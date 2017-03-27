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Ледяная глыба в Самаре убила женщину. Новые подробности
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27 марта 2017, 11:36
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В Самаре упавшим с крыши снегом убило женщину
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27 марта 2017, 09:51
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В Жигулевске мужчина забил своего знакомого до смерти бутылкой водки
В Жигулевске местный житель обратился в полицию, заявив, что в соседней квартире обнаружен труп её владельца — 55-летнего мужчины. На теле погибшего были обнаружены признаки насильственной смерти, передает ГУ МВД по Самарской области.
Полицейские осмотрели место происшествия, изъяли предполагаемое …
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26 марта 2017, 03:10
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Ученые открыли способ спрогнозировать смерть человека
Шведские ученые разработали способ, благодаря которому люди получат возможность предсказывать сроки наступления своей смерти. Оказывается, первым свидетельством того, что в ближайшее время может наступить летальный исход, является потеря обоняния.
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23 марта 2017, 01:19
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Полиция Самары подозревает работников кафе в нанесении увечий посетителям
ЧП произошло в кафе "Дукат", расположенном на пересечении улиц Тухачевского и Киевской. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц".
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21 марта 2017, 03:17
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СКР завел дело против выигравшего 30 млн руб. в покер россиянина
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17 марта 2017, 03:43
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Следственный комитет прекратил уголовное преследование замминистра сельского хозяйства Самарской области
Речь о Романе Некрасове. Напомним, его подозревали в халатности. По первоначальной версии следствия, в августе 2014 года подозреваемый утвердил план финансово-хозяйственной деятельности госучреждения «Научно-исследовательский институт садоводства и лекарственных растений «Жигулевские сады». Организация продала имущество, принадлежавшее Самарской области, полученные доходы использовала …
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13 марта 2017, 05:36
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В Москве мужчина устроил стрельбу из автомата около стриптиз-клуба
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13 марта 2017, 03:26
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Упавшая с крыши снежная глыба разбила две машины в Самаре
В воскресенье, 19 февраля, в Самаре в результате схода снега с крыши дома были повреждены две машины. Инцидент произошел на улице Лукачева, сообщила «Комсомольская правда».
Снежная глыба рухнула на припаркованные возле дома автомобили Toyota и Lada Granta. На …
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20 февраля 2017, 05:37
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В Самаре снег с крыши упал на голову ребенка
Появилась информация о новом пострадавшем от схода снега. Инцидент произошел в поселке Мехзавод. В среду, 8 февраля, около 16 часов на голову ребенка упал снег с крыши. Как сообщает портал «Волга-Ньюс», 13-летняя девочка находилась около подъезда жилого дома в …
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9 февраля 2017, 02:55
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В Самаре на девочку упала снежная глыба
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30 января 2017, 10:27