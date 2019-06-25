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Следователи разберутся в обстоятельствах гибели 9-летнего мальчика в Жигулевске

Следователи разберутся в обстоятельствах гибели 9-летнего мальчика в Жигулевске

В Жигулевске стартовала доследственная проверка по факту гибели 9-летнего мальчика. Как сообщили в Следственном комитете по региону, по ее результатам будет принято процессуальное решение. Напомним, что трагедия на воде призошла 24 июня. В 13:20 дежурному ЦУКС Главного управления МЧС 
25 июня 2019, 08:21
Под Сызранью бешеная кошка искусала маму и ее 11-летнего сына

Под Сызранью бешеная кошка искусала маму и ее 11-летнего сына

Случай нападения животного на людей был зафиксирован в Междучеренческе под Сызранью. Местные жители пожалели бродячую кошку и подкармливали ее, она прижилась во дворе и охотно играла с 11-летним мальчиком – сыном хозяев дома. Но в какой-то момент ласковая кошечка превратилась 
25 июня 2019, 05:31
Более 200 пассажиров четыре часа ждали вылета рейса Самара - Анталья

Более 200 пассажиров четыре часа ждали вылета рейса Самара - Анталья

Во вторник, 25 июня, в самарском аэропорту задержали вылет рейса Самара - Анталья авиакомпании Onur Air (Турция). Пассажирам пришлось ждать четыре часа, прежде чем они смогли занять свои места в самолете. По словам помощника Куйбышевского транспортного прокурора Кристины Кулик, на 
25 июня 2019, 05:01
В Тольятти наградят более 400 выпускников-медалистов

В Тольятти наградят более 400 выпускников-медалистов

Во вторник, 25 июня, в Тольятти в культурном центре "Автоград" пройдет мероприятие, посвященное выпускникам-медалистам. В этом году 464 учащихся школ, гимназий и лицеев получили медаль «За особые успехи в учении». Как отметили представители департамента образования Тольятти, это лучший результат по 
25 июня 2019, 04:29
В Самаре Заводское шоссе отремонтируют до Авроры

В Самаре Заводское шоссе отремонтируют до Авроры

Заводское шоссе в Самаре все-таки отремонтируют до конца. Как говорится в сообщении на портале госзакупок, работы на 2-й очереди участка от улицы Авроры до XXII Партсъезда будет вести единственный участник торгов компания "Автодоринжиниринг". Общая сумма контракта около 655 миллионов рублей.
25 июня 2019, 04:20
Дмитрий Азаров принимает участие в работе совета при полпреде президента ПФО

Дмитрий Азаров принимает участие в работе совета при полпреде президента ПФО

21 июня губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отправился с рабочей поездкой в Уфу. Глава региона принимает участие в работе совета при полномочном представителе президента в Приволжском федеральном округе. Основная тема обсуждения – вопросы экологии.

Перед началом заседания Дмитрий Азаров встретился со 

21 июня 2019, 05:05
В России хотят сократить потребление пластика

В России хотят сократить потребление пластика

В Минприроды предложили сокращать потребление пластика в России на 10–20% в год. Об этом в пятницу рассказал министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. Чиновник пояснил: «Мы пока обсуждаем тему публично. Но наш посыл — что нужно очень аккуратно к 
21 июня 2019, 03:36
Жителей Сызрани шокировала зеленая полоса вдоль берега реки Усы

Жителей Сызрани шокировала зеленая полоса вдоль берега реки Усы

Жителей Сызрани немало озадачила и напугала ядовито-зеленая полоса вдоль берега реки Усы. В минувшие выходные ее видели отдыхающие на Усе со стороны Муранского бора. Некоторые из них боялись заходить в воду, несмотря на хорошую погоду. По словам очевидцев, они не 
18 июня 2019, 11:57
На оздоровление Волги в этом году Самарская область получит 2,5 млрд рублей

На оздоровление Волги в этом году Самарская область получит 2,5 млрд рублей

В стенах губернской думы обсуждали оздоровление Волги. На реализацию соответствующего федерального проекта планируют потратить 260 млрд рублей до 2024 года. Самарский регион - в тройке лидеров по количеству выделенных субсидий. Только в этом году Самара получит почти 2,5 млрд субсидий 
18 июня 2019, 10:23
«Хватит нас уже травить!»: Под Самарой вода в речке Орловка из ярко-оранжевой стала грязно-белой

«Хватит нас уже травить!»: Под Самарой вода в речке Орловка из ярко-оранжевой стала грязно-белой

Печально известная речушка Орловка в самарском посёлке Зубчаниновка снова сменила «окраску». Вода, которая несколько дней назад была ярко-оранжевой, стала теперь мутно-белой. Горожане снова сняли видео и обратились к мэрии Самары с просьбой разобраться в причинах загрязнения.
 
«Вода не просто 
12 июня 2019, 02:59
В Самарской области мусорный регоператор сбрасывал загрязненные сточные воды в озеро

В Самарской области мусорный регоператор сбрасывал загрязненные сточные воды в озеро

Самарская межрайонная природоохранная прокуратура выиграла суд против оператора по обращению с коммунальными отходами — компании «Экостройресурс». Как сообщили в надзорном ведомстве, организация сбрасывала в озеро Безымянное сточные воды с превышением нормативов концентраций загрязняющих веществ. После проверки природоохранный прокурор обратился 
5 июня 2019, 05:15
В Зубчаниновке смыло мосты, вода подтопила дома

В Зубчаниновке смыло мосты, вода подтопила дома

Жители Зубчаниновки пожаловались властям на смытые мосты через реку Орловку, с приходом весны часть домов в поселке затопило. 
 
- Пожалуйста, помогите решить проблему со смытыми мостами в Зубчаниновке! Даже дома были подтоплены. Необходимо закрыть коллекторы, сбрасывающие отходы в реку Орловку, и 
11 апреля 2019, 10:41
В зоне подтопления в Самарской области могут оказаться 46 населенных пунктов

В зоне подтопления в Самарской области могут оказаться 46 населенных пунктов

Как говорят эксперты, этой весной во время паводка воды будет немного, несмотря на то, что зима была снежной и снега было больше обычного. Предполагается, что в зоне подтопления могут оказаться 46 населенных пунктов в 13 муниципальных районах. Там проживают почти 
3 апреля 2019, 12:06
В Самаре обсудят, как бороться с половодьем: началось заседание межведомственной противопаводковой комиссии

В Самаре обсудят, как бороться с половодьем: началось заседание межведомственной противопаводковой комиссии

В среду, 3 апреля, в Самаре началось заседание межведомственной противопаводковой комиссии. Устанавливается видеосвязь со всеми главами муниципальных образований. Вести совещание будет первый вице-губернатор, председатель правительства Александр Нефедов. В зале также присутствуют руководство «Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 
3 апреля 2019, 11:29
Видео: в Тимофеевке талые воды с полей подтопили 11 приусадебных участков

Видео: в Тимофеевке талые воды с полей подтопили 11 приусадебных участков

В селе Тимофеевка талые воды с полей подтопили дороги и приусадебные участки, но к вечеру понедельника ситуация немного нормализовалась. По данным на 20:00 1 апреля, снизился уровень воды на подтопленной территории. 
 
«Подтопление приусадебных участков отсутствует, на проезжих частях улиц Центральная, Кленовая 
2 апреля 2019, 10:06
Четыре района Самары может подтопить во время паводка

Четыре района Самары может подтопить во время паводка

Четыре района областной столицы - Куйбышевский, Красноглинскимй, Железнодорожный и Самарский может подтопить во время половодья. Подготовку к весеннему половодью обсуждали на заседании контрольного комитета гордумы Самары. По словам и.о. руководителя Управления гражданской защиты городской администрации Евгения Вдовина, несмотря на рекордное 
22 марта 2019, 10:09
Зубчаниновка «поплыла»: с улиц приходится откачивать воду

Зубчаниновка «поплыла»: с улиц приходится откачивать воду

С наступлением оттепели поселок Зубчаниновка заливает - из-за отсутствия ливневки в населенном пункте дороги подтапливает. Кроме того, на многих улицах нет асфальтового покрытия и появляются колеи. Проблемы Зубчаниновки обсуждались на встрече представителей администрации Кировского района, МП «Благоустройство» и местных жителей.
12 марта 2019, 04:20
В Самаре продлили время работы маршрутки № 229, идущей в Зубчаниновку

В Самаре продлили время работы маршрутки № 229, идущей в Зубчаниновку

В Самаре будет продлено время работы автобусного маршрута № 229, который курсирует от улицы Транзитной в Зубчаниновке до Центрального автовокзала. Как сообщили в департаменте транспорта Самары, последний автобус будет уходить в Зубчаниновку с площади Кирова в 22:20. 

- В настоящее 
19 февраля 2019, 01:27
Миллионы в самарскую канализацию: РЖД заплатит за сточные воды

Миллионы в самарскую канализацию: РЖД заплатит за сточные воды

ООО «Самарские коммунальные системы» выиграло масштабный судебный спор с крупнейшим отечественным перевозчиком - ОАО «Российские железные дороги». Как уже сообщала «ТЕРРА», в областном арбитражном суде ресурсоснабжающая организация требовала взыскать с РЖД почти 23,5 миллиона рублей за сброс сточных вод, в 

25 августа 2017, 03:58
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