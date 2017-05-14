В России около 70 тыс. человек в год пропадает без вести, находится из них лишь около трети. В Самаре инвалида-колясочника из Краснодара заставляли заниматься попрошайничеством.

В четверг ночью в больницу №6 в полуобморочном состоянии доставили инвалида-колясочника. Его подобрала скорая помощь около …