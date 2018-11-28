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Коммунальщики из Сызрани задолжали 700 млн рублей
Сызранское муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-эксплуатационная служба» продолжит свою деятельность, но уже под назначенным кредиторами руководством, говорится в сообщении Арбитражного суда Самарской области. Судьи в рамках дела о банкротстве ввели в отношении ЖЭСа процедуру внешнего управления, направленную на восстановление платежеспособности должника. …
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28 ноября 2018, 11:04
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В Тольятти прохожий ранил 24-летнего парня у входа в магазин
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28 ноября 2018, 10:51
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В Самаре 33 человека тушили пожар в отселенном доме на Рижской
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28 ноября 2018, 10:23
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Кандидатуру Вадима Кудинова на пост председателя Самарского областного суда одобрила Высшая квалификационная коллегия судей
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28 ноября 2018, 09:42
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В Самаре завершается монтаж 9 «новогодних фонтанов»
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28 ноября 2018, 09:26
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В Тольятти похитили мужчину, чтобы превратить в попрошайку
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27 ноября 2018, 09:22
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В Тольятти на взятке поймали чиновника из Автозаводского района
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27 ноября 2018, 09:09
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В Новокуйбышевске пассажир «заплатил» таксисту 20 ударами кирпичом
В дежурную часть Новокуйбышевска обратились медики. Они рассказали, что в больницу поступила 45-летняя женщина — жительница Самары с ранами на голове и сотрясением мозга. Пострадавшая смогла вызвать «скорую» самостоятельно.
Полицейские навестили пациентку в больнице. Женщина-водитель такси рассказала, что молодой …
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27 ноября 2018, 05:13
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В Самаре задержали за взятку в 1 млн рублей начальника контрольного отдела УФНС
В понедельник, 26 ноября, в губернской столице сотрудники управления ФСБ по Самарской области провели спецоперацию.
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27 ноября 2018, 08:38
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В Самаре четырех сотрудников угрозыска поймали на получении взятки в 600 тысяч рублей
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8 ноября 2018, 10:17
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В Самаре бизнесмен пытался подкупить полицейского 30 тысячами рублей
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22 октября 2018, 05:35
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Стало известно, кого из самарцев коснутся льготы по имущественному налогу
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9 октября 2018, 09:45
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Тольяттинка чуть не осталась без «Porsche» из-за долгов по налогам
Жительница Тольятти едва не осталась без машины из-за того, что не озаботилась своевременной уплатой налогов. Она задолжала государству 196 тысяч рублей, но гасить эту сумму не спешила. Тогда судебные приставы завели на нее исполнительное производство. Несмотря на неоднократные предупреждения, женщина …
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4 октября 2018, 10:18
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В Самарской области с должников по налогам взыскали 1,5 млрд рублей
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19 сентября 2018, 01:38