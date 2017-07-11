9
37
59
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 июля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 6 июля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
8 + 4 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Град для Самары стал нормой: горожане в соцсетях обсуждают погоду

Град для Самары стал нормой: горожане в соцсетях обсуждают погоду

Во вторник, 11 июля, в социальных сетях появились сообщения, что в Самаре снова выпал град. Очевидцы публикуют фото и видео. В частности, по словам одного из автомобилистов, его засыпало градом на улице Елизарова. «Самара...июль месяц... ливень... град #люблюсвойгород #нехочувдругуюстранунет #долойтепло», 
11 июля 2017, 12:31
Видео: в Самаре горят арбузы

Видео: в Самаре горят арбузы

В ночь на понедельник, 10 июля, под Самарой загорелась фура с арбузами. Фото и видео с места ЧП появилось в социальных сетях. По словам очевидцев, инцидент произошел на трассе М-5 в районе села Курумоч. Машину вместе с грузом практически полностью 
10 июля 2017, 01:35
Маме пропавшей девушки пришло SMS, что дочку она больше не увидит

Маме пропавшей девушки пришло SMS, что дочку она больше не увидит

В Самарской области разыскивают без вести пропавшую девушку. Последний раз ее видели в конце июня. По предварительной информации, в ночь на 28 июня 2017 года она ушла из дома и не вернулась. Инцидент произошел в селе Большая Глушица. В социальных 
10 июля 2017, 12:44
Паника на Волге: появилось видео с попавшим в шторм самарским теплоходом

Паника на Волге: появилось видео с попавшим в шторм самарским теплоходом

В пятницу, 7 июля, в Самаре снова начались пассажирские перевозки по Волге. Об этом журналистам ТРК «ТЕРРА»  сообщили на Самарском речном вокзале. Как уже рассказывала «ТЕРРА», речные рейсы были отменены вечером в среду, 5 июля, из-за неблагоприятных погодных условий. 
7 июля 2017, 11:14
Из-за дождя начал разрушаться корпус «Жигулевской долины»

Из-за дождя начал разрушаться корпус «Жигулевской долины»

На один из корпусов технопарка «Жигулевская долина» сегодня тоже обрушился настоящий потоп. Причем прямо внутри помещений. Во время дождя с потолка потоком лилась вода и кусками отваливается потолочная плитка. Аналогичное ЧП уже было в 2016 году. Крышу пострадавшего блока корпуса 
5 июля 2017, 06:05
Несколько городов Самарской области затопило и засыпало градом

Несколько городов Самарской области затопило и засыпало градом

Сегодня, 5 июля, многие районы в Самарской области накрыл циклон. Шквальный ветер, ливень, град - сообщениями о прелестях непогоды были просто переполнены паблики Самары, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевска. Многие улицы в этих городах оказались затопленными, очевидцы рассказали о множестве упавших 
5 июля 2017, 05:48
Самарскую девятиэтажку затопило до 5 этажа

Самарскую девятиэтажку затопило до 5 этажа

Самару затапливает не только снизу, но и сверху. Проблема ливневой канализации, как выяснили корреспонденты ТРК «ТЕРРА», носит системный характер не только на улицах, но и на крышах многоквартирных домов. Если городская территория обеспечена водоотводом только на 51%, то ливневки на 

5 июля 2017, 03:43
Мокрое место: в июле в Самаре ожидаются грозы

Мокрое место: в июле в Самаре ожидаются грозы

Метеорологическое лето в этом году в Самарской области наступило позже на 2-3 недели. Июньская погода практически ничем не отличалась от майской. Средняя температура воздуха составляла 16 градусов. Выпало 125 мм осадков, что превышает норму больше чем в 2 раза. И 

3 июля 2017, 09:51
Кто портит погоду в Самаре?

Кто портит погоду в Самаре?

Самарские синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие три дня. По данным Приволжского УГМС, воздух в регионе прогрелся почти до 30 градусов по Цельсию. Но погоду продолжат портить дожди и сильный ветер. Во вторник и среду ожидается до +29 градусов, при 
26 июня 2017, 09:54
В NASA предрекли Земле полное затопление

В NASA предрекли Земле полное затопление

Коллектив исследователей из американского космического ведомства NASA представил весьма мрачный климатический прогноз на ближайшие годы. Как утверждают ученые, нашей планете с большой долей вероятности грозит полное затопление.
В процессе работы была проанализирована информация за последние 40 лет. Эксперты сделали вывод, 

20 июня 2017, 03:24
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна