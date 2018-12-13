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Материалы по теме:

В блогах: Об истории самарского лыжного марафонского движения

В блогах: Об истории самарского лыжного марафонского движения

Блогер Алексей Жирухин пишет об истории самарского лыжного марафонского движения. «Раньше марафоны на 50 километров у мужчин и 30 у женщин были привычным номером программы областной зимней спартакиады, да и просто чемпионатов области по лыжным гонкам, - пишет автор. 
13 декабря 2018, 04:42
В блогах: хозяин

В блогах: хозяин "Элвеса" заподозрил УФАС в воровстве

Блогер Илья Круговой поведал про необычный скандал между самарской фирмой по продаже бытовой техники и областным управлением ФАС. "Хозяин фирмы решил оригинально отблагодарить главу ведомства, - пишет блогер. - Послал он в УФАС подарочный сертификат на 10 тысяч рублей. 
13 декабря 2018, 04:34
Закрывается грузовая переправа «Октябрьский спуск - Рождествено»

Закрывается грузовая переправа «Октябрьский спуск - Рождествено»

С пятницы, 14 декабря, закрывается работа грузовой переправы по маршруту «Октябрьский спуск - село Рождествено». Как пояснили в облправительстве, это сделано из-за активной фазы ледостава акватории Рождественской Воложки и реки Волги. Для транспортного сообщения с селом Рождествено будет оборудована временная 
13 декабря 2018, 04:08
Главой Жигулевска стал Дмитрий Холин

Главой Жигулевска стал Дмитрий Холин

В четверг, 13 декабря, были подведены итоги конкурса на должность главы Жигулевска. Ее занял и.о. руководителя администрации губернатора Самарской области Дмитрий Холин. 
 
- Результаты конкурса на замещение должности главы Жигулевска подвели на заседании городской Думы. Конкурсная комиссия предложила три кандидатуры 
13 декабря 2018, 02:46
Возобновлена подача холодной воды в дома жителей Октябрьска

Возобновлена подача холодной воды в дома жителей Октябрьска

В Самарской области 22 мая без холодной воды остались 2,5 тысячи жителей Октябрьска. Как уже сообщала «ТЕРРА», на улице Максима Горького прорвало трубу диаметром 500 миллиметров. Более 800 домов были отключены от холодного водоснабжения: 18 многоквартирных, 790 частных, а также 
23 мая 2018, 11:09
Без холодной воды остались многоэтажки на ул. Стара-Загора в Самаре

Без холодной воды остались многоэтажки на ул. Стара-Загора в Самаре

В Самаре в среду, 20 марта, отключат холодную воду в многоэтажках на улице Стара-Загора. По заявленному графику, воды не будет в течение семи с половиной часов.

«Из-за плановых работ на насосной станции подкачки 20 марта с 9 часов утра до 16:30 

20 марта 2018, 12:15
Холодная вода отключена в домах на Московском шоссе в Самаре

Холодная вода отключена в домах на Московском шоссе в Самаре

В Самаре в понедельник, 12 марта, с 9:30 будет отключено холодное водоснабжение частных домов, расположенных в границах Московского шоссе, улиц Гастелло, Финской и Ботанического переулка, а также дом №96 по улице Финской, сообщает компания «Самарские коммунальные системы». Это связано с 

12 марта 2018, 10:30
Крупная коммунальная авария произошла в центре Тольятти

Крупная коммунальная авария произошла в центре Тольятти

27 февраля в центре Тольятти произошла крупная коммунальная авария. В центре города, на пересечении улиц Ленина и Максима Горького прорвало 400-миллиметровую трубу водовода. ЧП произошло в 16:38.

Для устранения утечки были привлечены 24 человека и 10 единиц техники. Во время ликвидации 

28 февраля 2018, 09:56
В Самаре часть Промышленного района осталась без света из-за аварии

В Самаре часть Промышленного района осталась без света из-за аварии

В Самаре часть Промышленного района осталась без света. Чиновники сообщили, что отключение связано с аварией.

«Внимание! Аварийное отключение электроэнергии в границах улиц Победы, Воронежская, пр. Кирова, пр. Юных Пионеров. Работы будут проводиться Безымянским сетевым районом. Аварийная бригада выехала для устранения», - 

17 января 2018, 12:50
Часть Самары оставят без света, тепла и воды на 7 часов

Часть Самары оставят без света, тепла и воды на 7 часов

В субботу, 12 ноября, в Самаре в домах, расположенных в границах улиц Стара-Загоры, Ново-Вокзальной и Ново-Садовой переходящей в улицу Демократическую - до Ташкентской, отключат электричество, воду и отопление. Отключение будет произведено с полуночи до 7 часов утра, сообщили в городской 

10 ноября 2016, 04:16
В Японии без света остались более 300 тыс. домов

В Японии без света остались более 300 тыс. домов

Из-за мощного тайфуна «Гони» отменено примерно 200 авиарейсов, около 300 тыс. домов отключены от электроэнергии на юге островного государства. Больше всего пострадали две префектуры - Кагосима и Ямагути.

Отметим, скорость ветра в тайфуне составляет в среднем 35-40 м/с. Случаются 
25 августа 2015, 04:45
В Китае из-за взрывов остановлен суперкомпьютер Tianhe-1A

В Китае из-за взрывов остановлен суперкомпьютер Tianhe-1A

Китайский суперкомпьютер Tianhe-1A был выключен из-за серии взрывов, произошедших в городе Тяньцзинь. Трагедия унесла жизни 42 человек, более 400 были ранены.

Машина находится в центре, расположенном всего в нескольких километрах от эпицентра. Ударная волна даже выбила стекла в здании, 
13 августа 2015, 02:41
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