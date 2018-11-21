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«Бункер S» Эфир передачи от 20.11.2018  
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Материалы по теме:

Метель и сильный ветер: до выходных в Самарской области будет идти снег

Метель и сильный ветер: до выходных в Самарской области будет идти снег

В ближайшие дни синоптики прогнозируют в Самарской области выпадение снега различной интенсивности от небольшого до умеренного, а также порывистый ветер. Как сообщили в Приволжском УГМС, температура воздуха будет постепенно понижаться, но останется близкой к климатической норме. 
 
В ночь на четверг, 
21 ноября 2018, 03:01
В Тольятти исчез актер сериала «Тайны следствия»

В Тольятти исчез актер сериала «Тайны следствия»

В Тольятти искали режиссера и актера Олега Куртанидзе. Он исчез 15 ноября и больше не выходил на связь с семьей и коллегами. Обеспокоенные родственники мужчины написали заявление в полицию. Силовикам удалось отследить передвижения пропавшего. По словам директора Тольяттинского молодежного драматического 
21 ноября 2018, 02:34
Самарец продал служебную иномарку за 2 млн рублей

Самарец продал служебную иномарку за 2 млн рублей

Житель областной столицы решил повысить свои доходы необычным способом - он сумел продать служебный автомобиль. 29-летний ранее не судимый мужчина работал менеджером одной из самарских компаний.

По предварительным данным, он обманом реализовал служебную машину, предоставив покупателю дорогой иномарки поддельные 
21 ноября 2018, 02:12
В Тольятти пьяный автомобилист столкнулся с «ГАЗелью»: есть пострадавшие

В Тольятти пьяный автомобилист столкнулся с «ГАЗелью»: есть пострадавшие

Во вторник, 20 ноября, произошла дорожная авария в Тольятти. В 13:40 55-летний пьяный водитель ехал на автомобиле Honda Fit по первому километру дороги Тольятти - Подстепки в направлении Автограда. Нарушив правила дорожного движения, он оказался на встречной полосе, где его 
21 ноября 2018, 01:29
В Тольятти жители нескольких кварталов остались без горячей воды

В Тольятти жители нескольких кварталов остались без горячей воды

В среду, 21 ноября, жители четырех кварталов в Тольятти столкнулись с отсутствием горячей воды, температура батарей в домах также понижается. Обеспокоенные горожане пишут в соцсетях, что воспитанников некоторых детских садов отправляют по домам, а тех, кого родители не могут забрать, 
21 ноября 2018, 11:29
В Самаре устранили коммунальную аварию в поселке Рубежный

В Самаре устранили коммунальную аварию в поселке Рубежный

ЧП в поселке Рубежный. Там замерзла уличная колонка, обеспечивающая питьевой водой более 8 домов, в которых проживают несколько десятков человек. На место в экстренном порядке выехали сотрудники МП «Водоканал». За тем, как решали проблему, наблюдала съемочная группа ТЕРРЫ.
 
Рабочие муниципального предприятия 
16 ноября 2018, 10:45
В Самаре устранили коммунальную аварию на Гастелло

В Самаре устранили коммунальную аварию на Гастелло

В 6:00 в пятницу, 16 ноября, в областной столице завершились аварийно-восстановительные работы на трубопроводе теплоснабжения. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, теплоснабжение потребителей восстановлено в полном объеме.
 
Напомним, что из-за коммунальной аварии на улице Гастелло в Октябрьском районе Самары 26 домов 
16 ноября 2018, 09:44
В Самаре 26 домов перевели на резервную схему из-за аварии на Гастелло

В Самаре 26 домов перевели на резервную схему из-за аварии на Гастелло

Из-за коммунальной аварии на улице Гастелло в Октябрьском районе Самары 26 домов перевели на резервную схему отопления. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, такая схема теплоснабжения работает с обратного трубопровода, теплоноситель в системе отопления не сливался. В этих домах проживают 
15 ноября 2018, 02:16
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