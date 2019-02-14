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Материалы по теме:

Под горячей водой оказалась вся проезжая часть: подробности коммунальной аварии в центре Самары

Под горячей водой оказалась вся проезжая часть: подробности коммунальной аварии в центре Самары

В Самаре новая коммунальная авария, и снова на проспекте Ленина, где два дня назад был поврежден трубопровод. Тогда без тепла остались 24 дома и 2 детских сада. Плюс, в результате разлива горячей воды ожоги различной степени тяжести получили двое мужчин. 
14 февраля 2019, 11:43
Заправщик для ракет

Заправщик для ракет

Сызранский завод «Тяжмаш» приступил к первому этапу сборки металлоконструкций для заправки ракет на космодроме «Восточный» в Амурской области. Речь идет об изготовлении заправочной металлической башни высотой с семнадцатиэтажный дом. Общий вес конструкции - около 60 тонн. Сейчас инженеры «Тяжмаша» смонтировали 
14 февраля 2019, 10:53
Снежный шторм в Самаре продлится до конца недели

Снежный шторм в Самаре продлится до конца недели

В Самарскую область пришел снежный шторм, ранее атаковавший европейскую часть России. Снег начал идти в четверг утром и, скорее всего, продлится до конца недели. Во многих городах, в частности, в Москве и в Брянске, уже обновились суточные максимумы по количеству 
14 февраля 2019, 10:14
Трубу, которую прорвало в центре Самары, не перекладывали 30 лет

Трубу, которую прорвало в центре Самары, не перекладывали 30 лет

Трубу, которая «рванула» в четверг днем, 14 февраля, на улице Полевой в Самаре не перекладывали 30 лет. Об этом рассказал первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. Сейчас на месте порыва работают 50 сотрудников «Предприятия тепловых сетей», они используют 11 единиц 
14 февраля 2019, 05:40
На Полевой в Самаре прорвало теплотрассу диаметром 400 мм

На Полевой в Самаре прорвало теплотрассу диаметром 400 мм

Сейчас специалисты «Предприятия тепловых сетей» восстанавливают участок теплосети диаметром 400 мм на улице Полевой. Напомним, что 14 февраля он был поврежден и горячая вода вылилась на дорогу. Над местом происшествия, которое 
14 февраля 2019, 03:32
В Сызрани тепло вернули в дома жителей Образцовской площадки

В Сызрани тепло вернули в дома жителей Образцовской площадки

Работы на месте коммунальной аварии в районе Образцовской площадки в Сызрани завершены. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в 23:00 во вторник по местному времени ремонтные работы были закончены и теплоснабжение потребителей восстановлено. Напомним, что ранее в тепловых камерах около 
13 февраля 2019, 09:26
В Самаре устранили коммунальную аварию на проспекте Ленина

В Самаре устранили коммунальную аварию на проспекте Ленина

Теплоэнергетики устранили аварию в центре Самары. В 18:20 специалисты «Предприятия тепловых сетей» завершили ремонт участка теплосети диаметром 500 мм по проспекту Ленина. В тепловой камере на пересечении улицы Осипенко и проспекта Ленина установили дополнительную запорную арматуру. 

- Благодаря этому теплоэнергетики 
12 февраля 2019, 07:46
Сызрань замерзает! Более 40 домов без тепла

Сызрань замерзает! Более 40 домов без тепла

С возвращением мороза снова выросло число аварий на трассах теплосетей. После утреннего порыва в центре Самары, где под размытый кипятком асфальт провалились двое мужчин, стало известно о ЧП в Сызрани.
 
По сообщению городского комитета ЖКХ, порыв произошел в 
12 февраля 2019, 05:20
Нефтяник погиб на месторождении в Самарской области

Нефтяник погиб на месторождении в Самарской области

27-летний работник ликвидировал прорыв на линии.
11 апреля 2018, 11:42
Придется потерпеть до 20:00: В Самаре на Ново-Вокзальной прорвало тепломагистраль

Придется потерпеть до 20:00: В Самаре на Ново-Вокзальной прорвало тепломагистраль

Сегодня, 3 января, неприятный новогодний сюрприз жителям по улице Ново-Вокзальной в Самаре «преподнесли» городские коммунальщики. Около дома №29 прорвало тепломагистраль диаметром 500 миллиметров.
 
Как передает пресс-служба ПТС, на месте уже работают специалисты компании. Аварийный участок огорожен. Место, где произошло 
3 января 2018, 02:39
Очередная коммунальная катастрофа в Самаре: 80 домов остались без тепла

Очередная коммунальная катастрофа в Самаре: 80 домов остались без тепла

Сегодня, 11 марта, утром в Самаре произошел очередной прорыв теплотрассы. Как пишет samru.ru, на этот раз «рвануло» в районе дома №130 по проспекту Карла Маркса.
 
В результате аварии на пониженную схему теплоснабжения (речь идет о подачи теплоносителя при температуре 

11 марта 2017, 02:06
В Жигулевске легковушка снесла газопровод, есть фото

В Жигулевске легковушка снесла газопровод, есть фото

Авария произошла сегодня, 5 февраля, утром на пересечении улиц Никитинская и Комсомольская. На место происшествия незамедлительно были направлены специалисты аварийной службы "Газпром газораспределение Самара". Они оперативно восстановили участок газопровода после ДТП, что позволило избежать серьезных последствий для потребителей. Из-за аварии 
5 февраля 2017, 02:24
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