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В Самаре женщина-кинолог бросила под машину беременную кошку
Самарские следователи возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животным. Преступление было совершено осенью 2016 года в Кировском районе Самары. Подозреваемая – сотрудница кинологической службы. По версии следствия, 6 октября женщина из хулиганских побуждений бросила под колеса машины беременную …
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13 февраля 2017, 12:43
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На топ-менеджеров Тольяттинской птицефабрики завели уголовные дела
В Самарской области возбуждено два уголовных дела в отношении руководителя и исполняющего обязанности гендиректора «Тольяттинской Птицефабрики». Их подозревают в неисполнении обязанностей налогового агента и сокрытии денежных средств от взыскания налогов.
По версии следствия, в 2015 году руководитель общества не перечислил в …
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8 февраля 2017, 12:14
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Лжекурьер из Челябинска обманул самарчанку с доставкой котенка
В полицию обратилась 40-летняя жительница Самарской области. Она сообщила сотрудникам МВД, что стала жертвой мошенничества. Под предлогом оказания услуг курьера неизвестный завладел деньгами потерпевшей. Сумма ущерба составила 3900 рублей.
В ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий полицейским Челябинска удалось задержать 32-летнего, нигде не …
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6 февраля 2017, 10:38
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"Поборы" в детской школе искусств в Кинеле могут обернуться уголовным делом
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6 февраля 2017, 07:26
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19-летняя самарчанка забрала забытые в банкомате деньги, и теперь ей «светит» до 5 лет тюрьмы
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22 января 2017, 02:45
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Первым пассажиром Шекспировского поезда в метро Москвы стал кот
В Москве запустили именной поезд «Поэзия в метро» с экспозицией «Шекспировские страсти». Первым пассажиром стал чистокровный британский кот.
Шекспировский поезд в московском метро начал курсировать по Арбатско-Покровской линии. Британский кот, который стал первым пассажиром «Поэзии в метро» - точная копия животного, …
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13 октября 2016, 03:18
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В Самаре закрыли уголовное дело о забое собак на мясо
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19 сентября 2016, 06:51
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В Оренбургском районе отловленных животных сразу убивали
В приюте для бездомных животных, который располагается в поселке «9 января» Оренбургского района, собак после отлова сразу убивали. При этом законом установлен минимальный десятидневный срок кратковременного содержания таких животных.
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8 июля 2016, 03:14
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В блогах: в Кинеле подстрелили домашнюю кошку
В минувший вторник в Кинеле подстрелили домашнюю кошку. Об этом в Facebook написала местная жительниц Наталья Лагутина.
«Неизвестные подстрелили нашу кошку!!! Два пулевых ранения! Грудь и хвост! Серьёзная операция((( Хвост пришлось частично отрезать…», - написала девушка. Она опубликовала фотографии …
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20 мая 2016, 10:01
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28-летний житель Самарской области зарубил топором собаку своего обидчика
Самарские полицейские возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». По данным силовиков, 28-летний подозреваемый несколько раз ударил топором собаку, принадлежащую 38-летнему самарцу.
Инцидент произошел в селе Задельное вечером 7 октября. Между двумя мужчинами произошла словесная перепалка на …
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16 ноября 2015, 10:19