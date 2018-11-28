12
44
44
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27.11.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27.11.2018 
Все видео

Материалы по теме:

Коммунальщики из Сызрани задолжали 700 млн рублей

Коммунальщики из Сызрани задолжали 700 млн рублей

Сызранское муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-эксплуатационная служба» продолжит свою деятельность, но уже под назначенным кредиторами руководством, говорится в сообщении Арбитражного суда Самарской области. Судьи в рамках дела о банкротстве ввели в отношении ЖЭСа процедуру внешнего управления, направленную на восстановление платежеспособности должника. 
28 ноября 2018, 11:04
В Тольятти прохожий ранил 24-летнего парня у входа в магазин

В Тольятти прохожий ранил 24-летнего парня у входа в магазин

В Тольятти завели уголовное дело из-за нападения на прохожего. Ночью находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны Росгвардии узнал от дежурного о тяжком преступлении. За несколько минут до этого у входа в магазин на Молодежном бульваре был ранен 24-летний местный 
28 ноября 2018, 10:51
В Самаре 33 человека тушили пожар в отселенном доме на Рижской

В Самаре 33 человека тушили пожар в отселенном доме на Рижской

В ночь на среду, 28 ноября, произошел крупный пожар в областной столице. В 2:02 в Центр управления в кризисных ситуациях поступил сигнал о возгорании на улице Рижской в Куйбышевском районе. По данным регионального ГУ МЧС, в отселенном доме на площади 
28 ноября 2018, 10:23
Кандидатуру Вадима Кудинова на пост председателя Самарского областного суда одобрила Высшая квалификационная коллегия судей

Кандидатуру Вадима Кудинова на пост председателя Самарского областного суда одобрила Высшая квалификационная коллегия судей

Высшая квалификационная коллегия судей одобрила кандидатуру Вадима Кудинова на пост председателя Самарского областного суда. Конкурс был объявлен в июне, так как у нынешней главы инстанции Любови Дроздовой вскоре истекает трудовой контракт. В третий раз претендовать на эту должность она не 
28 ноября 2018, 09:42
В Самаре установят 26-метровую новогоднюю елку

В Самаре установят 26-метровую новогоднюю елку

Стало известно, что на площади Куйбышева к Новому году установят новую елку высотой почти 26 метров, а вокруг нее - еще четыре зеленых красавицы высотой 7 метров. Все хвойные украсят медиагирляндами, которые составят единую композицию. Об этом рассказали на еженедельном 
13 ноября 2018, 08:48
В Самаре на украшение трех улиц к Новому году потратят 87 млн рублей

В Самаре на украшение трех улиц к Новому году потратят 87 млн рублей

В Самаре направят 87 миллионов рублей на украшения для трёх улиц к Новому Году, говорится в сообщении на портале госзакупок. Речь идет о Московском шоссе, Ново-Садовой и улице Демократической на участке до Ташкентской. Согласно техзаданию, в декабре подрядчику предстоит 
10 ноября 2018, 08:35
Новогодние праздники в Самарской области обошлись без массовых нарушений общественного порядка

Новогодние праздники в Самарской области обошлись без массовых нарушений общественного порядка

Новогодние каникулы прошли без чрезвычайных происшествий и массовых нарушений общественного порядка. За тем, чтобы жители региона могли отдыхать, не беспокоясь за свою безопасность, следили 2 тысячи человек.

Но без отдельных правонарушений все равно не обошлось. За минувшие праздники были зарегистрированы 282 

9 января 2018, 06:50
Это не «фейк»: В Самаре на маршруты вышли троллейбусы со Снегурочками за рулем

Это не «фейк»: В Самаре на маршруты вышли троллейбусы со Снегурочками за рулем

Таким неожиданным образом муниципальное ТТУ решило поздравить жителей мегаполиса с наступающим Новым годом, передает портал «Губерния». Автомобилистки зачитывали «вирши» по громкой связи, кондукторы раздавали удивленным пассажирам сладости и подарки. Салоны троллейбусов были украшены новогодней и мундиальной символикой.
31 декабря 2017, 04:25
Впервые в этом году городские власти украшают гирляндами деревья

Впервые в этом году городские власти украшают гирляндами деревья

Подготовить самарские улицы к новогодним праздникам нужно до 5 декабря. Сотрудники МП "Самарагорсвет" работают над этим уже две недели без выходных. Они украшают деревья гирляндами двух цветов - белого и желтого. Сейчас работы идут на Волжском проспекте, на улицах Стара-Загора 

1 декабря 2016, 05:53
Самарские улицы украсят праздничной иллюминацией

Самарские улицы украсят праздничной иллюминацией

К новогодним и рождественским праздникам  в этом году в Самаре будут установлены светодиодные композиции. Праздничные световые фигуры, перетяги и подвески украсят улицы, площади, скверы во всех районах города.

Вот список мест, где запланирован монтаж праздничной иллюминации:
- 116 км (ул. Зеленая 

21 ноября 2013, 04:26
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх