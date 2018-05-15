В Самаре завершен ремонт первой дороги, которая стояла в планах на приведение в порядок в 2018 году. Речь идет о центральной улице поселка Береза Красноглинского района.
Как сообщает пресс-служба горадминистрации, в число первоочередных на проведение ремонтных работ эта дорога попала постольку, поскольку проходит через весь поселок и соединяет его с аэропортом «Курумоч». Протяженность магистрали составляет 3 километра.
Ремонт произведен «картами» протяженностью свыше 100 погонных метров на общей площади более 21 тысячи кв. м.
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