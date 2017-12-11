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Материалы по теме:

Под Самарой поезд насмерть сбил школьника, слушавшего громкую музыку

Под Самарой поезд насмерть сбил школьника, слушавшего громкую музыку

Под Самарой на железной дороге погиб 16-летний подросток. Поезд насмерть сбил школьника, слушавшего громкую музыку в наушниках. Трагедия произошла 6 декабря около 10:30 на станции Липяги. По данным следователей, погибший пешеход - житель Новокуйбышевска. Школьник попал под колеса локомотива №4302. 

7 декабря 2017, 11:03
Под Самарой в ДТП с фурой на М-5 пострадали женщина и младенец

Под Самарой в ДТП с фурой на М-5 пострадали женщина и младенец

В Самарской области во вторник, 5 декабря, в результате ДТП с фурой пострадали женщина и младенец. Авария случилась под Самарой, на территории Красноярского района.  Столкнулись Audi A6, «ВАЗ-21099» и фура «МАН».

«В 11:30 мужчина 1990 года рождения, управляя автомашиной «Ауди 
6 декабря 2017, 02:32
У Чапаевска под колесами грузового поезда погиб неизвестный мужчина

У Чапаевска под колесами грузового поезда погиб неизвестный мужчина

На железной дороге в районе Чапаевска под колесами грузового поезда погиб неизвестный мужчина. Смерть пострадавшего наступила на месте происшествия. Личность погибшего устанавливают. Трагедия случилась 2 декабря около двух часов дня.  Проводится проверка.

«На перегоне Чапаевск - Томылово грузовым поездом смертельно травмирован 

4 декабря 2017, 02:36
Самара: умер мужчина, зажатый между электричкой и платформой

Самара: умер мужчина, зажатый между электричкой и платформой

В Самаре в воскресенье, 26 ноября, произошла трагедия на железной дороге. Мужчину насмерть зажало между электричкой и платформой. По словам очевидцев, какое-то время зажатый оставался жив, но когда прибыли медики, он уже умер.

Инцидент произошел на станции «Пятилетка» примерно в 21:30, 

27 ноября 2017, 12:44
4-месячный ребенок пострадал в результате экстренного торможения поезда «Самара-Москва»

4-месячный ребенок пострадал в результате экстренного торможения поезда «Самара-Москва»

Вчера, 25 ноября, поздно вечером в Самарской области случилось ЧП на железной дороге. Машинист применил экстренное торможение поезда в районе ЖД-станции Безенчук, передает 63.ru со ссылкой на Куйбышевскую транспортную прокуратуру.

«Состав следовал по маршруту Самара-Москва. По предварительной информации, 
26 ноября 2017, 02:07
Немцы создали поезд будущего с качалкой и видеоиграми

Немцы создали поезд будущего с качалкой и видеоиграми

Инженеры из Германии разработали концепт поезда будущего с тренажерным залом и видеоиграми. Таким путем они хотят представить альтернативу беспилотным авто, рассказывает Engadget.
В двухэтажных вагонах поезда, который именуется Idea Train, будут тренажеры и беговые дорожки, а также оборудуют пространство для 

14 ноября 2017, 05:42
ФАС: Цены на билеты в плацкарт должны стать ниже на 10%

ФАС: Цены на билеты в плацкарт должны стать ниже на 10%

Эксперты Федеральной антимонопольной службы выступили с инициативой снизить цены на железнодорожные билеты на 10%. Об этом журналистам поведал замруководителя ФАС Александр Редько.
По его словам, поднимать стоимость билетов в плацкартные и общие вагоны, отталкиваясь исключительно от увеличения зарплат населения, - 

1 ноября 2017, 10:06
СМИ: Не менее 16 человек погибли при столкновении поезда с автобусом под Владимиром

СМИ: Не менее 16 человек погибли при столкновении поезда с автобусом под Владимиром

Во Владимирской области произошло крупное ДТП – автобус столкнулся с поездом на железнодорожном переезде. По данным отечественных СМИ, речь может идти о 20 погибших. Согласно предварительной информации, трагедия случилась по причине поломки автобуса «Mercedes». В момент столкновения он оказался на 

6 октября 2017, 10:11
Даже не тормозил: в Тольятти водитель «Лады» насмерть сбил женщину

Даже не тормозил: в Тольятти водитель «Лады» насмерть сбил женщину

В понедельник, 1 мая, в Автозаводском районе Тольятти в результате ДТП погиб пешеход. Автомобилист на «Ладе» насмерть сбил женщину на улице 40 лет Победы около дома №48. В сети появились фотографии с места ДТП. По словам очевидцев, женщина шла по 
2 мая 2017, 06:28
В Самаре трамвай сбил 33-летнюю женщину

В Самаре трамвай сбил 33-летнюю женщину

Во вторник, 7 февраля, в самарскую больницу доставили 33-летнюю женщину, попавшую под трамвай. Это случилось на улице Демократической.

По предварительной информации, трамвай только задел пешехода, женщина ударилась головой. Очевидцы вызвали скорую помощь. Потерпевшую увезли с подозрением на сотрясение головного мозга. 
8 февраля 2017, 03:00
В Самаре водитель BMW X5 сбил женщину и застрял в сугробе

В Самаре водитель BMW X5 сбил женщину и застрял в сугробе

В четверг, 19 января, в Самаре произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. По данным полиции, 29-летний мужчина на иномарке BMW X5 наехал на женщину, переходившую улицу Промышленности в неположенном месте. Затем автомобиль въехал в сугроб и застрял.

Авария случилась в 13:40. 

20 января 2017, 02:36
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