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Следователи разберутся в обстоятельствах гибели 9-летнего мальчика в Жигулевске

Следователи разберутся в обстоятельствах гибели 9-летнего мальчика в Жигулевске

В Жигулевске стартовала доследственная проверка по факту гибели 9-летнего мальчика. Как сообщили в Следственном комитете по региону, по ее результатам будет принято процессуальное решение. Напомним, что трагедия на воде призошла 24 июня. В 13:20 дежурному ЦУКС Главного управления МЧС 
25 июня 2019, 08:21
Под Сызранью бешеная кошка искусала маму и ее 11-летнего сына

Под Сызранью бешеная кошка искусала маму и ее 11-летнего сына

Случай нападения животного на людей был зафиксирован в Междучеренческе под Сызранью. Местные жители пожалели бродячую кошку и подкармливали ее, она прижилась во дворе и охотно играла с 11-летним мальчиком – сыном хозяев дома. Но в какой-то момент ласковая кошечка превратилась 
25 июня 2019, 05:31
Более 200 пассажиров четыре часа ждали вылета рейса Самара - Анталья

Более 200 пассажиров четыре часа ждали вылета рейса Самара - Анталья

Во вторник, 25 июня, в самарском аэропорту задержали вылет рейса Самара - Анталья авиакомпании Onur Air (Турция). Пассажирам пришлось ждать четыре часа, прежде чем они смогли занять свои места в самолете. По словам помощника Куйбышевского транспортного прокурора Кристины Кулик, на 
25 июня 2019, 05:01
В Тольятти наградят более 400 выпускников-медалистов

В Тольятти наградят более 400 выпускников-медалистов

Во вторник, 25 июня, в Тольятти в культурном центре "Автоград" пройдет мероприятие, посвященное выпускникам-медалистам. В этом году 464 учащихся школ, гимназий и лицеев получили медаль «За особые успехи в учении». Как отметили представители департамента образования Тольятти, это лучший результат по 
25 июня 2019, 04:29
Самарские эксперты рассказали, выгодно ли сейчас ли брать ипотеку

Самарские эксперты рассказали, выгодно ли сейчас ли брать ипотеку

Спрос на ипотеку в России в ближайшее время падать не будет, даже несмотря на то, что в 2019-м году, по сравнению с предыдущим, кредитные ставки выросли на 10 % - к такому выводу пришли самарские финансисты, о чем и рассказали 
журналистам 
24 июня 2019, 08:38
В Самаре снесут бывший тубдиспансер на Советской Армии и три расселенных дома

В Самаре снесут бывший тубдиспансер на Советской Армии и три расселенных дома

В столице 63-го региона планируют снести несколько непригодных для использования зданий. Департамент управления имуществом объявил три конкурса на демонтаж аварийных и неиспользуемых строений. Судя по данным сайта госзакупок, один из контрактов касается демонтажа бывшего стационара для больных туберкулезом «Городской больницы 
24 июня 2019, 10:22
Паломников узаконят: Госдума внесла изменения в законодательство

Паломников узаконят: Госдума внесла изменения в законодательство

Статус паломника узаконят, а религиозные организации займутся паломническими поездками вместо турфирм. Соответствующий законопроект Госдума приняла в третьем чтении. Документ предполагает, что паломниками будут считаться граждане, отправившиеся в путешествие с целью посещения мест религиозного почитания и объектов религиозного назначения, а также 
21 июня 2019, 11:15
С 1 июля в Самаре вырастет плата за воду и канализацию

С 1 июля в Самаре вырастет плата за воду и канализацию

С 1 июля в столице 63-го региона изменится плата за холодную воду и водоотведение (канализацию). По приказу регионального департамента ценового и тарифного регулирования от 18 июня, с 1 июля до того же числа 2020 года местным жителям придется платить за 
21 июня 2019, 08:46
Село Ширяево могут исключить из состава нацпарка «Самарская Лука»

Село Ширяево могут исключить из состава нацпарка «Самарская Лука»

В конце следующего года в Самарской области из состава нацпарка «Самарская Лука» могут исключить несколько населенных пунктов. В частности, речь идет о тех селах, которые относятся к Жигулевску - Ширяево, Бахилова Поляна, Зольное, Богатырь, Солнечная Поляна. При этом сам городской 
20 июня 2019, 05:30
Самарцы привезли 15 проектов на третий форум социальных инноваций

Самарцы привезли 15 проектов на третий форум социальных инноваций

В Москве стартовал третий форум социальных инноваций регионов. Основная тема: роль национальных проектов в прорывном инновационном развитии социальной сферы. Мероприятие объединило на своей площадке более 3000 участников со всей России. Присутствует там и делегация Самарской области, ее возглавляет губернатор Дмитрий 
19 июня 2019, 11:35
В Кировском районе появится новая дорога

В Кировском районе появится новая дорога

В Самаре прошли публичные слушания, которые касались строительства новой дороги в Кировском районе. На них пришли 11 человек, все они поддержали обустройство новой магистрали. Публичные слушания признали состоявшимися, документы направят в адрес главы города. Вскоре по их результатам примут соответствующее 
20 июня 2019, 08:57
Британских водителей предупредят о ежиках на дорогах

Британских водителей предупредят о ежиках на дорогах

Британские власти решили ввести в стране новый дорожный знак. По замыслу представителей местного Минтранса, он должен предупреждать водителей о мелких животных, перебегающих проезжую часть. Сам знак будет представлять из себя треугольник с черным ежиком на белом фоне, сообщает ТАСС
18 июня 2019, 01:20
В Самаре перекрыли проезд по улице около ТЦ «Аврора»

В Самаре перекрыли проезд по улице около ТЦ «Аврора»

В воскресенье, 16 июня, в столице 63-го региона перекрыли движение по улице Тушинской на отрезке от Партизанской до Аэродромной. Как сообщили представители «РКС-Самара», там произошла авария на канализационном коллекторе. Рабочие приступили к ликвидации коммунального ЧП в 11:00, сначала им было 
17 июня 2019, 08:59
В Самаре с 15 июня частично перекроют Московское шоссе

В Самаре с 15 июня частично перекроют Московское шоссе

В субботу, 15 июня, в областной столице частично перекроют кольцевую развязку Московского шоссе и улицы Аврора, сообщил заместитель министра транспорта региона Андрей Спиридонов. Ранее горожане пожаловались на мини-провал, который появился на перекрестке Московского шоссе и Авроры перед светофором в 
13 июня 2019, 05:22
В Самаре планируют построить двухуровневую развязку на Ново-Садовой

В Самаре планируют построить двухуровневую развязку на Ново-Садовой

На одной из основных дорожных магистралей Самары, Ново-Садовой в районе пересечения с улицами Советской Армии и 22 Партсъезда собираются построить двухуровневую дорожную развязку. С помощью нее хотят разгрузить улицы с оживленным движением. Реконструкция запланирована на 2021-2023 годы в рамках нацпроекта 
13 июня 2019, 02:00
В Самаре на ремонт коллектора на Ракитовском шоссе потратят 22,9 млн рублей

В Самаре на ремонт коллектора на Ракитовском шоссе потратят 22,9 млн рублей

В столице 63-го региона собираются провести аварийный ремонт коллектора на Ракитовском шоссе. Муниципальное предприятие «Инженерные системы» заключает договор с одним из ООО для ремонта 2500 мм магистрального коллектора дождевой канализации. Этот участок находится на Ракитовском шоссе от улицы Олимпийской в 
10 июня 2019, 12:03
В Самаре меняют трубу на Ташкентской, которая рванула в январе

В Самаре меняют трубу на Ташкентской, которая рванула в январе

В Самаре стартовал масштабный ремонт на улице Ташкентской в районе пересечения с улицей Стара-Загора до Московского шоссе. Именно в этом месте рванула труба в январе и жители 338 домов остались без тепла и горячей воды в морозы. Рабочие должны переложить 
7 июня 2019, 04:08
Тольяттинский «АвтоВАЗ» отзывает 933 автомобиля Lada XRAY

Тольяттинский «АвтоВАЗ» отзывает 933 автомобиля Lada XRAY

Тольяттинский автогигант отзывает 933 автомобиля марки Lada XRAY. Об этом информирует Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Отзыву подлежат машины, которые были проданы с января этого года по сегодняшний день. Их VIN-коды можно посмотреть здесь. Как говорится 
5 июня 2019, 11:18
Ремонт Заводского шоссе в Самаре могут закончить на месяц раньше

Ремонт Заводского шоссе в Самаре могут закончить на месяц раньше

В Самаре продолжается ремонт Заводского шоссе на участке от улицы 22 Партсъезда до Земеца. Напомним, что работы там стартовали в августе прошлого года. Ранее сообщалось, что верхний слой на дороге планируют закатать в мае-июне. Назывался и ориентировочный срок  завершения 
30 мая 2019, 04:14
В Самаре легковушка протаранила трамвай на Заводском шоссе

В Самаре легковушка протаранила трамвай на Заводском шоссе

В пятницу, 26 апреля, на Заводском шоссе произошла авария с участием общественного транспорта. По словам очевидцев в группе «Самара ДТП 163», иномарка «Лифан» заехала под трамвай, следовавший по маршруту № 19 от улицы Фадеева до Юнгородка. Легковушка получила серьезные 
26 апреля 2019, 02:33
Часть работ на Заводском шоссе перенесли на следующий год

Часть работ на Заводском шоссе перенесли на следующий год

Часть работ по реконструкции Заводского шоссе от улицы Авроры до 22 Партсъезда переносится на 2020 год. «Соответственно, общий объем финансирования с учетом средств из бюджетов разных уровней  в 2019 году составит 303 256 тыс. рублей, в 2020 – 359 960 
24 апреля 2019, 01:46
Верхний слой покрытия на Заводском шоссе уложат в мае-июне

Верхний слой покрытия на Заводском шоссе уложат в мае-июне

В Самаре продолжается реконструкция Заводского шоссе на отрезке от улицы 22 Партсъезда до Земеца. Напомним, что работы там стартовали в августе прошлого года. По словам первого заместителя главы Самары Владимира Василенко, на дороге положили только два слоя покрытия, верхний слой 
12 марта 2019, 08:59
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