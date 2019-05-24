В Сызрани бизнесмена поймали на торговле нелегальным спортивным питанием Во время проверки в Сызрани внимание сотрудников надзорных ведомств привлек предприниматель, который продавал импортное спортивное питание с нарушением технических регламентов таможенного союза. Выяснилось, что на упаковке из 20 банок спортпита нет маскировочных ярлыков на русском языке, которые бы говорили о …