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В Фонде капремонта не унывают и попытаются раздобыть денег
Областному Фонду капитального ремонта не хватает денег на выполнение программы капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов в рамках реализации мероприятий по подготовке города Самара к проведению ЧМ-2018. Для ее реализации некоммерческая организация объявила тендер на открытие кредитной …
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27 июля 2017, 03:51
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Как самарец получил почти 70 000 рублей благодаря поломке IPhone
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27 июля 2017, 02:34
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Россияне переходят с наличных на пластик
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27 июля 2017, 01:26
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В Самаре вдове отравленного банкира вынесли строгий приговор
В суде Красноярского района вынесли новый приговор по делу об убийстве банкира Дмитрия Пузикова, возглавлявшего самарский филиал Россельхозбанка. Виновной признали вдову погибшего Екатерину Пузикову. Ее приговорили к девяти годам лишения свободы. По мнению стороны защиты, обвинение основано на предположениях и …
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26 июля 2017, 03:40
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«Авиакор» банкротит совместное предприятие по выпуску Ан-140
Самарский завод «Авиакор» попытается обанкротить ЗАО «СП Международный авиационный проект-140» - это совместное с украинскими партнерами предприятие по производству самолета Ан-140. Соответствующий иск поступил в Арбитражный суд Самарской области.
СП зарегистрировано по адресу «Авиакора». Его учредителями на паритетных правах выступают самарский …
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25 июля 2017, 03:48
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Сергея Шатило арестовать не удалось
Сегодня Самарский районный суд отклонил ходатайство следователей, просивших отправить под домашний арест директора ООО «Современные медицинские технологии» Сергея Шатило, и его заместителя Алексея Санкеева. Напомним, их подозревают в коммерческом подкупе заместителя министра здравоохранения Самарской области, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями. …
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21 июля 2017, 06:41
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Сколько денег отнесли в самарские банки?
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20 июля 2017, 09:35
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13-летнего мальчика проткнуло штырем в летнем лагере в Тольятти
В тольяттинской больнице прооперировали 13-летнего мальчика, получившего травму в летнем лагере на полуострове Копылово. По данному факту прокуратурой Комсомольского района поводится проверка.
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19 июля 2017, 05:06
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Более 120 миллионов рублей разойдутся по самарским дворам
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19 июля 2017, 10:21
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Прокуратура Самары осталась без руководителя
Начальник самарской городской прокуратуры Андрей Шевцов назначен новым заместителем прокурора Самарской области. Как сообщили ТРК «ТЕРРА» в ведомстве, соответствующий приказ должен поступить во второй половине дня. Напомним, должность освободилась в июне, когда на пенсию вышел Сергей Шестернин.
Повышение Шевцова станет для …
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17 июля 2017, 11:38
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Фонду капремонта не хотят помочь с деньгами
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12 июля 2017, 03:42
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Самарские чиновники начали избавляться от зелени
Под Самарой обнаружили множество очагов «дикорастущих растений, содержащих наркотические средства», сообщает областная прокуратура. Надзорное ведомство потребовало от чиновников уничтожить коноплю в районе сел Подъем-Михайловка, Рождествено, Курумоч и Спиридоновка.
По данным прокуратуры Самарской области, сельские власти уже начали работы по уничтожению дикорастущей …
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11 июля 2017, 01:10
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Фонд капремонта потратит на платёжки 5,6 млн рублей
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10 июля 2017, 04:57
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В блогах: темная история с платежами в Фонд капремонта
Блогер Андрей Ишмуратов обратился через "ЖЖ" к руководству самарского областного фонда капитального ремонта. "Я - добросовестный плательщик взносов на капремонт. Но фонду эти деньги, видимо, не нужны. Дело в том, что на сайте ФКР уже больше месяца не работает …
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4 июля 2017, 09:20
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Проблемы из-за денег: дело экс-депутата Сюсина хотят отправить на новое рассмотрение
В Самаре прокуратура добивается отмены приговора для бывшего депутата гордумы Владимира Сюсина. Как уже сообщала «ТЕРРА», его признали виновным в покушении на мошенничество и приговорили к 5 годам в колонии общего режима.
Фигурантом уголовного дела Сюсин стал после …
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30 июня 2017, 07:00
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Самарский фонд капремонта займет к ЧМ-2018 почти два миллиарда рублей
Фонд капитального ремонта Самарской области хочет занять 1 млрд 800 млн рублей на обновление фасадов многоквартирных домов, расположенных вдоль гостевых маршрутов ЧМ-2018. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Деньги организация хочет взять на 43 месяца под 13,9% годовых. На обслуживание …
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5 июня 2017, 04:30