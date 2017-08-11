Областной минтранс объявил повторный аукцион по определению компании, которая спроектирует территорию под грузовой речпорт в устье реки Сок, в Красноглинском районе Самары. Цена контракта осталась прежней - 13 млн 850 тысяч рублей. Средства поступят из бюджета области. Проект нужно сдать до 30 ноября. Согласно техзаданию, подрядчику предстоит определить показатели пропускной способности причала, склада, подводящих железнодорожных и автодорог; оценить потребности в электроэнергии, тепле, воде и персонале на портовых объектах; а также сформировать предложения по ликвидации «узких» мест транспортной инфраструктуры и оценить стоимость техоборудования.
Напомним, первые торги, которые объявлялись в конце июня, были признаны несостоявшимися. Тогда в конкурсе попытались участвовать два ООО - «Нефтестройпроект» и «Терра». Однако комиссия обе заявки отклонила из-за того, что они не соответствовали требованиям условий аукциона. Подробности не уточнялись.
Предполагается, что порт займет 68 гектаров земли. С запада он будет граничить с Волгой, на северо-западе - с Соком, и на юго-востоке с горами. Идея порта в устье Сока возникла еще в 2011 году, когда регион возглавлял Владимир Артяков. Тогда чиновники планировали построить стадион к чемпионату мира по футболу на стрелке рек Волга и Самара, а действующий там речной порт перенести. Позже, несмотря на то, что спортарена переехала на Радиоцентр, от планов по переносу объекта власти не отказались.