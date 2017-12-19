В Самаре полицейские раскрыли хищение денег с банковской карты. Потерпевшая – 54-летняя жительница города. Потерпевшая рассказала, что пришла на работу и оставила в гардеробе сумку и верхнюю одежду. Через несколько часов она получила смс: с ее карты списали 9 тысяч рублей.
«Спустившись в гардероб, потерпевшая обнаружила пропажу из сумки банковской карты и листок, на котором был записан пин-код доступа к ней», - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
По подозрению в краже денег задержана 39-летняя женщина. По версии силовиков, она может быть причастна к пропаже денег с банковской карты коллеги. В прошлом подозреваемая привлекалась к уголовной ответственности, она дала признательные показания, рассказали в полиции.
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