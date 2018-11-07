|
В Самарской области «Газель» сбила 81-летнюю пенсионерку
|
7 ноября 2018, 01:32
|
В Самаре могут открыться новые льготные муниципальные маршруты
Как усовершенствовать работу общественного транспорта в Самаре и сделать перевозки еще более доступными и безопасными? Этот вопрос регулярно поднимается в городской администрации, причем, в присутствии сразу всех заинтересованных сторон - общественников, перевозчиков, чиновников и сотрудников Госавтоинспекции.
|
7 ноября 2018, 10:50
|
17-летний самарец «сдал» отца силовикам
|
7 ноября 2018, 12:14
|
В Самаре пустили дополнительные автобусы на маршруты № 1 и 67
|
7 ноября 2018, 11:11
|
Тест: угадайте, какой фразы не было в этом советском фильме?
|
9 октября 2018, 10:41
|
Роман Карцев должен был завтра выступать в Самаре
Во вторник, 2 октября, стало известно, что скончался известный российский артист эстрады, театра и кино Роман Карцев. Ему было 79 лет. Печальное известие опубликовала на своей странице в Фейсбук супруга Михаила Жванецкого Наталья. Пока о причинах смерти артиста, дате и …
|
2 октября 2018, 02:50
|
В Самаре прошел предпремьерный показ новой драмы Ивана Охлобыстина
ТЕРРА продолжает делать приятные сюрпризы своим телезрителям, слушателям «Русского Радио в Самаре» и партнерам. Накануне вечером в «Мягком кинотеатре» торгового комплекса «Гудок» специально для них был организован предпремьерный показ новой драмы «Временные трудности» с Иваном Охлобыстиным в одной из главных …
|
13 сентября 2018, 10:51
|
Тест: кому из героев советских фильмов принадлежит эта фраза?
Герои советских фильмов запоминались зрителям своими яркими фразами. Многие их изречения быстро становились народным достоянием и постоянно использовались в повседневном общении. Жизненные цитаты, что тут скажешь. Мы подготовили небольшой тест, в котором предлагаем немного напрячь память и вспомнить, каким именно …
|
11 сентября 2018, 04:38