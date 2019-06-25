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Следователи разберутся в обстоятельствах гибели 9-летнего мальчика в Жигулевске

Следователи разберутся в обстоятельствах гибели 9-летнего мальчика в Жигулевске

В Жигулевске стартовала доследственная проверка по факту гибели 9-летнего мальчика. Как сообщили в Следственном комитете по региону, по ее результатам будет принято процессуальное решение. Напомним, что трагедия на воде призошла 24 июня. В 13:20 дежурному ЦУКС Главного управления МЧС 
25 июня 2019, 08:21
Под Сызранью бешеная кошка искусала маму и ее 11-летнего сына

Под Сызранью бешеная кошка искусала маму и ее 11-летнего сына

Случай нападения животного на людей был зафиксирован в Междучеренческе под Сызранью. Местные жители пожалели бродячую кошку и подкармливали ее, она прижилась во дворе и охотно играла с 11-летним мальчиком – сыном хозяев дома. Но в какой-то момент ласковая кошечка превратилась 
25 июня 2019, 05:31
Более 200 пассажиров четыре часа ждали вылета рейса Самара - Анталья

Более 200 пассажиров четыре часа ждали вылета рейса Самара - Анталья

Во вторник, 25 июня, в самарском аэропорту задержали вылет рейса Самара - Анталья авиакомпании Onur Air (Турция). Пассажирам пришлось ждать четыре часа, прежде чем они смогли занять свои места в самолете. По словам помощника Куйбышевского транспортного прокурора Кристины Кулик, на 
25 июня 2019, 05:01
В Тольятти наградят более 400 выпускников-медалистов

В Тольятти наградят более 400 выпускников-медалистов

Во вторник, 25 июня, в Тольятти в культурном центре "Автоград" пройдет мероприятие, посвященное выпускникам-медалистам. В этом году 464 учащихся школ, гимназий и лицеев получили медаль «За особые успехи в учении». Как отметили представители департамента образования Тольятти, это лучший результат по 
25 июня 2019, 04:29
В Самаре Заводское шоссе отремонтируют до Авроры

В Самаре Заводское шоссе отремонтируют до Авроры

Заводское шоссе в Самаре все-таки отремонтируют до конца. Как говорится в сообщении на портале госзакупок, работы на 2-й очереди участка от улицы Авроры до XXII Партсъезда будет вести единственный участник торгов компания "Автодоринжиниринг". Общая сумма контракта около 655 миллионов рублей.
25 июня 2019, 04:20
В Самарской области опрокинулся Infiniti: водитель погиб, пассажир - в больнице

В Самарской области опрокинулся Infiniti: водитель погиб, пассажир - в больнице

В воскресенье, 23 июня, в Сызрани произошла авария, в которой один человек погиб, а второй - получил серьезные травмы. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в 11:45 52-летний водитель ехал на иномарке Infiniti EX25 по улице Жукова 
24 июня 2019, 04:16
В Самарской области водитель Hyundai без прав сбил насмерть пешехода

В Самарской области водитель Hyundai без прав сбил насмерть пешехода

В воскресенье, 23 июня, произошла смертельная авария в Сызранском районе. Ночью, в 00:10, 32-летний, лишенный прав водитель иномарки Hyundai Elantra с номером Ханты-Мансийского региона ехал по федеральной трассе М-5 «Урал» со стороны столицы 63-го региона в направлении Москвы. На 928 
24 июня 2019, 02:00
На Волжском проспекте в Самаре сбили насмерть косулю

На Волжском проспекте в Самаре сбили насмерть косулю

В понедельник, 24 июня, в центре Самары под колеса машины угодило дикое животное. На Волжском проспекте, неподалеку от пересечения с улицей Маяковского машина сбила косулю. Скорее всего, водитель не успел среагировать на животное, которое появилось перед ним внезапно. Снимки с 
24 июня 2019, 01:11
Фуры загорелись под Сызранью после ДТП

Фуры загорелись под Сызранью после ДТП

В воскресенье, 23 июня, на трассе под Сызранью зафиксировали серьезное ДТП. В 20:26 дежурному ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области рассказали, что на 885-м километре автодороги М-5 «Урал» в районе населенного пункта Варламово в Сызранском районе столкнулись два 
24 июня 2019, 08:26
В Самарской области легковушка врезалась в дерево: пострадали трое

В Самарской области легковушка врезалась в дерево: пострадали трое

Накануне, 20 июня, в Сергиевском районе произошла авария, травмы в которой получили три человека. В 01:24 35-летняя женщина ехала на Lada Priora по улице Сквозной в поселке Сургут в направлении села Сергиевск. По предварительным данным, автоледи не справилась с управлением 
21 июня 2019, 02:44
В Самаре двух полицейских подозревают в покровительстве игорному бизнесу

В Самаре двух полицейских подозревают в покровительстве игорному бизнесу

В столице 63-го региона возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции, которых подозревают во взяточничестве и двух местных жителей — им инкриминируют посредничество во взяточничестве. По версии следствия, 10 июня, правоохранители получили 310 и 40 тысяч рублей через посредников. 
20 июня 2019, 08:23
В Тольятти такси протаранило столб после ДТП с кроссовером

В Тольятти такси протаранило столб после ДТП с кроссовером

В среду, 19 июня, в Автограде случилась дорожная авария с участием такси. В 15:00 43-летняя автоледи направлялась на Kia Sportage по улице Жилина. По предварительной версии, в районе дома № 54 по улице Жилина автомобилистка при развороте вне перекрестка не 
20 июня 2019, 01:04
В Отрадном сбили 74-летнюю пенсионерку

В Отрадном сбили 74-летнюю пенсионерку

Накануне в Отрадном под колеса иномарки попала пожилая женщина. В 11:00 67-летний водитель ехал на легковушке Chevrolet Aveo по улице Буровиков. В районе дома № 7 он сбил 74-летнюю женщину. Дама пересекала проезжую часть справа налево в неустановленном месте неподалеку 
19 июня 2019, 05:05
Под Самарой после ДТП с Mazda 6 опрокинулась «семерка»

Под Самарой после ДТП с Mazda 6 опрокинулась «семерка»

Накануне в Борском районе произошла автомобильная авария, в которой пострадали три женщины. Вечером на 28 километре трассы «Отрадный — Богатое - Борское» 20-летний водитель иномарки Mazda 6 выехал на встречную полосу, не заметив вазовскую легковушку. Чтобы избежать ДТП, водитель второй 
18 июня 2019, 04:57
В Самарской области «Гранта» врезалась в грузовик и сбила насмерть мужчину

В Самарской области «Гранта» врезалась в грузовик и сбила насмерть мужчину

В понедельник, 17 июня, в Ставропольском районе случилась еще одна смертельная авария. В 22:30 64-летний мужчина ехал на автомобиле «Лада Гранта» по трассе, но внезапно его легковушка влетела в грузовик «КамАЗ». Ранее большегруз остановился из-за поломки и его шофер включил 
18 июня 2019, 12:56
Что, опять: с парковки «Гудка» снова свалилась машина

Что, опять: с парковки «Гудка» снова свалилась машина

В ночь с 12 на 13 июня на территории ТРК «Гудок» произошел инцидент. Со второго этажа паркинга упал легковой автомобиль. По последним данным, пострадавших в результате происшествия нет. Водитель в момент аварии был пьян. ГУ МВД России по Самарской области 
13 июня 2019, 06:55
В Самаре трамваи столкнулись «паровозиком» на Ташкентской

В Самаре трамваи столкнулись «паровозиком» на Ташкентской

В понедельник, 3 июня, в Самаре произошла авария с участием общественного транспорта. На пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загоры, в районе старейшего торгового центра города «Колизей» «паровозиком» столкнулись трамваи. Хотя удар был сильным — один из вагонов сложился «гармошкой», никто не 
3 июня 2019, 12:47
В Самаре по вине автоледи в ДТП пострадал грудной ребенок

В Самаре по вине автоледи в ДТП пострадал грудной ребенок

27 мая в Самаре произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок. 31-летняя женщина на «Киа Рио» ехала по улице Солнечной в сторону 6-й просеки. Автоледи не выдержала безопасную дистанцию до едущей впереди машины. В итоге иномарка «догнала» «Тойота Ленд Крузер 

28 мая 2019, 05:03
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