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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 марта 2017г 
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Материалы по теме:

Ледяная глыба в Самаре убила женщину. Новые подробности

Ледяная глыба в Самаре убила женщину. Новые подробности

Напомним, смертельное ЧП произошло в воскресенье в Самаре примерно в 16.00 около дома 109 по ул. Вольская. Ледяная глыба с кровли обрушилась на голову прохожей. Женщине было около 40 лет. Смерть наступила мгновенно. Прибывшая скорая зафиксировала смерть. Делом занимается СУ 

27 марта 2017, 11:36
В Самаре упавшим с крыши снегом убило женщину

В Самаре упавшим с крыши снегом убило женщину

В воскресенье, 26 марта, в Самаре погибла женщина. По словам очевидца, произошел сход снега с крыши дома №109 по улице Вольской. Глыба рухнула на голову прохожей. Пострадавшей вызвали скорую помощь. Но к моменту прибытия медиков женщина уже скончалась. Фото с 

27 марта 2017, 09:51
В Жигулевске мужчина забил своего знакомого до смерти бутылкой водки

В Жигулевске мужчина забил своего знакомого до смерти бутылкой водки

В Жигулевске местный житель обратился в полицию, заявив, что в соседней квартире обнаружен труп её владельца — 55-летнего мужчины. На теле погибшего были обнаружены признаки насильственной смерти, передает ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские осмотрели место происшествия, изъяли предполагаемое 
26 марта 2017, 03:10
Ученые открыли способ спрогнозировать смерть человека

Ученые открыли способ спрогнозировать смерть человека

Шведские ученые разработали способ, благодаря которому люди получат возможность предсказывать сроки наступления своей смерти. Оказывается, первым свидетельством того, что в ближайшее время может наступить летальный исход, является потеря обоняния.
Невозможность точно идентифицировать запахи говорит о неправильной работе головного мозга. Такие 

23 марта 2017, 01:19
Полиция Самары подозревает работников кафе в нанесении увечий посетителям

Полиция Самары подозревает работников кафе в нанесении увечий посетителям

ЧП произошло в кафе "Дукат", расположенном на пересечении улиц Тухачевского и Киевской. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц".
По версии следствия, работники точки общепита поссорились с посетителями и взялись за ножи и ножницы. 

21 марта 2017, 03:17
СКР завел дело против выигравшего 30 млн руб. в покер россиянина

СКР завел дело против выигравшего 30 млн руб. в покер россиянина

Следственный Комитет возбудил уголовное дело против жителя Чебоксар, который выиграл 30 млн руб. в покер на международных турнирах. По информации следствия, он не платил налоги с выигрышей.
Как отмечают следователи, 36-летний гражданин выиграл деньги на соревнованиях по покеру, проводимых в 

17 марта 2017, 03:43
Следственный комитет прекратил уголовное преследование замминистра сельского хозяйства Самарской области

Следственный комитет прекратил уголовное преследование замминистра сельского хозяйства Самарской области

Речь о Романе Некрасове. Напомним, его подозревали в халатности. По первоначальной версии следствия, в августе 2014 года подозреваемый утвердил план финансово-хозяйственной деятельности госучреждения «Научно-исследовательский институт садоводства и лекарственных растений «Жигулевские сады». Организация продала имущество, принадлежавшее Самарской области, полученные доходы использовала 

13 марта 2017, 05:36
В Москве мужчина устроил стрельбу из автомата около стриптиз-клуба

В Москве мужчина устроил стрельбу из автомата около стриптиз-клуба

У дверей стриптиз-клуба на улице Дербеневской мужчина начал стрельбу из автомата Калашникова. Сотрудники заведения тут же позвонили в полицию.
Стражи порядка оперативно прибыли на место и задержали 34-летнего жителя российской столицы. У злоумышленника изъяли автомат, а также пистолет «ТТ».
В 

13 марта 2017, 03:26
Упавшая с крыши снежная глыба разбила две машины в Самаре

Упавшая с крыши снежная глыба разбила две машины в Самаре

В воскресенье, 19 февраля, в Самаре в результате схода снега с крыши дома были повреждены две машины. Инцидент произошел на улице Лукачева, сообщила «Комсомольская правда».

Снежная глыба рухнула на припаркованные возле дома автомобили Toyota и Lada Granta. На 
20 февраля 2017, 05:37
В Самаре снег с крыши упал на голову ребенка

В Самаре снег с крыши упал на голову ребенка

Появилась информация о новом пострадавшем от схода снега. Инцидент произошел в поселке Мехзавод. В среду, 8 февраля, около 16 часов на голову ребенка упал снег с крыши. Как сообщает портал «Волга-Ньюс», 13-летняя девочка находилась около подъезда жилого дома в 
9 февраля 2017, 02:55
В Самаре на девочку упала снежная глыба

В Самаре на девочку упала снежная глыба

Стало известно о новом пострадавшем от схода снега в Самаре. Инцидент произошел в четверг, 26 января. В скорую обратилась девочка-подросток, по предварительной информации, на нее с крыши дома упала снежная глыба. Это случилось около трех часов дня на улице Авроры. 
30 января 2017, 10:27
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