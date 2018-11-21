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Метель и сильный ветер: до выходных в Самарской области будет идти снег
В ближайшие дни синоптики прогнозируют в Самарской области выпадение снега различной интенсивности от небольшого до умеренного, а также порывистый ветер. Как сообщили в Приволжском УГМС, температура воздуха будет постепенно понижаться, но останется близкой к климатической норме.
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21 ноября 2018, 03:01
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В Тольятти исчез актер сериала «Тайны следствия»
В Тольятти искали режиссера и актера Олега Куртанидзе. Он исчез 15 ноября и больше не выходил на связь с семьей и коллегами. Обеспокоенные родственники мужчины написали заявление в полицию. Силовикам удалось отследить передвижения пропавшего. По словам директора Тольяттинского молодежного драматического …
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21 ноября 2018, 02:34
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Самарец продал служебную иномарку за 2 млн рублей
Житель областной столицы решил повысить свои доходы необычным способом - он сумел продать служебный автомобиль. 29-летний ранее не судимый мужчина работал менеджером одной из самарских компаний.
По предварительным данным, он обманом реализовал служебную машину, предоставив покупателю дорогой иномарки поддельные …
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21 ноября 2018, 02:12
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В Тольятти пьяный автомобилист столкнулся с «ГАЗелью»: есть пострадавшие
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21 ноября 2018, 01:29
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В Тольятти жители нескольких кварталов остались без горячей воды
В среду, 21 ноября, жители четырех кварталов в Тольятти столкнулись с отсутствием горячей воды, температура батарей в домах также понижается. Обеспокоенные горожане пишут в соцсетях, что воспитанников некоторых детских садов отправляют по домам, а тех, кого родители не могут забрать, …
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21 ноября 2018, 11:29
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В Самаре устранили коммунальную аварию в поселке Рубежный
ЧП в поселке Рубежный. Там замерзла уличная колонка, обеспечивающая питьевой водой более 8 домов, в которых проживают несколько десятков человек. На место в экстренном порядке выехали сотрудники МП «Водоканал». За тем, как решали проблему, наблюдала съемочная группа ТЕРРЫ.
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16 ноября 2018, 10:45
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В Самаре устранили коммунальную аварию на Гастелло
В 6:00 в пятницу, 16 ноября, в областной столице завершились аварийно-восстановительные работы на трубопроводе теплоснабжения. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, теплоснабжение потребителей восстановлено в полном объеме.
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16 ноября 2018, 09:44
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В Самаре 26 домов перевели на резервную схему из-за аварии на Гастелло
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15 ноября 2018, 02:16