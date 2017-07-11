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Град для Самары стал нормой: горожане в соцсетях обсуждают погоду
Во вторник, 11 июля, в социальных сетях появились сообщения, что в Самаре снова выпал град. Очевидцы публикуют фото и видео. В частности, по словам одного из автомобилистов, его засыпало градом на улице Елизарова. «Самара...июль месяц... ливень... град #люблюсвойгород #нехочувдругуюстранунет #долойтепло», …
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11 июля 2017, 12:31
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Видео: в Самаре горят арбузы
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10 июля 2017, 01:35
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Маме пропавшей девушки пришло SMS, что дочку она больше не увидит
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10 июля 2017, 12:44
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Паника на Волге: появилось видео с попавшим в шторм самарским теплоходом
В пятницу, 7 июля, в Самаре снова начались пассажирские перевозки по Волге. Об этом журналистам ТРК «ТЕРРА» сообщили на Самарском речном вокзале. Как уже рассказывала «ТЕРРА», речные рейсы были отменены вечером в среду, 5 июля, из-за неблагоприятных погодных условий. …
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7 июля 2017, 11:14
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Из-за дождя начал разрушаться корпус «Жигулевской долины»
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5 июля 2017, 06:05
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Несколько городов Самарской области затопило и засыпало градом
Сегодня, 5 июля, многие районы в Самарской области накрыл циклон. Шквальный ветер, ливень, град - сообщениями о прелестях непогоды были просто переполнены паблики Самары, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевска. Многие улицы в этих городах оказались затопленными, очевидцы рассказали о множестве упавших …
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5 июля 2017, 05:48
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Самарскую девятиэтажку затопило до 5 этажа
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5 июля 2017, 03:43
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Мокрое место: в июле в Самаре ожидаются грозы
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3 июля 2017, 09:51
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Кто портит погоду в Самаре?
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26 июня 2017, 09:54
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В NASA предрекли Земле полное затопление
Коллектив исследователей из американского космического ведомства NASA представил весьма мрачный климатический прогноз на ближайшие годы. Как утверждают ученые, нашей планете с большой долей вероятности грозит полное затопление.
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20 июня 2017, 03:24