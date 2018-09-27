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В Самарской области «семерка» сбила 10-летнего школьника на «зебре»
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27 сентября 2018, 02:21
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Автоледи-лихачка на «Lifan» влетела в «Гранту» в Самарской области
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27 сентября 2018, 02:13
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Прокурор из Сызрани потребовал заблокировать сайты, продающие санкционную рыбу
Сотрудники Сызранской транспортной прокуратуры нашли сайты по продаже запрещенной к ввозу в Россию рыбы. Например, там торговали атлантическим лососем и форелью из Норвегии. По информации Приволжской транспортной прокуратуры, онлайн-продажа такой рыбы грозит административным наказанием.
Сызранский прокурор подал иск в …
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27 сентября 2018, 01:09
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В Самаре на домах неплательщиков за воду пишут лазером «долг»
В Самаре неистощимые на выдумки коммунальщики придумывают все новые способы борьбы с неплательщиками. На домах горожан, которые не перечисляют деньги за водоснабжение и канализацию, они начали «писать» лазером у конкретных окон слово «долг» и невыплаченную сумму. Надписи выводит специальная установка, …
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27 сентября 2018, 12:51
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В Самарский бюджет поступил 141 миллион рублей
В казну Самары дополнительно поступил 141 миллион рублей. Деньги перечислены из вышестоящих бюджетов. В эти минуты депутаты Гордумы решают, как распорядиться этими финансами. Деньги предполагается направить на переселение граждан из аварийного фонда, реконструкцию детсада и строительство бассейна в поселке Управленческий.
Смотрите …
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27 сентября 2018, 12:32
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Под Сызранью легковушка рухнула в 6-метровый кювет
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26 сентября 2018, 03:55
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В Тольятти 17-летний парень на мопеде врезался в две иномарки
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26 сентября 2018, 02:18
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17-летний велосипедист попал под колеса «Приоры» в Самаре
Полицейские в областной столице ведут проверку обстоятельств аварии, в которой пострадал велосипедист. В среду, 8 августа в 17:50 27-летний водитель «Лады Приоры» ехал по улице Симферопольской в поселке Управленческий. Напротив дома № 7 автомобилист сбил несовершеннолетнего велосипедиста, который ехал по …
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9 августа 2018, 05:16
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Водитель автобуса сбил 84-летнего велосипедиста в Тольятти
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5 июня 2018, 03:41
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Появились подробности гибели велосипедиста и пешехода в Самаре
В самарской полиции сообщили подробности гибели велосипедиста и пешехода в результате двух ДТП. По уточненным данным, погибший велосипедист – мужчина 1949 года рождения. В понедельник, 27 ноября, около шести часов вечера он ехал по улице Литвинова в Зубчаниновке. Дорога …
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28 ноября 2017, 02:49
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68-летний велосипедист погиб в ДТП с Lada Kalina на обводной дороге Самары
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19 июля 2016, 09:47