В Самаре трамваи столкнулись «паровозиком» на Ташкентской … В понедельник, 3 июня, в Самаре произошла авария с участием общественного транспорта. На пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загоры, в районе старейшего торгового центра города «Колизей» «паровозиком» столкнулись трамваи. Хотя удар был сильным — один из вагонов сложился «гармошкой», никто не