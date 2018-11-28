12
45
25
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27.11.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27.11.2018 
Все видео

Материалы по теме:

Коммунальщики из Сызрани задолжали 700 млн рублей

Коммунальщики из Сызрани задолжали 700 млн рублей

Сызранское муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-эксплуатационная служба» продолжит свою деятельность, но уже под назначенным кредиторами руководством, говорится в сообщении Арбитражного суда Самарской области. Судьи в рамках дела о банкротстве ввели в отношении ЖЭСа процедуру внешнего управления, направленную на восстановление платежеспособности должника. 
28 ноября 2018, 11:04
В Тольятти прохожий ранил 24-летнего парня у входа в магазин

В Тольятти прохожий ранил 24-летнего парня у входа в магазин

В Тольятти завели уголовное дело из-за нападения на прохожего. Ночью находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны Росгвардии узнал от дежурного о тяжком преступлении. За несколько минут до этого у входа в магазин на Молодежном бульваре был ранен 24-летний местный 
28 ноября 2018, 10:51
В Самаре 33 человека тушили пожар в отселенном доме на Рижской

В Самаре 33 человека тушили пожар в отселенном доме на Рижской

В ночь на среду, 28 ноября, произошел крупный пожар в областной столице. В 2:02 в Центр управления в кризисных ситуациях поступил сигнал о возгорании на улице Рижской в Куйбышевском районе. По данным регионального ГУ МЧС, в отселенном доме на площади 
28 ноября 2018, 10:23
Кандидатуру Вадима Кудинова на пост председателя Самарского областного суда одобрила Высшая квалификационная коллегия судей

Кандидатуру Вадима Кудинова на пост председателя Самарского областного суда одобрила Высшая квалификационная коллегия судей

Высшая квалификационная коллегия судей одобрила кандидатуру Вадима Кудинова на пост председателя Самарского областного суда. Конкурс был объявлен в июне, так как у нынешней главы инстанции Любови Дроздовой вскоре истекает трудовой контракт. В третий раз претендовать на эту должность она не 
28 ноября 2018, 09:42
В Самаре завершается монтаж 9 «новогодних фонтанов»

В Самаре завершается монтаж 9 «новогодних фонтанов»

В областной столице завершается монтаж 9 статодинамических фонтанов из дюралайта и одного нового со светодиодной гирляндой. Их устанавливают около фонтана «30-летия Победы», на бульваре по улице Стара-Загора, в сквере Высоцкого, в сквере на пересечении Победы и Гагарина, на площади перед 
28 ноября 2018, 09:26
В Тольятти похитили мужчину, чтобы превратить в попрошайку

В Тольятти похитили мужчину, чтобы превратить в попрошайку

Сотрудники следственного отдела по Автозаводскому району Тольятти завели дело в отношении троих жителей региона — мужчин 48, 37 и 33 лет. Их подозревают в похищении человека группой лиц по предварительному сговору.
 
По версии следствия, 21 ноября днем мужчины похитили 39-летнего 
27 ноября 2018, 09:22
В Тольятти на взятке поймали чиновника из Автозаводского района

В Тольятти на взятке поймали чиновника из Автозаводского района

Следователи из Тольятти возбудили уголовное дело в отношении сотрудника администрации Автозаводского района, которого подозревают в получении взятки. По версии следствия, в ноябре злоумышленник получил от представителя ООО взятку - 12 тысяч рублей. Деньги были платой за то, что чиновник не 
27 ноября 2018, 09:09
В Новокуйбышевске пассажир «заплатил» таксисту 20 ударами кирпичом

В Новокуйбышевске пассажир «заплатил» таксисту 20 ударами кирпичом

В дежурную часть Новокуйбышевска обратились медики. Они рассказали, что в больницу поступила 45-летняя женщина — жительница Самары с ранами на голове и сотрясением мозга. Пострадавшая смогла вызвать «скорую» самостоятельно.

Полицейские навестили пациентку в больнице. Женщина-водитель такси рассказала, что молодой 
27 ноября 2018, 05:13
В Самаре задержали за взятку в 1 млн рублей начальника контрольного отдела УФНС

В Самаре задержали за взятку в 1 млн рублей начальника контрольного отдела УФНС

В понедельник, 26 ноября, в губернской столице сотрудники управления ФСБ по Самарской области провели спецоперацию. 
 
- В Самаре с поличным при получении взятки в 1 млн руб задержан начальник контрольного отдела управления Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Самарской области Александр 
27 ноября 2018, 08:38
В Самаре четырех сотрудников угрозыска поймали на получении взятки в 600 тысяч рублей

В Самаре четырех сотрудников угрозыска поймали на получении взятки в 600 тысяч рублей

В четверг, 8 ноября, в Самаре представители УФСБ России задержали четырех сотрудников уголовного розыска. По словам депутата Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александра Хинштейна, силовиков взяли с поличным при получении взятки в 600 тысяч рублей. 

- Деньги (первый 
8 ноября 2018, 10:17
В Самаре бизнесмен пытался подкупить полицейского 30 тысячами рублей

В Самаре бизнесмен пытался подкупить полицейского 30 тысячами рублей

В Самаре задержали бизнесмена, которого сейчас подозревают в попытке дать взятку. 2 октября сотрудник коммерческой организации предложил представителю Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области 30 000 рублей. По версии следствия, деньги были платой за то, чтобы 
22 октября 2018, 05:35
Стало известно, кого из самарцев коснутся льготы по имущественному налогу

Стало известно, кого из самарцев коснутся льготы по имущественному налогу

Жители региона, имеющие в собственности квартиру, дом, земельный участок или транспортное средство, начали получать извещения на оплату имущественных налогов за 2017-й год по почте или в электронном виде через «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС России. Налоговики уже отправили более 
9 октября 2018, 09:45
Тольяттинка чуть не осталась без «Porsche» из-за долгов по налогам

Тольяттинка чуть не осталась без «Porsche» из-за долгов по налогам

Жительница Тольятти едва не осталась без машины из-за того, что не озаботилась своевременной уплатой налогов. Она задолжала государству 196 тысяч рублей, но гасить эту сумму не спешила. Тогда судебные приставы завели на нее исполнительное производство. Несмотря на неоднократные предупреждения, женщина 

4 октября 2018, 10:18
В Самарской области с должников по налогам взыскали 1,5 млрд рублей

В Самарской области с должников по налогам взыскали 1,5 млрд рублей

За 8 месяцев этого года судебные приставы в нашем регионе взыскали с должников по налоговым платежам почти 1,5 млрд рублей. Арестована собственность неплательщиков на сумму 71 млн рублей. По данным УФССП России по Самарской области, в бюджеты  всех уровней перечислили штрафы, 
19 сентября 2018, 01:38
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх