Сегодня, 2 апреля, в Самаре произошло необычное чрезвычайное происшествие в храме Николая Чудотворца на улице Карбышева. Одна из прихожан распылила в помещении газ, передает портал 63.ru. Это здорово напугало всех присутствующих.
На месте инцидента работали сотрудники полиции. По предварительной версии силовиков, в суматохе повинна местная 48-летняя жительница. Женщина решилась на этот поступок на почве конфликта с 27-летней девушкой. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства ЧП.
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