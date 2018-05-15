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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 мая 2018г 
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Реверсивное движение ввели на участке М-5 в Самарской области

Реверсивное движение ввели на участке М-5 в Самарской области

На участке ремонта трассы М-5 в Самарской области в районе населенного пункта Печерское  - с 920-го по 922-й километр - организовано реверсивное движение. На участке затруднено движение. Представители «Поволжуправтодора» просят учитывать эту информацию при планировании поездок, соблюдать скоростной режим и 

14 мая 2018, 12:31
Частично перекрыта дорога Самара-Бугуруслан

Частично перекрыта дорога Самара-Бугуруслан

В губернии стартовал ремонт дороги Самара-Бугуруслан. Работы идут на участке протяженностью 15,6 километров от Кинеля до поселка Комсомольский. Из-за этого там пришлось частично ограничить движение. Сейчас оно осуществляется только по половине проезжей части, сообщает samru.ru.

В рамках ремонтных 
14 мая 2018, 09:39
Дачную начнут превращать в четырехполосную дорогу с тротуарами

Дачную начнут превращать в четырехполосную дорогу с тротуарами

Улицу Дачная в Самаре городская администрация обещает начать ремонтировать в 2019 году. Предполагается, что это будет новая четырехполосная дорога с тротуарами. Сделать ее хотят в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Всего планируют привести в порядок еще 78 автомагистралей 

10 мая 2018, 01:03
Фото в блогах: «В Самаре ямы на XXII Партсъезда закладывают бревнами»

Фото в блогах: «В Самаре ямы на XXII Партсъезда закладывают бревнами»

Житель Самары Олег Павлов выложил в «Твиттер» фотографии, сделанные в районе пересечения улицы XXII Партсъезда с Заводским шоссе. Яму на дороге там просто заложили огромными бревнами.

«Просим вас произвести там хотя бы ямочный ремонт, – обращается автор к 
8 мая 2018, 03:33
Ново-Вокзальную отремонтируют большими картами

Ново-Вокзальную отремонтируют большими картами

В Самаре к двадцатым числам мая планируют полностью отремонтировать дорогу по улице Ново-Вокзальной на участке от Солнечной до Вольской. В выходные в связи с проведением работ движение транспорта ограничивали, сообщает samru.ru. Всего обновят 65 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. 
3 мая 2018, 02:09
Ремонт улицы Солнечной стартовал в Самаре

Ремонт улицы Солнечной стартовал в Самаре

В Самаре с этой недели стартовал ремонт улицы Солнечной: на участке от Ново-Вокзальной до улицы XXII Партсъезда протяженностью 1,4 километра обновят дорожное покрытие на площади 20 тысяч квадратных метров. Последний раз дорогу ремонтировали в 2013 году. В ходе последней проверки 

25 апреля 2018, 02:47
Дом культуры «Волга» будет капитально отремонтирован в Октябрьске

Дом культуры «Волга» будет капитально отремонтирован в Октябрьске

Капитальный ремонт дома культуры «Волга» в Октябрьске стал одной из основных тем, которая обсуждалась на оперативном совещании в правительстве Самарской области. Здание ДК находится в очень плачевном состоянии. Часть кабинетов там даже пришлось закрыть, так как в них уже просто 

24 апреля 2018, 09:24
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