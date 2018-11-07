Тест: угадайте, какой фразы не было в этом советском фильме? Практически любой советский фильм стал для зрителей настоящим кладезем цитат и метких жизненных поговорок. Причем каждый из них ассоциируется со своим строго определенным набором цитат. Мы подготовили небольшое упражнение для вашей памяти. Сможете ли вы из набора цитат определить ту, …