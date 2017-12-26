3
56
13
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 25 декабря 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
           888     888     888   .d88888b.                  888  8888888b.  
           888     888     888  d88P" "Y88b                 888  888   Y88b 
           888     888     888  888     888                 888  888    888 
 88888b.   888888  Y88b   d88P  888     888  88888888   .d88888  888   d88P 
 888 "88b  888      Y88b d88P   888     888     d88P   d88" 888  8888888P"  
 888  888  888       Y88o88P    888 Y8b 888    d88P    888  888  888        
 888  888  Y88b.      Y888P     Y88b.Y8b88P   d88P     Y88b 888  888        
 888  888   "Y888      Y8P       "Y888888"   88888888   "Y88888  888        
                                       Y8b
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Тольятти пьяная дочь убила свою мать

В Тольятти пьяная дочь убила свою мать

В Тольятти раскрыто убийство пожилой женщины. По предварительной версии, пьяная дочь убила свою мать, ударив ее по голове. Подозреваемая задержана и дала признательные показания.

Полицейские получили информацию, что в квартире дома по Ленинскому проспекту найден труп 81-летней хозяйки жилья. 
26 декабря 2017, 10:40
На экс-главу самарского УФПС Артура Игрушкина могут завести уголовное дело

На экс-главу самарского УФПС Артура Игрушкина могут завести уголовное дело

На экс-главу УФПС Самарской области - филиала «Почты России» Артура Игрушкина могут завести уголовное дело. Как сообщили в областной прокуратуре, ведомство завершило проверку по обращению сотрудников предприятия. В результате было установлено, что в период с апреля 2016 года по ноябрь 
25 декабря 2017, 04:41
На 40-летнего самарца, избившего в школе ученика, завели уголовное дело

На 40-летнего самарца, избившего в школе ученика, завели уголовное дело

В четверг, 14 декабря, самарские следователи из СК опубликовали официальную информацию об избиении ученика одной из самарских школ. Инцидент произошел в Промышленном районе Самары. Уголовное дело заведено на 40-летнего мужчину по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». По уточненным данным, 
14 декабря 2017, 12:27
В самарском департаменте образования прокомментировали инцидент в детсаду № 260

В самарском департаменте образования прокомментировали инцидент в детсаду № 260

Беспрецедентное происшествие в самарском детском саду №260, о котором рассказывала «ТЕРРА», получило оценку городского департамента образования. Напомним, в прокуратуру Кировского района обратились родители.  По их словам, 24 ноября во время «тихого часа» детей в старшей группе учреждения отправляли мыть унитазы 
12 декабря 2017, 12:55
Самарская область заняла пятое место в РФ по числу полученных взяток

Самарская область заняла пятое место в РФ по числу полученных взяток

Самарская область заняла пятое место в РФ по числу полученных взяток, за период с января по октябрь текущего года их число выросло почти на 30 процентов, сообщает Генеральная прокуратура. Надзорное ведомство опубликовало очередной сборник статистических данных о преступности на территории 

8 декабря 2017, 07:19
В Самаре после игры школьников завели уголовное дело, есть пострадавший

В Самаре после игры школьников завели уголовное дело, есть пострадавший

В Самаре после игры школьников завели уголовное дело, есть пострадавший, рассказали в полиции. В правоохранительные органы поступила информация, что в одну из больниц города госпитализирован 15-летний подросток с травмой.

«В ходе работы над поступившим обращением инспекторы по делам несовершеннолетних выяснили, что 

6 декабря 2017, 12:15
В Новокуйбышевске врача осудили за взятки

В Новокуйбышевске врача осудили за взятки

Врача из Новокуйбышевска осудили за взятки.

Бывший отоларинголог местной городской больницы ГБУЗ СО НЦГБ признан виновным в получении взяток, сообщает прокуратура Самарской области. По сообщению надзорного ведомства, в уголовном деле фигурирует два эпизода «получения взятки» (ч. 3 ст. 290 УК РФ) 

8 ноября 2017, 09:38
В Стройкерамике открылся детский сад

В Стройкерамике открылся детский сад

Новый трехэтажный детский сад в Стройкерамике рассчитан на 350 детей от 2 до 7 лет. Учреждение состоит из нескольких зданий, соединенных между собой внутренними переходами. Здесь есть свой медпункт с процедурной комнатой, кабинет психолога с комплексом сенсорного оборудования и даже 

24 октября 2017, 06:11
Проплаченный экзамен: Самарских преподавателей осудили за взятки

Проплаченный экзамен: Самарских преподавателей осудили за взятки

Управлением ФСБ России по Самарской области в рамках работы по борьбе с коррупцией пресечена противоправная деятельность доцента кафедры математики и бизнес - информатики ФГАОУ ВО «Самарский национально-исследовательский университет имени академика С.П. Королева» (Самарский университет) Долгополова В.М., 1940 г.р.
В  период 

20 октября 2017, 01:15
В «Волгаре» построят детский сад за 178 миллионов рублей

В «Волгаре» построят детский сад за 178 миллионов рублей

В самарском микрорайоне «Волгарь» появится детский сад на 240 мест. Стоимость объекта - 178 миллионов рублей, следует из сообщения на портале госзакупок. Тендер по определению подрядчика объявило Главное управление организации торгов по Самарской области. Социальный объект построят в 9 квартале 

2 октября 2017, 05:16
МВФ: объем взяток в мире составляет до $2 трлн в год

МВФ: объем взяток в мире составляет до $2 трлн в год

По заявлению главы Международного валютного фонда Кристин Лагард, ежегодный суммарный объем взяток во всех странах составляет $1,5-2 трлн. Это порядка 2% от мирового объема ВВП.
Впрочем, речь идет лишь о верхушке айсберга, а долгосрочное влияние гораздо более глубоко, отметила г-жа 

19 сентября 2017, 02:13
Из детского сада - в реанимацию

Из детского сада - в реанимацию

Две воспитанницы одного из детских садов на улице Мориса Тореза в Самаре попали в больницу в тяжелом состоянии. У девочек обнаружили признаки отравления. Сейчас одна из них чувствует себя удовлетворительно, другая - находится в реанимации. По данному факту Ленинским межрайонным 

28 августа 2017, 06:12
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх