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Бункер S

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Материалы по теме:

В Самаре женщина-кинолог бросила под машину беременную кошку

В Самаре женщина-кинолог бросила под машину беременную кошку

Самарские следователи возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животным. Преступление было совершено осенью 2016 года в Кировском районе Самары. Подозреваемая – сотрудница кинологической службы.  По версии следствия, 6 октября женщина из хулиганских побуждений бросила под колеса машины беременную 

13 февраля 2017, 12:43
На топ-менеджеров Тольяттинской птицефабрики завели уголовные дела

На топ-менеджеров Тольяттинской птицефабрики завели уголовные дела

В Самарской области возбуждено два уголовных дела в отношении руководителя и исполняющего обязанности гендиректора «Тольяттинской Птицефабрики». Их подозревают в неисполнении обязанностей налогового агента и сокрытии денежных средств от взыскания налогов.

По версии следствия, в 2015 году руководитель общества не перечислил в 

8 февраля 2017, 12:14
Лжекурьер из Челябинска обманул самарчанку с доставкой котенка

Лжекурьер из Челябинска обманул самарчанку с доставкой котенка

В полицию обратилась 40-летняя жительница Самарской области. Она сообщила сотрудникам МВД, что стала жертвой мошенничества. Под предлогом оказания услуг курьера неизвестный завладел деньгами потерпевшей. Сумма ущерба составила 3900 рублей.

В ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий полицейским Челябинска удалось задержать 32-летнего, нигде не 

6 февраля 2017, 10:38

"Поборы" в детской школе искусств в Кинеле могут обернуться уголовным делом

В кинельской детской школе искусств №3  в каждом договоре с родителями воспитанников прописаны суммы "добровольных" взносов - 4, 5 тысячи рублей в год. Оплата производится по квитанциям, которые раздают в начале учебного года. Сотрудники прокуратуры считают: таким образом на родителей 

6 февраля 2017, 07:26
19-летняя самарчанка забрала забытые в банкомате деньги, и теперь ей «светит» до 5 лет тюрьмы

19-летняя самарчанка забрала забытые в банкомате деньги, и теперь ей «светит» до 5 лет тюрьмы

Полиция Самары раскрыла кражу, которая произошла в октябре прошлого года, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По версии сотрудников полиции, пенсионерка сняла 5 тысяч рублей в одном из торговых центров Кировского района, забрала ТОЛЬКО карточку и спокойно ушла. Через некоторое 
22 января 2017, 02:45
Первым пассажиром Шекспировского поезда в метро Москвы стал кот

Первым пассажиром Шекспировского поезда в метро Москвы стал кот

В Москве запустили именной поезд «Поэзия в метро» с экспозицией «Шекспировские страсти». Первым пассажиром стал чистокровный британский кот.

Шекспировский поезд в московском метро начал курсировать по Арбатско-Покровской линии. Британский кот, который стал первым пассажиром «Поэзии в метро» - точная копия животного, 

13 октября 2016, 03:18
В Самаре закрыли уголовное дело о забое собак на мясо

В Самаре закрыли уголовное дело о забое собак на мясо

Состава преступления в действиях выходцев из Вьетнама, организовавших в Самаре цех по забою собак, не обнаружено, уголовное дело закрыли, сообщает 63.ru со ссылкой на прокуратуру Советского района. Сейчас представители надзорного ведомства проверяют законность такого решения.

Напомним, цех 
19 сентября 2016, 06:51
В Оренбургском районе отловленных животных сразу убивали

В Оренбургском районе отловленных животных сразу убивали

В приюте для бездомных животных, который располагается в поселке «9 января» Оренбургского района, собак после отлова сразу убивали. При этом законом установлен минимальный десятидневный срок кратковременного содержания таких животных.
Об этой истории рассказали региональные информагентства со ссылкой на представителей прокуратуры. 

8 июля 2016, 03:14
В блогах: в Кинеле подстрелили домашнюю кошку

В блогах: в Кинеле подстрелили домашнюю кошку

В минувший вторник в Кинеле подстрелили домашнюю кошку. Об этом в Facebook написала местная жительниц Наталья Лагутина.
«Неизвестные подстрелили нашу кошку!!! Два пулевых ранения! Грудь и хвост! Серьёзная операция((( Хвост пришлось частично отрезать…», - написала девушка. Она опубликовала фотографии 
20 мая 2016, 10:01
28-летний житель Самарской области зарубил топором собаку своего обидчика

28-летний житель Самарской области зарубил топором собаку своего обидчика

Самарские полицейские возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». По данным силовиков, 28-летний подозреваемый несколько раз ударил топором собаку, принадлежащую 38-летнему самарцу.

Инцидент произошел в селе Задельное вечером 7 октября. Между двумя мужчинами произошла словесная перепалка на 
16 ноября 2015, 10:19
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