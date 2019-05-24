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В Самаре обрушились 24 этажа лестничных проемов в ЖК «Логика»
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24 мая 2019, 04:36
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В Самаре нашли женщину, которая заставила ребенка залезть в мусорный бак ради просрочки
В Самаре нашли женщину, которая заставила своего ребенка залезть в мусорный бак. Напомним, что дама «прославилась» после того, как неравнодушные люди выложили в Сеть видео, на котором женщина доставала из мусорного контейнера своего ребенка - мальчика 5-7 лет. Очевидцы разместили …
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24 мая 2019, 04:19
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Под Самарой произошла массовая авария
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24 мая 2019, 03:21
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В Сызрани рыбаки говорят о массовой гибели мальков
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24 мая 2019, 03:05
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В Самаре 76-летний водитель Volkswagen спровоцировал ДТП на Солнечной
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24 мая 2019, 02:39
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В Сызрани бизнесмена поймали на торговле нелегальным спортивным питанием
Во время проверки в Сызрани внимание сотрудников надзорных ведомств привлек предприниматель, который продавал импортное спортивное питание с нарушением технических регламентов таможенного союза. Выяснилось, что на упаковке из 20 банок спортпита нет маскировочных ярлыков на русском языке, которые бы говорили о …
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24 мая 2019, 11:26
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«Современные медицинские технологии» Сергея Шатило включили в Реестр недобросовестных поставщиков
Компанию «Современные медицинские технологии» Сергея Шатило включили в Реестр недобросовестных поставщиков, сообщает УФАС по Самарской области. Такое наказание последовало в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта. На действия «СМТ» пожаловалось областное «Управление капитального строительства». По версии последнего, в …
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22 мая 2019, 06:36
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В самарской ИК-5 делают лавочки и урны
В самарской исправительной колонии № 5 организовали новое производство - теперь учреждение поставляет лавочки, газонные ограждения и урны. Контракт заключен между руководством исправительного учреждения и администрацией Куйбышевского района Самары.
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21 мая 2019, 10:38
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В блогах: про киоски на ул. Авроры
Блогер Дмитрий Павлов продолжил скандальную тему киосков, невесть откуда появившихся на Аэродромной, рядом с пересечением с ул. Авроры. По мнению автора, скандал только начинается. "Несмотря на общегородской шухер, на днях количество объектов явно увеличилось и металлоконструкции уже покрасили, - …
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21 мая 2019, 08:38
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Министр экономического развития Дмитрий Богданов рассказал, как разрешилась ситуация с Самарской стоматологической поликлиникой № 2
Самарская область вошла в Топ-6 регионов-лидеров по уровню развития государственно-частного партнерства. На вершине рейтинга субъектов 63-й регион оказался вместе с Москвой, Московской областью, Санкт-Петербургом, Башкортостаном и Ханты-Мансийским округом. Охотнее всего инвесторы заходят в проекты в сфере инфраструктурного развития и здравоохранения. …
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17 мая 2019, 05:45
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К 28 июня на самарском РКЦ «Прогресс» сократят 333 сотрудника
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22 апреля 2019, 10:09
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Видео: в Новокуйбышевске потушили пожар на заводе масел и присадок
В 11:27 в понедельник, 8 апреля, в Новокуйбышевске ликвидировали пожар на заводе масел и присядок. Сообщение о возгорании в цехе установки (продукт гудрон) на насосной станции на заводе поступило дежурному в 10:27. Пожарно-спасательные подразделения были привлечены по повышенному рангу …
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8 апреля 2019, 02:00
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«Угрозы для экологии нет»: открытое горение на заводе в Новокуйбышевске ликвидировано
В Новокуйбышевске в 11:04 понедельника, 8 апреля, была объявлена ликвидация открытого горения на одном из объектов Новокуйбышевского завода масел и присадок. Как сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области, итоговая площадь составила 80 кв.м. Напомним, что в 10:27 …
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8 апреля 2019, 12:07
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Очередная волна увольнений на самарских заводах. Кого и когда будут сокращать?
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5 апреля 2019, 05:25
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Ford уходит из России
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27 марта 2019, 08:28
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Самарский «Кузнецов» возглавил Алексей Соболев
Стало известно, что ПАО «Кузнецов» возглавил Алексей Соболев, до этого занимавший пост заместителя директора, директора по экономике и финансам КБ «Сатурн». Накануне глава Объединенной двигателестроительной корпорации Александр Артюхов представил его коллективу предприятия. Предшественник господина Соболева Сергей Павлинич пошел на повышение. …
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14 марта 2019, 11:40
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