Самара: умер мужчина, зажатый между электричкой и платформой В Самаре в воскресенье, 26 ноября, произошла трагедия на железной дороге. Мужчину насмерть зажало между электричкой и платформой. По словам очевидцев, какое-то время зажатый оставался жив, но когда прибыли медики, он уже умер. Инцидент произошел на станции «Пятилетка» примерно в 21:30, …