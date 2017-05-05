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«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Материалы по теме:

До конца мая перекроют улицу в центре Самары

До конца мая перекроют улицу в центре Самары

В центре Самары в связи с реконструкцией газопровода перекроют улицу Некрасовскую. Планируется, что проезд будет закрыт на 20-метровом участке от Галактионовской в направлении Молодогвардейской с 6:00 10 мая до 23 часов 31 мая, сообщили в мэрии.

Горожан просят заранее 
5 мая 2017, 06:19
Дороги перекрывают: в Самаре до 10 мая ограничат движение транспорта

Дороги перекрывают: в Самаре до 10 мая ограничат движение транспорта

Мэрия Самары сообщила об ограничении движения транспорта в связи с репетициями военно-исторического парада и проведением других мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Все ограничения должны снять в ночь на 10 мая. Список участков, которые 
3 мая 2017, 09:07
На самарской трассе появились таинственные предприниматели с радарами

На самарской трассе появились таинственные предприниматели с радарами

Блогер Сергей Игуменов поведал, про "треножных предпринимателей, которые скрывают госномера своих авто". Непонятные владельцы радаров для ловли нарушителей скоростного режима были замечены вдоль одной из областных автотрасс. "Предприниматели сидят в кустах в своих автомобилях и компрометируют власть своей вседозволенностью. Они 

28 апреля 2017, 07:16
Самарские дороги загрузят дачниками с 1 мая

Самарские дороги загрузят дачниками с 1 мая

1 мая в Самаре официально начинаются дачные перевозки, сообщает мэрия. В продажу уже поступили сезонки на 4, 8 и 16 поездок, их можно купить на остановках и автостанциях. В выходные, 29 и 30 апреля, завершатся пробные рейсы, которые транспортники использовали 

28 апреля 2017, 12:26
Куда отправят жителей снесенных хрущевок?

Куда отправят жителей снесенных хрущевок?

Совет при президенте по совершенствованию гражданского законодательства раскритиковал резонансный проект о сносе пятиэтажек. Документ нарушает конституционные права россиян, аргументируют эксперты Совета.

У человека могут быть личные причины не переезжать в другое место. Такое желание индивида нужно уважать, так как оно воплощено 

19 апреля 2017, 02:01
Самарские эксперты изучили цены на дома и коттеджи

Самарские эксперты изучили цены на дома и коттеджи

Специалисты самарского портала по выбору недвижимости N1.RU изучили цены на дома и коттеджи. Так, двухэтажные и выше строения со всеми коммуникациями  площадью более 100 квадратных метров в региональной столице стоят в среднем 13 миллионов рублей. За ее пределами почти в 

24 января 2017, 10:44

"Треснувший" дом № 87 по улице Степана Разина построен на конском навозе

По-мнению некоторых экспертов, стены лопаются из-за проседания фундамента. Напомним, в ночь с 22 на 23 января  жильцы дома были эвакуированы сотрудниками МЧС из-за угрозы обрушения части здания. Люди сообщили о треске в стенах, отслоении штукатурки. Во время проведения проверки жители 

23 января 2017, 03:00
В блогах: потрескались отремонтированные дома на Ленинградской

В блогах: потрескались отремонтированные дома на Ленинградской

Блогер Евгений Синюков показал, как в Самаре недавно отремонтировали фасады исторических зданий на улицах Ленинградской и Куйбышева. "Деньги потрачены, а вид приличный эти дома в полном объеме так и не обрели, - негодует автор. - Выглядит все это или 
18 января 2017, 09:44
У домов в каждом районе Самары будет свой цвет

У домов в каждом районе Самары будет свой цвет

В Самаре владельцев магазинов и офисов на первых этажах домов, расположенных вдоль гостевых маршрутов будущего ЧМ-2018, обяжут оформить фасады в один цвет. Такая мера предусмотрена в архитектурно-художественной концепции благоустройства города.

Документ предусматривает типовые дизайнерские решения по районам и улицам. 
18 ноября 2016, 10:49
В Самаре снесут многоквартирный дом возле Иверского монастыря

В Самаре снесут многоквартирный дом возле Иверского монастыря

До конца этого года в Самаре должны снести многоквартирный дом, расположенный по адресу: Вилоновская, 4. Он находится возле Иверского монастыря. Информация о предстоящем сносе двухэтажного здания опубликована на портале госзокупок. Согласно конкурсной документации на эти цели из городского бюджета выделят 

5 октября 2016, 12:12
Тольяттинцы собирают подписи против сноса музейного комплекса «Наследие»

Тольяттинцы собирают подписи против сноса музейного комплекса «Наследие»

В интернете стартовал сбор подписей с требованием защитить тольяттинский музейный комплекс «Наследие» от сноса и разграбления. Музей посвящён памяти города Ставрополя-на-Волге, утраченного в 1950-е годы в связи со строительством ГЭС. Главная реликвия хранилища - дом Стариковых, перенесённый из зоны затопления 
7 июля 2016, 04:19
В Самаре до 11 июля снесут все незаконные ларьки у «Шипки»

В Самаре до 11 июля снесут все незаконные ларьки у «Шипки»

Самарские чиновники снесут незаконные торговые объекты на улице Стара-Загора. До 11 июля должны быть демонтированы ларьки, установленные на участке между зданием бывшего кинотеатра «Шипка» и площадью Алексея Росовского. Всего там находится 13 построек, 11 из них – незаконные. Насчет других 

28 июня 2016, 11:21
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