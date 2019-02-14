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Под горячей водой оказалась вся проезжая часть: подробности коммунальной аварии в центре Самары
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14 февраля 2019, 11:43
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Заправщик для ракет
Сызранский завод «Тяжмаш» приступил к первому этапу сборки металлоконструкций для заправки ракет на космодроме «Восточный» в Амурской области. Речь идет об изготовлении заправочной металлической башни высотой с семнадцатиэтажный дом. Общий вес конструкции - около 60 тонн. Сейчас инженеры «Тяжмаша» смонтировали …
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14 февраля 2019, 10:53
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Снежный шторм в Самаре продлится до конца недели
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14 февраля 2019, 10:14
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Трубу, которую прорвало в центре Самары, не перекладывали 30 лет
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14 февраля 2019, 05:40
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На Полевой в Самаре прорвало теплотрассу диаметром 400 мм
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14 февраля 2019, 03:32
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В Сызрани тепло вернули в дома жителей Образцовской площадки
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13 февраля 2019, 09:26
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В Самаре устранили коммунальную аварию на проспекте Ленина
Теплоэнергетики устранили аварию в центре Самары. В 18:20 специалисты «Предприятия тепловых сетей» завершили ремонт участка теплосети диаметром 500 мм по проспекту Ленина. В тепловой камере на пересечении улицы Осипенко и проспекта Ленина установили дополнительную запорную арматуру.
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12 февраля 2019, 07:46
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Сызрань замерзает! Более 40 домов без тепла
С возвращением мороза снова выросло число аварий на трассах теплосетей. После утреннего порыва в центре Самары, где под размытый кипятком асфальт провалились двое мужчин, стало известно о ЧП в Сызрани.
По сообщению городского комитета ЖКХ, порыв произошел в …
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12 февраля 2019, 05:20
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Нефтяник погиб на месторождении в Самарской области
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11 апреля 2018, 11:42
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Придется потерпеть до 20:00: В Самаре на Ново-Вокзальной прорвало тепломагистраль
Сегодня, 3 января, неприятный новогодний сюрприз жителям по улице Ново-Вокзальной в Самаре «преподнесли» городские коммунальщики. Около дома №29 прорвало тепломагистраль диаметром 500 миллиметров.
Как передает пресс-служба ПТС, на месте уже работают специалисты компании. Аварийный участок огорожен. Место, где произошло …
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3 января 2018, 02:39
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Очередная коммунальная катастрофа в Самаре: 80 домов остались без тепла
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11 марта 2017, 02:06
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В Жигулевске легковушка снесла газопровод, есть фото
Авария произошла сегодня, 5 февраля, утром на пересечении улиц Никитинская и Комсомольская. На место происшествия незамедлительно были направлены специалисты аварийной службы "Газпром газораспределение Самара". Они оперативно восстановили участок газопровода после ДТП, что позволило избежать серьезных последствий для потребителей. Из-за аварии …
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5 февраля 2017, 02:24
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