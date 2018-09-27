В Самаре на домах неплательщиков за воду пишут лазером «долг» … В Самаре неистощимые на выдумки коммунальщики придумывают все новые способы борьбы с неплательщиками. На домах горожан, которые не перечисляют деньги за водоснабжение и канализацию, они начали «писать» лазером у конкретных окон слово «долг» и невыплаченную сумму. Надписи выводит специальная установка,