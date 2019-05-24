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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Цифры. Эфир передачи от 22.05.2019  
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Материалы по теме:

В Самаре обрушились 24 этажа лестничных проемов в ЖК «Логика»

В Самаре обрушились 24 этажа лестничных проемов в ЖК «Логика»

В пятницу, 24 мая, в областной столице произошло ЧП. По информации наших телезрителей, обрушились 24 этажа лестничных проемов в жилом комплексе «Логика» на пересечении улиц Авроры и Съездовской. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Информация сейчас уточняется, официально она не 

24 мая 2019, 04:36
В Самаре нашли женщину, которая заставила ребенка залезть в мусорный бак ради просрочки

В Самаре нашли женщину, которая заставила ребенка залезть в мусорный бак ради просрочки

В Самаре нашли женщину, которая заставила своего ребенка залезть в мусорный бак. Напомним, что дама «прославилась» после того, как неравнодушные люди выложили в Сеть видео, на котором женщина доставала из мусорного контейнера своего ребенка - мальчика 5-7 лет. Очевидцы разместили 
24 мая 2019, 04:19
Под Самарой произошла массовая авария

Под Самарой произошла массовая авария

В пятницу, 24 мая, под Самарой на оренбургской трассе, в районе кладбища Песчаная Глинка случилось ДТП с участием нескольких легковых машин, «ГАЗели» и большегруза. По предварительной информации, у фуры отлетело колесо. В результате столкновения грузовая «ГАЗель» осталась без кузова. Информация 
24 мая 2019, 03:21
В Сызрани рыбаки говорят о массовой гибели мальков

В Сызрани рыбаки говорят о массовой гибели мальков

Специалисты прокомментировали слухи о массовой гибели мальков в Сызрани. Ранее местные рыбаки рассказали, что нашли мертвую рыбу на берегу реки. По их словам, причиной гибели мальков могло стать понижение уровня воды в Волге — она обмелела очень быстро и часть 
24 мая 2019, 03:05
В Самаре 76-летний водитель Volkswagen спровоцировал ДТП на Солнечной

В Самаре 76-летний водитель Volkswagen спровоцировал ДТП на Солнечной

В четверг, 23 мая, в областной столице произошла авария, в которой пострадала пассажирка иномарки. В 15:30 76-летний водитель на автомобиле Volkswagen Passat ехал по улице Солнечной в направлении 8-ой просеки. На регулируемом перекрестке улиц Солнечной и 7-ой просеки при повороте 
24 мая 2019, 02:39
В Сызрани бизнесмена поймали на торговле нелегальным спортивным питанием

В Сызрани бизнесмена поймали на торговле нелегальным спортивным питанием

Во время проверки в Сызрани внимание сотрудников надзорных ведомств привлек предприниматель, который продавал импортное спортивное питание с нарушением технических регламентов таможенного союза. Выяснилось, что на упаковке из 20 банок спортпита нет маскировочных ярлыков на русском языке, которые бы говорили о 

24 мая 2019, 11:26
«Современные медицинские технологии» Сергея Шатило включили в Реестр недобросовестных поставщиков

«Современные медицинские технологии» Сергея Шатило включили в Реестр недобросовестных поставщиков

Компанию «Современные медицинские технологии» Сергея Шатило включили в Реестр недобросовестных поставщиков, сообщает УФАС по Самарской области. Такое наказание последовало в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта. На действия «СМТ» пожаловалось областное «Управление капитального строительства». По версии последнего, в 
22 мая 2019, 06:36
В самарской ИК-5 делают лавочки и урны

В самарской ИК-5 делают лавочки и урны

В самарской исправительной колонии № 5 организовали новое производство - теперь учреждение поставляет лавочки, газонные ограждения и урны. Контракт заключен между руководством исправительного учреждения и администрацией Куйбышевского района Самары. 

- В результате заключения контракта в исправительном учреждении были созданы рабочие 
21 мая 2019, 10:38
В блогах: про киоски на ул. Авроры

В блогах: про киоски на ул. Авроры

Блогер Дмитрий Павлов продолжил скандальную тему киосков, невесть откуда появившихся на Аэродромной, рядом с пересечением с ул. Авроры. По мнению автора, скандал только начинается. "Несмотря на общегородской шухер, на днях количество объектов явно увеличилось и металлоконструкции уже покрасили, - 
21 мая 2019, 08:38
Министр экономического развития Дмитрий Богданов рассказал, как разрешилась ситуация с Самарской стоматологической поликлиникой № 2

Министр экономического развития Дмитрий Богданов рассказал, как разрешилась ситуация с Самарской стоматологической поликлиникой № 2

Самарская область вошла в Топ-6 регионов-лидеров по уровню развития государственно-частного партнерства. На вершине рейтинга субъектов 63-й регион оказался вместе с Москвой, Московской областью, Санкт-Петербургом, Башкортостаном и Ханты-Мансийским округом. Охотнее всего инвесторы заходят в проекты в сфере инфраструктурного развития и здравоохранения. 
17 мая 2019, 05:45
К 28 июня на самарском РКЦ «Прогресс» сократят 333 сотрудника

К 28 июня на самарском РКЦ «Прогресс» сократят 333 сотрудника

До 28 июня на РКЦ «Прогресс» в Самаре сократят 333 человека. Такие цифры озвучили представители регионального министерства труда, занятости и миграционной политики. 64 из них лишатся работы из-за ликвидации подсобного хозяйства в Богатовском районе, 14 - по причине закрытия цеха 
22 апреля 2019, 10:09
Видео: в Новокуйбышевске потушили пожар на заводе масел и присадок

Видео: в Новокуйбышевске потушили пожар на заводе масел и присадок

В 11:27 в понедельник, 8 апреля, в Новокуйбышевске ликвидировали пожар на заводе масел и присядок. Сообщение о возгорании в цехе установки (продукт гудрон) на насосной станции на заводе поступило дежурному в 10:27. Пожарно-спасательные подразделения были привлечены по повышенному рангу 
8 апреля 2019, 02:00
«Угрозы для экологии нет»: открытое горение на заводе в Новокуйбышевске ликвидировано

«Угрозы для экологии нет»: открытое горение на заводе в Новокуйбышевске ликвидировано

В Новокуйбышевске в 11:04 понедельника, 8 апреля, была объявлена ликвидация открытого горения на одном из объектов Новокуйбышевского завода масел и присадок. Как сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области, итоговая площадь составила 80 кв.м. Напомним, что в 10:27 
8 апреля 2019, 12:07
Очередная волна увольнений на самарских заводах. Кого и когда будут сокращать?

Очередная волна увольнений на самарских заводах. Кого и когда будут сокращать?

В Самарской области растет количество безработных. В ближайшее время их число пополнят почти 800 сотрудников РКЦ «Прогресс». Руководство предприятия уже уведомило об этом региональную службу занятости населения. До конца апреля уволят 805 человек, ещё 34 - до конца мая. Как 
5 апреля 2019, 05:25
Ford уходит из России

Ford уходит из России

Американская компания Ford решила свернуть свой бизнес на территории России и покинуть этот рынок.

«Автозавод имеет проблемы со сбытом продукции и принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в нашей стране, - пояснили в правительстве России. Ford сосредоточится на развитии 
27 марта 2019, 08:28
Самарский «Кузнецов» возглавил Алексей Соболев

Самарский «Кузнецов» возглавил Алексей Соболев

Стало известно, что ПАО «Кузнецов» возглавил Алексей Соболев, до этого занимавший пост заместителя директора, директора по экономике и финансам КБ «Сатурн». Накануне глава Объединенной двигателестроительной корпорации Александр Артюхов представил его коллективу предприятия. Предшественник господина Соболева Сергей Павлинич пошел на повышение. 
14 марта 2019, 11:40
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