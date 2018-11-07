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«Бункер S» Эфир передачи от 06.11.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 06.11.2018  
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Материалы по теме:

В Самарской области «Газель» сбила 81-летнюю пенсионерку

В Самарской области «Газель» сбила 81-летнюю пенсионерку

Во вторник, 6 ноября, произошла авария с пострадавшими в Кинеле. В 18:50 29-летний водитель ехал на машине «Газель 277501» по улице Чехова в направлении Орджоникидзе. Как сообщили в региональном ГУ МВД, шофер сбил 81-летнюю пенсионерку. Пожилая женщина пересекала проезжую часть 
7 ноября 2018, 01:32
В Самаре могут открыться новые льготные муниципальные маршруты

В Самаре могут открыться новые льготные муниципальные маршруты

Как усовершенствовать работу общественного транспорта в Самаре и сделать перевозки еще более доступными и безопасными? Этот вопрос регулярно поднимается в городской администрации, причем, в присутствии сразу всех заинтересованных сторон -  общественников, перевозчиков, чиновников и сотрудников Госавтоинспекции. 
 
Только за 9 месяцев 2019 
7 ноября 2018, 10:50
17-летний самарец «сдал» отца силовикам

17-летний самарец «сдал» отца силовикам

В полицию обратился 17-летний юноша, житель одного из сел Богатовского района. Он рассказал, что проживающий вместе с ним отец избил его и угрожал убийством. Юноша уверял полицейских, что не сомневается - родственник его убьет.

Правоохранители отправились по вызову и 
7 ноября 2018, 12:14
В Самаре пустили дополнительные автобусы на маршруты № 1 и 67

В Самаре пустили дополнительные автобусы на маршруты № 1 и 67

Перевозчик уступил просьбам самарцев и добавил дополнительные автобусы на маршруты № 1 и № 67. Как сообщили в компании «СамараАвтогаз», 7 ноября на оба направления вышли по два автобуса дополнительно. Планируется, что это приведет к сокращению интервалов: на маршруте № 
7 ноября 2018, 11:11
Тест: угадайте, какой фразы не было в этом советском фильме?

Тест: угадайте, какой фразы не было в этом советском фильме?

Практически любой советский фильм стал для зрителей настоящим кладезем цитат и метких жизненных поговорок. Причем каждый из них ассоциируется со своим строго определенным набором цитат. Мы подготовили небольшое упражнение для вашей памяти. Сможете ли вы из набора цитат определить ту, 
9 октября 2018, 10:41
Роман Карцев должен был завтра выступать в Самаре

Роман Карцев должен был завтра выступать в Самаре

Во вторник, 2 октября, стало известно, что скончался известный российский артист эстрады, театра и кино Роман Карцев. Ему было 79 лет. Печальное известие опубликовала на своей странице в Фейсбук супруга Михаила Жванецкого Наталья. Пока о причинах смерти артиста, дате и 
2 октября 2018, 02:50
В Самаре прошел предпремьерный показ новой драмы Ивана Охлобыстина

В Самаре прошел предпремьерный показ новой драмы Ивана Охлобыстина

ТЕРРА продолжает делать приятные сюрпризы своим телезрителям, слушателям «Русского Радио в Самаре» и партнерам. Накануне вечером в «Мягком кинотеатре» торгового комплекса «Гудок» специально для них был организован предпремьерный показ новой драмы «Временные трудности» с Иваном Охлобыстиным в одной из главных 
13 сентября 2018, 10:51
Тест: кому из героев советских фильмов принадлежит эта фраза?

Тест: кому из героев советских фильмов принадлежит эта фраза?

Герои советских фильмов запоминались зрителям своими яркими фразами. Многие их изречения быстро становились народным достоянием и постоянно использовались в повседневном общении. Жизненные цитаты, что тут скажешь. Мы подготовили небольшой тест, в котором предлагаем немного напрячь память и вспомнить, каким именно 
11 сентября 2018, 04:38
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