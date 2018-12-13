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В блогах: Об истории самарского лыжного марафонского движения
Блогер Алексей Жирухин пишет об истории самарского лыжного марафонского движения. «Раньше марафоны на 50 километров у мужчин и 30 у женщин были привычным номером программы областной зимней спартакиады, да и просто чемпионатов области по лыжным гонкам, - пишет автор. …
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13 декабря 2018, 04:42
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В блогах: хозяин "Элвеса" заподозрил УФАС в воровстве
Блогер Илья Круговой поведал про необычный скандал между самарской фирмой по продаже бытовой техники и областным управлением ФАС. "Хозяин фирмы решил оригинально отблагодарить главу ведомства, - пишет блогер. - Послал он в УФАС подарочный сертификат на 10 тысяч рублей. …
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13 декабря 2018, 04:34
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Закрывается грузовая переправа «Октябрьский спуск - Рождествено»
С пятницы, 14 декабря, закрывается работа грузовой переправы по маршруту «Октябрьский спуск - село Рождествено». Как пояснили в облправительстве, это сделано из-за активной фазы ледостава акватории Рождественской Воложки и реки Волги. Для транспортного сообщения с селом Рождествено будет оборудована временная …
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13 декабря 2018, 04:08
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Главой Жигулевска стал Дмитрий Холин
В четверг, 13 декабря, были подведены итоги конкурса на должность главы Жигулевска. Ее занял и.о. руководителя администрации губернатора Самарской области Дмитрий Холин.
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13 декабря 2018, 02:46
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Возобновлена подача холодной воды в дома жителей Октябрьска
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23 мая 2018, 11:09
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Без холодной воды остались многоэтажки на ул. Стара-Загора в Самаре
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20 марта 2018, 12:15
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Холодная вода отключена в домах на Московском шоссе в Самаре
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12 марта 2018, 10:30
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Крупная коммунальная авария произошла в центре Тольятти
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28 февраля 2018, 09:56
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В Самаре часть Промышленного района осталась без света из-за аварии
В Самаре часть Промышленного района осталась без света. Чиновники сообщили, что отключение связано с аварией.
«Внимание! Аварийное отключение электроэнергии в границах улиц Победы, Воронежская, пр. Кирова, пр. Юных Пионеров. Работы будут проводиться Безымянским сетевым районом. Аварийная бригада выехала для устранения», - …
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17 января 2018, 12:50
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Часть Самары оставят без света, тепла и воды на 7 часов
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10 ноября 2016, 04:16
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В Японии без света остались более 300 тыс. домов
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25 августа 2015, 04:45
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В Китае из-за взрывов остановлен суперкомпьютер Tianhe-1A
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13 августа 2015, 02:41