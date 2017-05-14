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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 12 мая 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре гражданин Таджикистана пырнул ножом земляка в кафе

В Самаре гражданин Таджикистана пырнул ножом земляка в кафе "7 слонов"

Вчера, 10 мая, в Кировском районном суде рассмотрено ходатайство полиции об аресте 26-летнего гражданина Таджикистана, некоего Каримова, которого подозревают в нападении на сверстника Юсупа Холова.
По предварительной версии следователей, в ночь на 9 мая в кафе "7 слонов" на улице 

11 мая 2017, 10:59
В Курумоче экстренно сел самолет, на борту которого пассажирка родила ребенка

В Курумоче экстренно сел самолет, на борту которого пассажирка родила ребенка

Сегодня, 10 декабря, в самарском международном аэропорту "Курумоч" совершил экстренную посадку самолет, следовавший из Душанбе в Дрезден. Как передает портал «Волга Ньюс», у одной из пассажирок прямо на борту воздушного судна начались роды. К моменту приезда "скорой" малыш уже успел 

10 декабря 2016, 03:51
Пассажир из Таджикистана привез в Самару опасных насекомых

Пассажир из Таджикистана привез в Самару опасных насекомых

В аэропорту Курумоч в ручной клади пассажира из Таджикистана обнаружили крупу с вредными насекомыми.

«В крупе находились живые особи четырехпятнистой зерновки, а также семена опасного для сельского хозяйства сорняка - повилики полевой. Партия зараженной продукции была уничтожена», - сообщили в управлении 

14 ноября 2016, 04:11
Стало известно, когда откроется ТЦ «Гудок» у самарского ЖД-вокзала

Стало известно, когда откроется ТЦ «Гудок» у самарского ЖД-вокзала

Открытие самого большого в Самаре торгового центра «Гудок» рядом с железнодорожным вокзалом запланировано на декабрь 2016 года, передает портал ProGoorodSamara.ru.

Порталу стало известно, что один из ретейлеров по торговле электроникой начал съезжать из торгово-офисного центра «Скала» на Московском шоссе 
25 октября 2016, 11:19
Временный избирательный участок открылся в здании самарского жд-вокзала.

Временный избирательный участок открылся в здании самарского жд-вокзала.

Временный избирательный участок открылся в здании самарского железнодорожного вокзала. Здесь могут проголосовать те, кого выборы застали в дороге. Виктор Тукбаев едет из родного Орска в Москву. Пока поезд 40 минут стоял в Самаре, решил выполнить свой гражданский долг.
 
Виктор 
18 сентября 2016, 04:16
Пьяный житель Кинельского района «заминировал» самарский ЖД-вокзал

Пьяный житель Кинельского района «заминировал» самарский ЖД-вокзал

17 июня житель Кинельского района, находясь в нетрезвом состоянии, решил сообщить о заминировании самарского железнодорожного вокзала, сообщает прокуратура Самарской области.
 
По данным надзорного ведомства, в результате этого было нарушено нормальное функционирование ряда госорганов, отвлечены значительные силы полиции и спецслужб. 

8 августа 2016, 11:05
На самарском ЖД-вокзале устроили танцевальный флеш-моб, есть видео

На самарском ЖД-вокзале устроили танцевальный флеш-моб, есть видео

Вчера, 30 июля, на самарском ЖД-вокзале прошел танцевальный флешмоб, передает портал 63.ru. Мероприятие провели РЖД совместно с общественной организацией «Российский студенческий отряд». Акция приурочена к профессиональному празднику – Дню железнодорожника, который в этом году будут отмечать 7 августа. Студенты 
31 июля 2016, 07:42
В Госдуме предложили наказывать попрошаек в военной форме

В Госдуме предложили наказывать попрошаек в военной форме

Депутат Госдумы Михаил Дегтярев (на фото), избранный от Самарской области, предложил наказывать граждан в военной форме, которые просят милостыню на улице.

Для этого потребуется внести поправки в УК РФ. Соответствующий законопроект Дегтярев уже подготовил. Планируется включение в кодекс новой 
25 сентября 2015, 05:00
В блогах: в Самаре дети просят милостыню у ТЦ «Парк Хаус»

В блогах: в Самаре дети просят милостыню у ТЦ «Парк Хаус»

Блогер Дмитрий Ширяев взволновал ЖЖ-сообщество "Самарский край" сообщением о том, что возле торгового центра "Парк Хаус" дети просят милостыню! «К нам подошел мальчик лет 12 и попросил 28 рублей (это важно). Точная сумма производит эффект: мальчик знает, сколько стоит 
15 сентября 2015, 05:05
Жителя Душанбе оштрафовали за празднование дня рождения не с семьей

Жителя Душанбе оштрафовали за празднование дня рождения не с семьей

25-летнему жителю Душанбе Амирбеку Исаеву был выписан штраф за то, что он праздновал свой день рождения в кафе. Закон же предписывает отмечать этот праздник только в кругу семьи.
25 августа 2015, 02:26
В блогах: попрошайки под видом беженцев

В блогах: попрошайки под видом беженцев

В группе «Самара» соцсети «ВКонтакте» предупреждают, что возле тольяттинского торгового центра «Русь на Волге» выманивают деньги под видом беженцев с Донбасса. К посетителям подходят женщины и говорят, что у них голодный маленький ребёнок, им деньги не нужны, просят купить 
3 июня 2015, 09:04
В Самаре инвалида-колясочника из Краснодара заставляли попрошайничать

В Самаре инвалида-колясочника из Краснодара заставляли попрошайничать

В России около 70 тыс. человек в год пропадает без вести, находится из них лишь около трети. В Самаре инвалида-колясочника из Краснодара заставляли заниматься попрошайничеством.

В четверг ночью в больницу №6 в полуобморочном состоянии доставили инвалида-колясочника. Его подобрала скорая помощь около 

7 декабря 2012, 11:55
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