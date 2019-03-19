В Самаре на парня, который вышел погулять с собакой, обрушилась ледяная глыба … В понедельник, 18 марта, в Куйбышевском районе Самары на 23-летнего парня упала с крыши дома большая ледяная глыба. Это случилось около входа в подъезд в пятиэтажку № 53 по Пугачевскому тракту. Молодой человек вышел погулять с собакой, и даже не