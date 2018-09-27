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«Бункер S» Эфир передачи от 25.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 25.09.2018 
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Материалы по теме:

В Самарской области «семерка» сбила 10-летнего школьника на «зебре»

В Самарской области «семерка» сбила 10-летнего школьника на «зебре»

В среду, 26 сентября, в Отрадном под колесами машины оказался пешеход. В 11:00 62-летний мужчина ехал по улице Ленина на своем автомобиле ВАЗ 21074 в сторону улицы Комсомольской. По пути «семерка» сбила десятилетнего мальчика, который шел по нерегулируемому пешеходному переходу 
27 сентября 2018, 02:21
Автоледи-лихачка на «Lifan» влетела в «Гранту» в Самарской области

Автоледи-лихачка на «Lifan» влетела в «Гранту» в Самарской области

Полиция выясняет детали ДТП, которое произошло в Самарской области Все случилось на дороге «Никольское - Купино - Толстовка – станция Звезда». По ней ехала автоледи за рулем «Lifan». Женщина шла с превышением скорости. На 6-м километре дороги она выехала на 

27 сентября 2018, 02:13
Прокурор из Сызрани потребовал заблокировать сайты, продающие санкционную рыбу

Прокурор из Сызрани потребовал заблокировать сайты, продающие санкционную рыбу

Сотрудники Сызранской транспортной прокуратуры нашли сайты по продаже запрещенной к ввозу в Россию рыбы. Например, там торговали атлантическим лососем и форелью из Норвегии. По информации Приволжской транспортной прокуратуры, онлайн-продажа такой рыбы грозит административным наказанием.

Сызранский прокурор подал иск в 
27 сентября 2018, 01:09
В Самаре на домах неплательщиков за воду пишут лазером «долг»

В Самаре на домах неплательщиков за воду пишут лазером «долг»

В Самаре неистощимые на выдумки коммунальщики придумывают все новые способы борьбы с неплательщиками. На домах горожан, которые не перечисляют деньги за водоснабжение и канализацию, они начали «писать» лазером у конкретных окон слово «долг» и невыплаченную сумму. Надписи выводит специальная установка, 
27 сентября 2018, 12:51
В Самарский бюджет поступил 141 миллион рублей

В Самарский бюджет поступил 141 миллион рублей

В казну Самары дополнительно поступил 141 миллион рублей. Деньги перечислены из вышестоящих бюджетов. В эти минуты депутаты Гордумы решают, как распорядиться этими финансами. Деньги предполагается направить на переселение граждан из аварийного фонда, реконструкцию детсада и строительство бассейна в поселке Управленческий.

Смотрите 

27 сентября 2018, 12:32
Под Сызранью легковушка рухнула в 6-метровый кювет

Под Сызранью легковушка рухнула в 6-метровый кювет

25 сентября под Сызранью произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека. Около 5 часов утра 28-летний водитель за рулем «Лады Ларгус» ехал по трассе М-5. В районе Новоспасского легковушка приблизилась к участку, на котором шли дорожные работы. В какой-то момент 
26 сентября 2018, 03:55
В Тольятти 17-летний парень на мопеде врезался в две иномарки

В Тольятти 17-летний парень на мопеде врезался в две иномарки

Во вторник, 25 сентября, в 15:30 произошла крупная авария в Тольятти. По данным ГИБДД, 17-летний парень ехал на своем мопеде Storm Cross по жилой зоне улицы Железнодорожной в сторону Никонова. Молодой человек не смог держаться на безопасной дистанции от двигавшегося 
26 сентября 2018, 02:18
17-летний велосипедист попал под колеса «Приоры» в Самаре

17-летний велосипедист попал под колеса «Приоры» в Самаре

Полицейские в областной столице ведут проверку обстоятельств аварии, в которой пострадал велосипедист. В среду, 8 августа в 17:50 27-летний водитель «Лады Приоры» ехал по улице Симферопольской в поселке Управленческий. Напротив дома № 7 автомобилист сбил несовершеннолетнего велосипедиста, который ехал по 
9 августа 2018, 05:16
Водитель автобуса сбил 84-летнего велосипедиста в Тольятти

Водитель автобуса сбил 84-летнего велосипедиста в Тольятти

В Тольятти во вторник, 5 июня, произошло ДТП с участием автобуса и велосипедиста. Около шести часов утра они столкнулись в жилой зоне. Автобусом Citroen Jumper управлял 32-летний водитель. Он ехал от остановки «Речной вокзал» к селу Русская Борковка. При движении  

5 июня 2018, 03:41
Появились подробности гибели велосипедиста и пешехода в Самаре

Появились подробности гибели велосипедиста и пешехода в Самаре

В самарской полиции сообщили подробности гибели велосипедиста и пешехода в результате двух ДТП. По уточненным данным, погибший велосипедист – мужчина 1949 года рождения. В понедельник, 27 ноября, около шести часов вечера он ехал по улице Литвинова в Зубчаниновке. Дорога 
28 ноября 2017, 02:49
68-летний велосипедист погиб в ДТП с Lada Kalina на обводной дороге Самары

68-летний велосипедист погиб в ДТП с Lada Kalina на обводной дороге Самары

Вчера в ДТП под Самарой погиб велосипедист. Трагедия случилась на территории Волжского района.

18 июля примерно в пять часов вечера на обводной дороге Самары произошло ДТП – столкнулись Lada Kalina и пожилой мужчина на велосипеде. По версии полицейских, 68-летний пенсионер ехал 

19 июля 2016, 09:47
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