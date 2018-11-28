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Коммунальщики из Сызрани задолжали 700 млн рублей
Сызранское муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-эксплуатационная служба» продолжит свою деятельность, но уже под назначенным кредиторами руководством, говорится в сообщении Арбитражного суда Самарской области. Судьи в рамках дела о банкротстве ввели в отношении ЖЭСа процедуру внешнего управления, направленную на восстановление платежеспособности должника. …
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28 ноября 2018, 11:04
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В Тольятти прохожий ранил 24-летнего парня у входа в магазин
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28 ноября 2018, 10:51
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В Самаре 33 человека тушили пожар в отселенном доме на Рижской
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28 ноября 2018, 10:23
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Кандидатуру Вадима Кудинова на пост председателя Самарского областного суда одобрила Высшая квалификационная коллегия судей
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28 ноября 2018, 09:42
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В Самаре установят 26-метровую новогоднюю елку
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13 ноября 2018, 08:48
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В Самаре на украшение трех улиц к Новому году потратят 87 млн рублей
В Самаре направят 87 миллионов рублей на украшения для трёх улиц к Новому Году, говорится в сообщении на портале госзакупок. Речь идет о Московском шоссе, Ново-Садовой и улице Демократической на участке до Ташкентской. Согласно техзаданию, в декабре подрядчику предстоит …
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10 ноября 2018, 08:35
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Новогодние праздники в Самарской области обошлись без массовых нарушений общественного порядка
Новогодние каникулы прошли без чрезвычайных происшествий и массовых нарушений общественного порядка. За тем, чтобы жители региона могли отдыхать, не беспокоясь за свою безопасность, следили 2 тысячи человек.
Но без отдельных правонарушений все равно не обошлось. За минувшие праздники были зарегистрированы 282 …
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9 января 2018, 06:50
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Это не «фейк»: В Самаре на маршруты вышли троллейбусы со Снегурочками за рулем
Таким неожиданным образом муниципальное ТТУ решило поздравить жителей мегаполиса с наступающим Новым годом, передает портал «Губерния». Автомобилистки зачитывали «вирши» по громкой связи, кондукторы раздавали удивленным пассажирам сладости и подарки. Салоны троллейбусов были украшены новогодней и мундиальной символикой.
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31 декабря 2017, 04:25
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Впервые в этом году городские власти украшают гирляндами деревья
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1 декабря 2016, 05:53
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Самарские улицы украсят праздничной иллюминацией
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21 ноября 2013, 04:26