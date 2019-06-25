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Следователи разберутся в обстоятельствах гибели 9-летнего мальчика в Жигулевске
В Жигулевске стартовала доследственная проверка по факту гибели 9-летнего мальчика. Как сообщили в Следственном комитете по региону, по ее результатам будет принято процессуальное решение. Напомним, что трагедия на воде призошла 24 июня. В 13:20 дежурному ЦУКС Главного управления МЧС …
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25 июня 2019, 08:21
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Под Сызранью бешеная кошка искусала маму и ее 11-летнего сына
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25 июня 2019, 05:31
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Более 200 пассажиров четыре часа ждали вылета рейса Самара - Анталья
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25 июня 2019, 05:01
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В Тольятти наградят более 400 выпускников-медалистов
Во вторник, 25 июня, в Тольятти в культурном центре "Автоград" пройдет мероприятие, посвященное выпускникам-медалистам. В этом году 464 учащихся школ, гимназий и лицеев получили медаль «За особые успехи в учении». Как отметили представители департамента образования Тольятти, это лучший результат по …
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25 июня 2019, 04:29
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В Самаре Заводское шоссе отремонтируют до Авроры
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25 июня 2019, 04:20
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В Самарской области опрокинулся Infiniti: водитель погиб, пассажир - в больнице
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24 июня 2019, 04:16
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В Самарской области водитель Hyundai без прав сбил насмерть пешехода
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24 июня 2019, 02:00
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На Волжском проспекте в Самаре сбили насмерть косулю
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24 июня 2019, 01:11
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Фуры загорелись под Сызранью после ДТП
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24 июня 2019, 08:26
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В Самарской области легковушка врезалась в дерево: пострадали трое
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21 июня 2019, 02:44
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В Самаре двух полицейских подозревают в покровительстве игорному бизнесу
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20 июня 2019, 08:23
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В Тольятти такси протаранило столб после ДТП с кроссовером
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20 июня 2019, 01:04
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В Отрадном сбили 74-летнюю пенсионерку
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19 июня 2019, 05:05
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Под Самарой после ДТП с Mazda 6 опрокинулась «семерка»
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18 июня 2019, 04:57
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В Самарской области «Гранта» врезалась в грузовик и сбила насмерть мужчину
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18 июня 2019, 12:56
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Что, опять: с парковки «Гудка» снова свалилась машина
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13 июня 2019, 06:55
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В Самаре трамваи столкнулись «паровозиком» на Ташкентской
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3 июня 2019, 12:47
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В Самаре по вине автоледи в ДТП пострадал грудной ребенок
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28 мая 2019, 05:03
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