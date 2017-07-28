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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 июля 2017г 
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Материалы по теме:

В Фонде капремонта не унывают и попытаются раздобыть денег

В Фонде капремонта не унывают и попытаются раздобыть денег

Областному Фонду капитального ремонта не хватает денег на выполнение программы капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов в рамках реализации мероприятий по подготовке города Самара к проведению ЧМ-2018. Для ее реализации некоммерческая организация объявила тендер на открытие кредитной 

27 июля 2017, 03:51
Как самарец получил почти 70 000 рублей благодаря поломке IPhone

Как самарец получил почти 70 000 рублей благодаря поломке IPhone

Житель Самары выиграл суд с сервисным центром, в котором ему не смогли отремонтировать сломавшийся IPhone 5S. Он заплатил организации 2000 рублей, но починить смартфон ему так и не смогли. Потребитель потребовал выплатить ему неустойку – 18 000 рублей. Не получив ответа 

27 июля 2017, 02:34
Россияне переходят с наличных на пластик

Россияне переходят с наличных на пластик

В России за последние три года почти вдвое выросло число граждан, которые оплачивают покупки с помощью банковских карт. На сегодняшний день фактически треть населения предпочитает такой способ расчетов. Об этом говорится в отчете Национального агентства финансовых исследований. В настоящее время 

27 июля 2017, 01:26
В Самаре вдове отравленного банкира вынесли строгий приговор

В Самаре вдове отравленного банкира вынесли строгий приговор

В суде Красноярского района вынесли новый приговор по делу об убийстве банкира Дмитрия Пузикова, возглавлявшего самарский филиал Россельхозбанка. Виновной признали вдову погибшего Екатерину Пузикову. Ее приговорили к девяти годам лишения свободы. По мнению стороны защиты, обвинение основано на предположениях и 
26 июля 2017, 03:40
«Авиакор» банкротит совместное предприятие по выпуску Ан-140

«Авиакор» банкротит совместное предприятие по выпуску Ан-140

Самарский завод «Авиакор» попытается обанкротить ЗАО «СП Международный авиационный проект-140» - это совместное с украинскими партнерами предприятие по производству самолета Ан-140. Соответствующий иск поступил в Арбитражный суд Самарской области.

СП зарегистрировано по адресу «Авиакора». Его учредителями на паритетных правах выступают самарский 

25 июля 2017, 03:48
Сергея Шатило арестовать не удалось

Сергея Шатило арестовать не удалось

Сегодня Самарский районный суд отклонил ходатайство следователей, просивших отправить под домашний арест директора ООО «Современные медицинские технологии» Сергея Шатило, и его заместителя Алексея Санкеева. Напомним, их подозревают в коммерческом подкупе заместителя министра здравоохранения Самарской области, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями. 

21 июля 2017, 06:41
Сколько денег отнесли в самарские банки?

Сколько денег отнесли в самарские банки?

Самарские банки подвели итоги работы в июне. Судя по опубликованной ими отчетности, вклады по-прежнему пользуются популярностью и жители губернии положили на свои счета больше средств, чем сняли. В лидерах по объему вкладов остается «АктивКапитал Банк» ему доверили более 22 миллиардов 
20 июля 2017, 09:35
13-летнего мальчика проткнуло штырем в летнем лагере в Тольятти

13-летнего мальчика проткнуло штырем в летнем лагере в Тольятти

В тольяттинской больнице прооперировали 13-летнего мальчика, получившего травму в летнем лагере на полуострове Копылово. По данному факту прокуратурой Комсомольского района поводится проверка.
 
По данным надзорного ведомства, инцидент произошел на спортивной базе «Плес». Когда подросток начал перелезать через забор, за 

19 июля 2017, 05:06
Более 120 миллионов рублей разойдутся по самарским дворам

Более 120 миллионов рублей разойдутся по самарским дворам

Мэрия Самары объявила два аукциона по поиску подрядчиков для ремонта дворовых территорий и проездов к ним. Общая цена контракта - 121 млн рублей, выполнить работы нужно до 31 октября. Деньги выделяются из городского и областного бюджетов в рамках реализации программы 

19 июля 2017, 10:21
Прокуратура Самары осталась без руководителя

Прокуратура Самары осталась без руководителя

Начальник самарской городской прокуратуры Андрей Шевцов назначен новым заместителем прокурора Самарской области. Как сообщили ТРК «ТЕРРА» в ведомстве, соответствующий приказ должен поступить во второй половине дня. Напомним, должность освободилась в июне, когда на пенсию вышел Сергей Шестернин.

Повышение Шевцова станет для 

17 июля 2017, 11:38
Фонду капремонта не хотят помочь с деньгами

Фонду капремонта не хотят помочь с деньгами

Фонду капитального ремонта Самарской области в очередной раз не удалось взять кредит. На тендеры, объявленные некоммерческой организацией, не было подано ни одной заявки. Планировалось открыть две кредитные линии на 350 и 150 миллионов рублей сроком на 43 месяца под 11,25% 

12 июля 2017, 03:42
Самарские чиновники начали избавляться от зелени

Самарские чиновники начали избавляться от зелени

Под Самарой обнаружили множество очагов «дикорастущих растений, содержащих наркотические средства», сообщает областная прокуратура. Надзорное ведомство потребовало от чиновников уничтожить коноплю в районе сел Подъем-Михайловка, Рождествено, Курумоч и Спиридоновка.

По данным прокуратуры Самарской области, сельские власти уже начали работы по уничтожению дикорастущей 

11 июля 2017, 01:10
Фонд капремонта потратит на платёжки 5,6 млн рублей

Фонд капремонта потратит на платёжки 5,6 млн рублей

5 млн 600 тысяч рублей будут потрачены на печать и доставку квитанций на оплату взносов за капремонт для жителей Самары, Сызрани и Новокуйбышевска. Тендер по поиску подрядчика, который будет заниматься работами в течение 13 месяцев, объявил региональный Фонд капитального ремонта. 

10 июля 2017, 04:57
В блогах: темная история с платежами в Фонд капремонта

В блогах: темная история с платежами в Фонд капремонта

Блогер Андрей Ишмуратов обратился через "ЖЖ" к руководству самарского областного фонда капитального ремонта. "Я - добросовестный плательщик взносов на капремонт. Но фонду эти деньги, видимо, не нужны. Дело в том, что на сайте ФКР уже больше месяца не работает 
4 июля 2017, 09:20
Проблемы из-за денег: дело экс-депутата Сюсина хотят отправить на новое рассмотрение

Проблемы из-за денег: дело экс-депутата Сюсина хотят отправить на новое рассмотрение

В Самаре прокуратура добивается отмены приговора для бывшего депутата гордумы Владимира Сюсина.  Как уже сообщала «ТЕРРА», его признали виновным в покушении на мошенничество и приговорили к 5 годам в колонии общего режима.

Фигурантом уголовного дела Сюсин стал после 
30 июня 2017, 07:00
Самарский фонд капремонта займет к ЧМ-2018 почти два миллиарда рублей

Самарский фонд капремонта займет к ЧМ-2018 почти два миллиарда рублей

Фонд капитального ремонта Самарской области хочет занять 1 млрд 800 млн рублей на обновление фасадов многоквартирных домов, расположенных вдоль гостевых маршрутов ЧМ-2018. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Деньги организация хочет взять на 43 месяца под 13,9% годовых. На обслуживание 

5 июня 2017, 04:30
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