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Материалы по теме:

В Самаре клиент почты вместо заказанного в Сети телефона получил мыло

В Самаре клиент почты вместо заказанного в Сети телефона получил мыло

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудника почтовой службы, который, по версии следствия, подменил содержимое посылки. В результате клиент почты вместе заказанного в Сети телефона получил мыло. Подозреваемому 30 лет. Его обвиняют в краже. Уголовное дело направлено в 

22 декабря 2017, 11:15
В Самаре охранник четыре раза ограбил коттедж на 8 просеке

В Самаре охранник четыре раза ограбил коттедж на 8 просеке

В Самаре 41-летний сотрудник службы охраны предстанет перед судом по делу о серии краж из коттеджа на 8 просеке. Хозяйка дома лишилась часов и драгоценностей. Общая сумма ущерба превысила три миллиона рублей. По данным полиции, в течение трех лет было 

18 декабря 2017, 10:58
До 5 лет тюрьмы: Тольяттинец обокрал сестру на похоронах бабушки

До 5 лет тюрьмы: Тольяттинец обокрал сестру на похоронах бабушки

Как установили сотрудники полиции, к которым обратилась молодая женщина, в тот день семья хоронила бабушку. После кладбища близкий круг родственников отправился на квартиру умершей, чтобы там помянуть ее. После того, как все разошлись, девушка обнаружила пропажу своего мобильника за 20 
16 декабря 2017, 04:57
В Самаре водителей начнут массово проверять на трезвость

В Самаре водителей начнут массово проверять на трезвость

В Самаре в пятницу, 15 декабря, водителей начнут массово проверять на трезвость. Рейд начнется сегодня в 22:00 и завершится в 2 часа ночи 16 декабря. «Контроль трезвости» проведут в Железнодорожном и Октябрьском районе на Московском шоссе, улицах Гагарина и Тухачевского.

«В 

15 декабря 2017, 05:42
В Самаре за кражу сумки с 6 млн рублей задержан 37-летний мужчина

В Самаре за кражу сумки с 6 млн рублей задержан 37-летний мужчина

В Самаре полицейские раскрыли преступление трехлетней давности. 16 мая 2014 года на жителя Самары напал неизвестный и отнял у него сумку с 6 миллионами рублей. Это произошло в Железнодорожном районе города около административного здания на улице Речной. По горячим следам 

15 декабря 2017, 12:30
Жительница Башкирии через два года нашла своего потерянного сына в Самаре

Жительница Башкирии через два года нашла своего потерянного сына в Самаре

Жительница Башкирии через 2 года нашла своего потерянного сына в Самаре. За помощь она в письме поблагодарила сотрудников самарской полиции. Женщина рассказала, что, когда её сыну было три года, в декабре 2015-го, бывший муж забрал ребенка «под благовидным предлогом». Найти 

12 декабря 2017, 09:57
В Самаре после игры школьников завели уголовное дело, есть пострадавший

В Самаре после игры школьников завели уголовное дело, есть пострадавший

В Самаре после игры школьников завели уголовное дело, есть пострадавший, рассказали в полиции. В правоохранительные органы поступила информация, что в одну из больниц города госпитализирован 15-летний подросток с травмой.

«В ходе работы над поступившим обращением инспекторы по делам несовершеннолетних выяснили, что 

6 декабря 2017, 12:15
Жители шокированы: В Самаре на балконе висел труп мужчины

Жители шокированы: В Самаре на балконе висел труп мужчины

Сегодня, 3 декабря, в Самаре в Кировском районе случилась трагедия. Около 11:00 жители одного из домов на пересечении улиц Свободы и Юбилейной увидели труп мужчины. Он свисал с балкона пятого этажа дома.

«Я сначала подумал, что он вылез прыгать 
3 декабря 2017, 02:17
Мошенники украли с карт россиян 1 млрд 80 млн. рублей

Мошенники украли с карт россиян 1 млрд 80 млн. рублей

В 2016 году мошенники украли с карт россиян 1 млрд 80 млн рублей, заявили в Центральном Банке России. В 2015-м этот показатель был на 70 млн рублей больше. Удельный вес мошеннических транзакций по картам составляет 2 случая на каждые 10 

15 февраля 2017, 12:46
Инновации в часах по-русски

Инновации в часах по-русски

Один из российских банков выпустил часы со встроенной банковской картой стоимостью 5 тысяч рублей. В аппарат встроена мини-карта, часы служат своеобразным передатчиком сигнала. При необходимости совершить покупку и оплатить её картой достаточно просто поднести чудо техники к аппарату PayPress - 
7 июля 2015, 07:25
В Самаре раскрыта серия краж с карт с помощью «Мобильного банка»

В Самаре раскрыта серия краж с карт с помощью «Мобильного банка»

Как сообщает областное ГУ МВД, жертвами мошенничества стали более 200 человек. Злоумышленники воровали средства с помощью специального вируса, которым заражались смартфоны на «Андроиде» с установленным приложением "Мобильный банк". Вредоносная программа незаметно перечисляла на номера телефонов злоумышленников небольшие суммы - многие 

18 февраля 2015, 02:15
В Самарской области задержан мошенник, присвоивший с чужой банковской карты 8 тыс. рублей

В Самарской области задержан мошенник, присвоивший с чужой банковской карты 8 тыс. рублей

Завершено расследование уголовного дела о мошенничестве, возбужденное в отношении 27-летнего жителя Волжского района Самарской области.

По данным полиции, в августе прошлого года на сотовый телефон обвиняемого ошибочно поступило SMS-сообщение от банка с уведомлением о подключении к его телефону услуги «Мобильный банк». 

26 мая 2014, 10:32
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