В Красноглинском районе Самары собираются построить новый грузовой речной порт. Областной минтранс объявил конкурс на подготовку проекта планировки данной территории. Как следует из сопроводительной документации на сайте госзакупок, подрядчик должен будет провести гидрологические, геодезические и инженерные изыскания, определить показатели пропускной способности комплекса и составить схему размещения объектов на территории. Сам порт займет участок площадью 68 гектаров между Волгой и устьем реки Сок. Все работы должны быть выполнены до 30 ноября. Максимальная стоимость контракта 13 миллионов 848 тысяч рублей.
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