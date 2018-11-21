В Самаре устранили коммунальную аварию в поселке Рубежный ЧП в поселке Рубежный. Там замерзла уличная колонка, обеспечивающая питьевой водой более 8 домов, в которых проживают несколько десятков человек. На место в экстренном порядке выехали сотрудники МП «Водоканал». За тем, как решали проблему, наблюдала съемочная группа ТЕРРЫ. … Рабочие муниципального предприятия