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До конца мая перекроют улицу в центре Самары
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5 мая 2017, 06:19
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Дороги перекрывают: в Самаре до 10 мая ограничат движение транспорта
Мэрия Самары сообщила об ограничении движения транспорта в связи с репетициями военно-исторического парада и проведением других мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Все ограничения должны снять в ночь на 10 мая. Список участков, которые …
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3 мая 2017, 09:07
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На самарской трассе появились таинственные предприниматели с радарами
Блогер Сергей Игуменов поведал, про "треножных предпринимателей, которые скрывают госномера своих авто". Непонятные владельцы радаров для ловли нарушителей скоростного режима были замечены вдоль одной из областных автотрасс. "Предприниматели сидят в кустах в своих автомобилях и компрометируют власть своей вседозволенностью. Они …
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28 апреля 2017, 07:16
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Самарские дороги загрузят дачниками с 1 мая
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28 апреля 2017, 12:26
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Куда отправят жителей снесенных хрущевок?
Совет при президенте по совершенствованию гражданского законодательства раскритиковал резонансный проект о сносе пятиэтажек. Документ нарушает конституционные права россиян, аргументируют эксперты Совета.
У человека могут быть личные причины не переезжать в другое место. Такое желание индивида нужно уважать, так как оно воплощено …
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19 апреля 2017, 02:01
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Самарские эксперты изучили цены на дома и коттеджи
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24 января 2017, 10:44
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"Треснувший" дом № 87 по улице Степана Разина построен на конском навозе
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23 января 2017, 03:00
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В блогах: потрескались отремонтированные дома на Ленинградской
Блогер Евгений Синюков показал, как в Самаре недавно отремонтировали фасады исторических зданий на улицах Ленинградской и Куйбышева. "Деньги потрачены, а вид приличный эти дома в полном объеме так и не обрели, - негодует автор. - Выглядит все это или …
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18 января 2017, 09:44
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У домов в каждом районе Самары будет свой цвет
В Самаре владельцев магазинов и офисов на первых этажах домов, расположенных вдоль гостевых маршрутов будущего ЧМ-2018, обяжут оформить фасады в один цвет. Такая мера предусмотрена в архитектурно-художественной концепции благоустройства города.
Документ предусматривает типовые дизайнерские решения по районам и улицам. …
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18 ноября 2016, 10:49
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В Самаре снесут многоквартирный дом возле Иверского монастыря
До конца этого года в Самаре должны снести многоквартирный дом, расположенный по адресу: Вилоновская, 4. Он находится возле Иверского монастыря. Информация о предстоящем сносе двухэтажного здания опубликована на портале госзокупок. Согласно конкурсной документации на эти цели из городского бюджета выделят …
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5 октября 2016, 12:12
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Тольяттинцы собирают подписи против сноса музейного комплекса «Наследие»
В интернете стартовал сбор подписей с требованием защитить тольяттинский музейный комплекс «Наследие» от сноса и разграбления. Музей посвящён памяти города Ставрополя-на-Волге, утраченного в 1950-е годы в связи со строительством ГЭС. Главная реликвия хранилища - дом Стариковых, перенесённый из зоны затопления …
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7 июля 2016, 04:19
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В Самаре до 11 июля снесут все незаконные ларьки у «Шипки»
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28 июня 2016, 11:21