В воскресенье, 10 декабря, на железной дороге в Самаре погибла женщина. Пешехода сбил грузовой поезд. Трагедия случилась около 16:30 на 1106 километре Куйбышевской железной дороги между станциями «Киркомбинат» и «Стахановская». По предварительным данным женщина поскользнулась и не успела отползти от поезда. От полученной смертельной травмы постадавшая скончалась на месте.
«Инцидент произошел 10 декабря, в 16:30. По факту случившегося проводится проверка», - сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.
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