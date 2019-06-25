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Следователи разберутся в обстоятельствах гибели 9-летнего мальчика в Жигулевске
В Жигулевске стартовала доследственная проверка по факту гибели 9-летнего мальчика. Как сообщили в Следственном комитете по региону, по ее результатам будет принято процессуальное решение. Напомним, что трагедия на воде призошла 24 июня. В 13:20 дежурному ЦУКС Главного управления МЧС …
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25 июня 2019, 08:21
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Под Сызранью бешеная кошка искусала маму и ее 11-летнего сына
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25 июня 2019, 05:31
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Более 200 пассажиров четыре часа ждали вылета рейса Самара - Анталья
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25 июня 2019, 05:01
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В Тольятти наградят более 400 выпускников-медалистов
Во вторник, 25 июня, в Тольятти в культурном центре "Автоград" пройдет мероприятие, посвященное выпускникам-медалистам. В этом году 464 учащихся школ, гимназий и лицеев получили медаль «За особые успехи в учении». Как отметили представители департамента образования Тольятти, это лучший результат по …
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25 июня 2019, 04:29
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Самарские эксперты рассказали, выгодно ли сейчас ли брать ипотеку
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24 июня 2019, 08:38
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В Самаре снесут бывший тубдиспансер на Советской Армии и три расселенных дома
В столице 63-го региона планируют снести несколько непригодных для использования зданий. Департамент управления имуществом объявил три конкурса на демонтаж аварийных и неиспользуемых строений. Судя по данным сайта госзакупок, один из контрактов касается демонтажа бывшего стационара для больных туберкулезом «Городской больницы …
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24 июня 2019, 10:22
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Паломников узаконят: Госдума внесла изменения в законодательство
Статус паломника узаконят, а религиозные организации займутся паломническими поездками вместо турфирм. Соответствующий законопроект Госдума приняла в третьем чтении. Документ предполагает, что паломниками будут считаться граждане, отправившиеся в путешествие с целью посещения мест религиозного почитания и объектов религиозного назначения, а также …
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21 июня 2019, 11:15
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С 1 июля в Самаре вырастет плата за воду и канализацию
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21 июня 2019, 08:46
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Село Ширяево могут исключить из состава нацпарка «Самарская Лука»
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20 июня 2019, 05:30
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Самарцы привезли 15 проектов на третий форум социальных инноваций
В Москве стартовал третий форум социальных инноваций регионов. Основная тема: роль национальных проектов в прорывном инновационном развитии социальной сферы. Мероприятие объединило на своей площадке более 3000 участников со всей России. Присутствует там и делегация Самарской области, ее возглавляет губернатор Дмитрий …
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19 июня 2019, 11:35
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В Кировском районе появится новая дорога
В Самаре прошли публичные слушания, которые касались строительства новой дороги в Кировском районе. На них пришли 11 человек, все они поддержали обустройство новой магистрали. Публичные слушания признали состоявшимися, документы направят в адрес главы города. Вскоре по их результатам примут соответствующее …
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20 июня 2019, 08:57
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Британских водителей предупредят о ежиках на дорогах
Британские власти решили ввести в стране новый дорожный знак. По замыслу представителей местного Минтранса, он должен предупреждать водителей о мелких животных, перебегающих проезжую часть. Сам знак будет представлять из себя треугольник с черным ежиком на белом фоне, сообщает ТАСС. …
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18 июня 2019, 01:20
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В Самаре перекрыли проезд по улице около ТЦ «Аврора»
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17 июня 2019, 08:59
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В Самаре с 15 июня частично перекроют Московское шоссе
В субботу, 15 июня, в областной столице частично перекроют кольцевую развязку Московского шоссе и улицы Аврора, сообщил заместитель министра транспорта региона Андрей Спиридонов. Ранее горожане пожаловались на мини-провал, который появился на перекрестке Московского шоссе и Авроры перед светофором в …
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13 июня 2019, 05:22
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В Самаре планируют построить двухуровневую развязку на Ново-Садовой
На одной из основных дорожных магистралей Самары, Ново-Садовой в районе пересечения с улицами Советской Армии и 22 Партсъезда собираются построить двухуровневую дорожную развязку. С помощью нее хотят разгрузить улицы с оживленным движением. Реконструкция запланирована на 2021-2023 годы в рамках нацпроекта …
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13 июня 2019, 02:00
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В Самаре на ремонт коллектора на Ракитовском шоссе потратят 22,9 млн рублей
В столице 63-го региона собираются провести аварийный ремонт коллектора на Ракитовском шоссе. Муниципальное предприятие «Инженерные системы» заключает договор с одним из ООО для ремонта 2500 мм магистрального коллектора дождевой канализации. Этот участок находится на Ракитовском шоссе от улицы Олимпийской в …
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10 июня 2019, 12:03
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В Самаре меняют трубу на Ташкентской, которая рванула в январе
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7 июня 2019, 04:08
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Тольяттинский «АвтоВАЗ» отзывает 933 автомобиля Lada XRAY
Тольяттинский автогигант отзывает 933 автомобиля марки Lada XRAY. Об этом информирует Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Отзыву подлежат машины, которые были проданы с января этого года по сегодняшний день. Их VIN-коды можно посмотреть здесь. Как говорится …
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5 июня 2019, 11:18
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Ремонт Заводского шоссе в Самаре могут закончить на месяц раньше
В Самаре продолжается ремонт Заводского шоссе на участке от улицы 22 Партсъезда до Земеца. Напомним, что работы там стартовали в августе прошлого года. Ранее сообщалось, что верхний слой на дороге планируют закатать в мае-июне. Назывался и ориентировочный срок завершения …
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30 мая 2019, 04:14
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В Самаре легковушка протаранила трамвай на Заводском шоссе
В пятницу, 26 апреля, на Заводском шоссе произошла авария с участием общественного транспорта. По словам очевидцев в группе «Самара ДТП 163», иномарка «Лифан» заехала под трамвай, следовавший по маршруту № 19 от улицы Фадеева до Юнгородка. Легковушка получила серьезные …
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26 апреля 2019, 02:33
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Часть работ на Заводском шоссе перенесли на следующий год
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24 апреля 2019, 01:46
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Верхний слой покрытия на Заводском шоссе уложат в мае-июне
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12 марта 2019, 08:59
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