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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 марта 2017г 
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Материалы по теме:

Самарцы рассказали о разборках на работе

Самарцы рассказали о разборках на работе

Как часто самарцы ругаются на работе, решили выяснить специалисты компании HeadHunter. 28 процентов опрошенных признались, что конфликты с коллегами у них происходят не чаще, чем раз в месяц. Каждый пятый участник опроса становится участником словесных разборок примерно каждую неделю. Лишь 

28 марта 2017, 04:04
Софийский собор в Самаре достроят в 2018 году

Софийский собор в Самаре достроят в 2018 году

Софийский собор, который возводится в районе четвертой очереди самарской набережной, должен стать еще одним украшением столицы губернии в канун проведения в городе матчей чемпионата мира по футболу 2018 года (ЧМ-2018). Вопросам завершения строительства было посвящено совещание, которое провел губернатор 
17 января 2017, 01:21
МВД: 61 тысяча самарцев вышли погулять в новогоднюю ночь

МВД: 61 тысяча самарцев вышли погулять в новогоднюю ночь

31 декабря 2016 года и 1 января 2017 года на территории 237 населенных пунктов Самарской области прошло 280 массовых мероприятий, приуроченных к празднованию Нового года. В них приняли участие более 61 тысячи человек.
 
Охрану общественного порядка и обеспечение безопасности 

1 января 2017, 01:12
В Самаре полиция провела операцию «Ураган», есть фото

В Самаре полиция провела операцию «Ураган», есть фото

На территории Красноглинского района Самары прошла операция «Ураган». В ней участвовали сотрудники уголовного розыска, УЭБиПК, управления организации охраны общественного порядка, ГИБДД. Всего было привлечено более 120 работников ОВД.

Полицейские провели обыски в 22 помещениях, в которых проживают фигуранты по 
18 декабря 2016, 01:14
В Смышляевке напали на дом руководителя полиции Отрадного и убили его жену

В Смышляевке напали на дом руководителя полиции Отрадного и убили его жену

В Самарской области неизвестные преступники напали на руководителя полиции Отрадного и его жену. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщается на сайте МВД России.
 
По предварительным данным, трое злоумышленников проникли в дом офицера, расположенный в поселке Смышляевка Волжского района. Преступники 
11 декабря 2016, 01:45
Пьяный самарец с болгаркой в руках напал на работника ЖКХ

Пьяный самарец с болгаркой в руках напал на работника ЖКХ

43-летний пьяный житель села Белозерки Самарской области находился в своей квартире вместе с работавшим там 51-летним сотрудником ЖКХ. Во время ремонта хозяин жилища повздорил с рабочим и саданул того по голове болгаркой, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
В 

3 декабря 2016, 05:56
В Сызрани бомж-рецидивист угнал у прихожанки храма велосипед

В Сызрани бомж-рецидивист угнал у прихожанки храма велосипед

Как передает ГУ МВД по Самарской области, 33-летняя женщина приехала на велосипеде в расположенный на улице Лазо храм и оставила транспортное средство без присмотра.

Вернувшись после завершения религиозных мероприятий женщина на прежнем месте велосипед не обнаружила и обратилась в 
20 августа 2016, 03:53
В Самаре сотрудники ГИБДД на Яблочный спас отправятся в храм

В Самаре сотрудники ГИБДД на Яблочный спас отправятся в храм

В пятницу, 19 августа, отмечается православный праздник – Яблочный спас. Прихожан храма в честь Богородско-Казанской иконы Божьей Матери на проспекте Металлургов поздравят сотрудники ГИБДД. Яблоки освятит настоятель храма отец Нектарий. Православные в рамках благотворительной акции смогут получить Святое Евангелие и 

18 августа 2016, 05:56
В Тольятти вандалы обезглавили католическую статую Иисуса Христа

В Тольятти вандалы обезглавили католическую статую Иисуса Христа

В выходные вандалы повредили скульптуру Иисуса Христа,  которая установлена у католического храма в Тольятти. Церковь находится на улице Революционной рядом с дворцом спорта «Волгарь». У статуи оторвана голова.

Инцидент произошел в ночь на 24 июля. Охранник видел по монитору, 
25 июля 2016, 10:21
Исследование: Семейные ссоры грозят ожирением

Исследование: Семейные ссоры грозят ожирением

Специалисты из Соединенных Штатов в результате серии исследований сделали умозаключение, что семейные неурядицы в конечном итоге могут привести к ожирению участников конфликтов. В экспериментах приняли участие супружеские пары разных возрастных групп. Всех испытуемых обязали найти повод для ссоры и поскандалить 
14 декабря 2015, 10:05
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