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Следователи разберутся в обстоятельствах гибели 9-летнего мальчика в Жигулевске
В Жигулевске стартовала доследственная проверка по факту гибели 9-летнего мальчика. Как сообщили в Следственном комитете по региону, по ее результатам будет принято процессуальное решение. Напомним, что трагедия на воде призошла 24 июня. В 13:20 дежурному ЦУКС Главного управления МЧС …
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25 июня 2019, 08:21
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Под Сызранью бешеная кошка искусала маму и ее 11-летнего сына
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25 июня 2019, 05:31
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Более 200 пассажиров четыре часа ждали вылета рейса Самара - Анталья
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25 июня 2019, 05:01
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В Тольятти наградят более 400 выпускников-медалистов
Во вторник, 25 июня, в Тольятти в культурном центре "Автоград" пройдет мероприятие, посвященное выпускникам-медалистам. В этом году 464 учащихся школ, гимназий и лицеев получили медаль «За особые успехи в учении». Как отметили представители департамента образования Тольятти, это лучший результат по …
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25 июня 2019, 04:29
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В Самаре Заводское шоссе отремонтируют до Авроры
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25 июня 2019, 04:20
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Дмитрий Азаров принимает участие в работе совета при полпреде президента ПФО
21 июня губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отправился с рабочей поездкой в Уфу. Глава региона принимает участие в работе совета при полномочном представителе президента в Приволжском федеральном округе. Основная тема обсуждения – вопросы экологии.
Перед началом заседания Дмитрий Азаров встретился со …
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21 июня 2019, 05:05
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В России хотят сократить потребление пластика
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21 июня 2019, 03:36
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Жителей Сызрани шокировала зеленая полоса вдоль берега реки Усы
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18 июня 2019, 11:57
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На оздоровление Волги в этом году Самарская область получит 2,5 млрд рублей
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18 июня 2019, 10:23
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«Хватит нас уже травить!»: Под Самарой вода в речке Орловка из ярко-оранжевой стала грязно-белой
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12 июня 2019, 02:59
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В Самарской области мусорный регоператор сбрасывал загрязненные сточные воды в озеро
Самарская межрайонная природоохранная прокуратура выиграла суд против оператора по обращению с коммунальными отходами — компании «Экостройресурс». Как сообщили в надзорном ведомстве, организация сбрасывала в озеро Безымянное сточные воды с превышением нормативов концентраций загрязняющих веществ. После проверки природоохранный прокурор обратился …
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5 июня 2019, 05:15
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В Зубчаниновке смыло мосты, вода подтопила дома
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11 апреля 2019, 10:41
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В зоне подтопления в Самарской области могут оказаться 46 населенных пунктов
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3 апреля 2019, 12:06
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В Самаре обсудят, как бороться с половодьем: началось заседание межведомственной противопаводковой комиссии
В среду, 3 апреля, в Самаре началось заседание межведомственной противопаводковой комиссии. Устанавливается видеосвязь со всеми главами муниципальных образований. Вести совещание будет первый вице-губернатор, председатель правительства Александр Нефедов. В зале также присутствуют руководство «Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» …
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3 апреля 2019, 11:29
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Видео: в Тимофеевке талые воды с полей подтопили 11 приусадебных участков
В селе Тимофеевка талые воды с полей подтопили дороги и приусадебные участки, но к вечеру понедельника ситуация немного нормализовалась. По данным на 20:00 1 апреля, снизился уровень воды на подтопленной территории.
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2 апреля 2019, 10:06
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Четыре района Самары может подтопить во время паводка
Четыре района областной столицы - Куйбышевский, Красноглинскимй, Железнодорожный и Самарский может подтопить во время половодья. Подготовку к весеннему половодью обсуждали на заседании контрольного комитета гордумы Самары. По словам и.о. руководителя Управления гражданской защиты городской администрации Евгения Вдовина, несмотря на рекордное …
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22 марта 2019, 10:09
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Зубчаниновка «поплыла»: с улиц приходится откачивать воду
С наступлением оттепели поселок Зубчаниновка заливает - из-за отсутствия ливневки в населенном пункте дороги подтапливает. Кроме того, на многих улицах нет асфальтового покрытия и появляются колеи. Проблемы Зубчаниновки обсуждались на встрече представителей администрации Кировского района, МП «Благоустройство» и местных жителей.
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12 марта 2019, 04:20
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В Самаре продлили время работы маршрутки № 229, идущей в Зубчаниновку
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19 февраля 2019, 01:27
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Миллионы в самарскую канализацию: РЖД заплатит за сточные воды
ООО «Самарские коммунальные системы» выиграло масштабный судебный спор с крупнейшим отечественным перевозчиком - ОАО «Российские железные дороги». Как уже сообщала «ТЕРРА», в областном арбитражном суде ресурсоснабжающая организация требовала взыскать с РЖД почти 23,5 миллиона рублей за сброс сточных вод, в …
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25 августа 2017, 03:58
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