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В Тольятти пьяная дочь убила свою мать
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26 декабря 2017, 10:40
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На экс-главу самарского УФПС Артура Игрушкина могут завести уголовное дело
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25 декабря 2017, 04:41
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На 40-летнего самарца, избившего в школе ученика, завели уголовное дело
В четверг, 14 декабря, самарские следователи из СК опубликовали официальную информацию об избиении ученика одной из самарских школ. Инцидент произошел в Промышленном районе Самары. Уголовное дело заведено на 40-летнего мужчину по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». По уточненным данным, …
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14 декабря 2017, 12:27
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В самарском департаменте образования прокомментировали инцидент в детсаду № 260
Беспрецедентное происшествие в самарском детском саду №260, о котором рассказывала «ТЕРРА», получило оценку городского департамента образования. Напомним, в прокуратуру Кировского района обратились родители. По их словам, 24 ноября во время «тихого часа» детей в старшей группе учреждения отправляли мыть унитазы …
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12 декабря 2017, 12:55
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Самарская область заняла пятое место в РФ по числу полученных взяток
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8 декабря 2017, 07:19
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В Самаре после игры школьников завели уголовное дело, есть пострадавший
В Самаре после игры школьников завели уголовное дело, есть пострадавший, рассказали в полиции. В правоохранительные органы поступила информация, что в одну из больниц города госпитализирован 15-летний подросток с травмой.
«В ходе работы над поступившим обращением инспекторы по делам несовершеннолетних выяснили, что …
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6 декабря 2017, 12:15
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В Новокуйбышевске врача осудили за взятки
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8 ноября 2017, 09:38
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В Стройкерамике открылся детский сад
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24 октября 2017, 06:11
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Проплаченный экзамен: Самарских преподавателей осудили за взятки
Управлением ФСБ России по Самарской области в рамках работы по борьбе с коррупцией пресечена противоправная деятельность доцента кафедры математики и бизнес - информатики ФГАОУ ВО «Самарский национально-исследовательский университет имени академика С.П. Королева» (Самарский университет) Долгополова В.М., 1940 г.р.
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20 октября 2017, 01:15
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В «Волгаре» построят детский сад за 178 миллионов рублей
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2 октября 2017, 05:16
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МВФ: объем взяток в мире составляет до $2 трлн в год
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19 сентября 2017, 02:13
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Из детского сада - в реанимацию
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28 августа 2017, 06:12