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Причина отключения от воды населения Мехзавода и Крутых ключей – утечка на стыке трубопровода
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17 февраля 2017, 01:14
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673 жилых дома в поселке Мехзавод и микрорайоне Крутые ключи уже сутки лишены холодного водоснабжения
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17 февраля 2017, 12:09
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Жители военного городка Чапаевск-11 отказываются платить управляющей компании
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16 февраля 2017, 05:35
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В Самарской области сейчас идет капитальный ремонт 60 домов
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16 февраля 2017, 02:16
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В Самаре начали менять участок теплосети на улице Панова
В Самаре специалисты «Предприятия тепловых сетей» приступили к плановой замене участка теплосети диаметром 700 мм на пересечении улиц Панова и Гая. По данным сайта samru.ru, 180 многоэтажек переведены на пониженное теплоснабжение.
По информации «ПТС», завершить основные ремонтные работы …
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14 февраля 2017, 01:37
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В Нефтегорске из-за аварии отключили отопление и горячую воду
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13 февраля 2017, 11:40
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Более 4000 самарцев остались без отопления из-за аварии в Самаре
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15 декабря 2016, 12:00
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Соцсети: жилой дом в Самаре остался без тепла и горячей воды
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14 декабря 2016, 02:38
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В Самаре на улице Некрасовской провалился асфальт из-за утечки
Об очередном провале асфальта сообщают очевидцы в социальных сетях - на этот раз под землю ушел участок дороги на Некрасовской недалеко от пересечения с Галактионовской, передает портал ПрогородСамара. Яма действительно большая, но, к счастью, в этот раз в западню …
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12 мая 2016, 11:48
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В Самаре открыто движение транспорта по ул. Некрасовской
Движение транспорта по ул. Некрасовской в Самаре восстановлено, сообщает сайт "Транспортный оператор Самары". Напомним, ограничения были введены в конце прошлой недели на участке от ул. Галактионовской до ул. Самарской в связи с дорожными работами. Автобусы № 2, 23, 41, …
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24 ноября 2014, 11:34
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В Самаре закрыто движение троллейбусов на участке ул. Некрасовской
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21 ноября 2014, 11:30
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Новости самарских блогов 13.12.2013
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13 декабря 2013, 05:36