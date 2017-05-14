Сегодня, 14 мая, в отдел транспортной полиции самарского ЖД-вокзала обратилась 14-летняя девочка таджикской национальности.
К стражам порядка она пришла за помощью и сообщила, что родной дядя заставляет ее заниматься попрошайничеством.
Ребенок передвигался с помощью костылей. Полицейские позвали медиков для того, чтобы они осмотрели девочку. Выяснилось, что у несовершеннолетней сломана нога. По ее словам, она упала на лестнице в переходе. Врачи госпитализировали пострадавшую в больницу.
Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних направили всю информацию в органы опеки и в центр «Семья».
Уже завтра, 15 мая, органы опеки и полицейские намерены разобраться в ситуации, вызвать всех членов семьи несовершеннолетнего, сообщают в Средневолжском линейном управления МВД России на транспорте.
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