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«Бункер S» Эфир передачи от 27 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Возле Самары стало слишком много воды

Возле Самары стало слишком много воды

Волга показала новый рекорд. В минувшие три дня уровень воды в реке только поднимался. С 24 по 26 июня синоптики зарегистрировали следующие показатели – 29,85 метра, 29,97 и 30,2 метра.

На Саратовском водохранилище у города Самара в районе речного 
27 июня 2017, 11:00
Пляжные аномалии: вода в Волге стала чистая, но слишком холодная

Пляжные аномалии: вода в Волге стала чистая, но слишком холодная

Восемь самарских пляжей получили заключения о соответствии санитарным правилам, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Однако вода пока остается холодной. В конце минувшей недели температура достигла лишь +17 градусов по Цельсию. Ровно год назад вода в Волге была прогрета до +23 
26 июня 2017, 11:14
Экологический десант: Волонтеры высадились на правом берегу Волги

Экологический десант: Волонтеры высадились на правом берегу Волги

Отправились на правый берег Волги, чтобы очистить береговую линию от мусора. Сегодня из Самары и Тольятти стартовали экологические десанты, в состав которых вошла почти сотня жителей региона.
Самарский экологический десант провожают песнями и танцами. Волонтеры к отправлению готовы, рюкзаки уложены. 

23 июня 2017, 06:03
«Плавучий университет» исследует экологическое состояние Волги

«Плавучий университет» исследует экологическое состояние Волги

В Волгоградской области начала работу научная экспедиция «Волжского плавучего университета». Ее участники – преподаватели и студенты Волжского гуманитарного института, сотрудники Гидрометцентра.
В процессе экспедиции специалисты проведут исследование эколого-гидрологического состояния Волгоградского водохранилища. В 2017-м году экспедиция пройдет уже в 20-й раз.

20 июня 2017, 05:29
Новости самарских блогов: речной порт для иранской нефти и памятник Pixies

Новости самарских блогов: речной порт для иранской нефти и памятник Pixies

Блогер Игорь Кондратьев предлагает "сохранить самарский речной порт для иранской нефти". "Сейчас Москва и Тегеран близки к подписанию соглашения о бартерных поставках в Россию иранской нефти до 500 тысяч баррелей в сутки. Маршрут транспортировки - Каспийское море, Волга и, предположительно, 
11 апреля 2014, 05:24
Порт на продажу

Порт на продажу

Стали известны новые претенденты на госпакет (20%) Новороссийского морского торгового порта – крупнейшего в России, сообщают "Ведомости".

Принадлежащая бывшему руководителю Госстроя Владимиру Когану "Нефтегазиндустрия" и инвесткомпания из Абу-Даби Invest AD претендуют на госпакет крупнейшей в России стивидорной компании – Новороссийского морского 

14 января 2013, 10:24
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