции будут выживать за счет потребителей

Производители молочной продукции будут выживать за счет потребителей

Уже в январе следующего года цены могут подняться сразу на 10%. Игроки рынка объясняют это сокращением господдержки. Объём субсидий производителям урежут на треть: вместо 12 миллиардов выделят 8. К слову, в нашем регионе за последние 11 месяцев молочные продукты уже 

13 декабря 2016, 05:37
В январе 2017 года молочная продукция в России может подорожать на 10%

В январе 2017 года молочная продукция в России может подорожать на 10%

Игроки рынка объясняют это сокращением господдержки. Объём субсидий производителям урежут на треть: вместо 11,9 миллиардов, выделят 7,9.
К слову, в Самарской области за последние 11 месяцев молочные продукты уже подорожали в среднем на 12%. Почти не коснулась инфляция детского питания, 

9 декабря 2016, 05:20
СМИ: Молочная продукция в России подорожает в новом году на 10%

СМИ: Молочная продукция в России подорожает в новом году на 10%

Цены на молочную продукцию в России могут подняться на 10% в новом году из-за уменьшения объемов господдержки, параллельно потребительский спрос может снизиться на 15%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на участников рынка и отраслевых экспертов.
По словам главы Молочного 

9 декабря 2016, 01:51
В детских учреждениях Самары нашли молоко с пальмовым маслом

В детских учреждениях Самары нашли молоко с пальмовым маслом

Сразу в двух детских учреждениях Самары - школе № 175 на улице Солнечной и в областном центре социальной помощи семье и детям - специалисты Россельхознадзора обнаружили пальмовое масло в молоке для детского питания. В обоих случаях - производитель один. Это 
6 апреля 2016, 09:54
Комбинат

Комбинат "Самаралакто" запустил первую в России линию термостатных йогуртов

Главное отличие этой технологии в том, что кисломолочный продукт сквашивается не в общем резервуаре, а в каждой баночке в специальной термостатной камере, при этом сам йогурт не перемешивается с ягодами. Суммарная мощность линии - 60 т готовой продукции в сутки. 
8 апреля 2015, 01:42
Компания Danone поспорила с главой российского Минсельхоза

Компания Danone поспорила с главой российского Минсельхоза

Компания Danone вступила в полемику с главой российского Минсельхоза Николаем Федоровым. Чиновник заявил, что транснациональные корпорации, работающие в России, фальсифицируют молочную продукцию.
На совещании в Омске, посвящённом развитию животноводства, министр заявил, что продукция крупнейших производителей лишь на пятую часть состоит 

3 декабря 2014, 10:03
«Самаралакто» требует от мэрии отремонтировать Заводское шоссе

«Самаралакто» требует от мэрии отремонтировать Заводское шоссе

Руководство молочного комбината «Самаралакто» требует от администрации Самары отремонтировать 3-километровый участок Заводского шоссе, на котором расположено предприятие.

Источник в компании сообщает, что комбинат намерен инвестировать полмиллиарда рублей в открытие нового производства, однако вынужден откладывать проект, поскольку во время транспортировки «новый продукт 

20 ноября 2014, 10:55
Danone закроет свой завод в Тольятти в течение 3 месяцев

Danone закроет свой завод в Тольятти в течение 3 месяцев

Группа компаний Danone приняла решение о закрытии тольяттинского подразделения «Данон Волга». Как пишет молочный портал DairyNews, соответствующее распоряжение уже подписано в головном офисе французской пищевой корпорации. Предприятие прекратит деятельность в течение трех месяцев. Всё оборудование демонтируют и вывезут.

Напомним, молочный комбинат 

25 июня 2014, 05:58
Danone вложит в реконструкцию

Danone вложит в реконструкцию "Самаралакто" почти 1,5 млрд рублей

В течение двух ближайших лет компания "Danone-Юнимилк" вложит почти 1,5 млрд руб. в реконструкцию своего самарского подразделения "Самаралакто". Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заводские источники, средства в первую очередь будут направлены на перестройку отделений по приемке и переработке продукции, 

27 февраля 2013, 04:49
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