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Под Самарой откроют два мужских монастыря

Под Самарой откроют два мужских монастыря

Священный Синод Русской православной церкви принял решение об открытии в Самарской области двух мужских монастырей. Как сообщает официальный сайт Московского патриархата, Покровский монастырь появится в селе Чубовка Кинельского района, а Никольский - в райцентре Богатое. Их возглавят настоятели местных храмов: 

28 декабря 2016, 02:45
В Самаре открылась выставка

В Самаре открылась выставка "Благословенная Самара"

В Самаре открылась православная выставка "Благословенная Самара". Проект традиционно проходит по благословению Митрополита Самарского и Сызранского Сергия и при поддержке Самарской епархии. Центральной святыней в этот раз стал ковчег с частицей мощей святителя Спиридона Тримифунтского, привезенный из Греции.
Более 200 

14 декабря 2016, 05:52
Forbes назвал самые кассовые рождественские фильмы

Forbes назвал самые кассовые рождественские фильмы

По версии издания Forbes, самым кассовым рождественским фильмом всех времен в американском прокате является комедия «Один дома». Картина появилась в 1990 году и собрала порядка 286 млн долларов. В главной роли снялся Маколей Калкин.
Вторую позицию в списке наиболее популярных 

28 ноября 2016, 04:02
В Самаре завершается Международный церковно-государственный форум

В Самаре завершается Международный церковно-государственный форум

Воспитание патриотизма, как основы духовной безопасности России в целях просвещения и приобщения молодежи к культуре и истории страны, обсуждают и религиозные, и государственные деятели.
Подобное единение церкви и государства – новый ответ внешнеполитическим и внутренним вызовам, которым России приходится отвечать. 

25 октября 2016, 04:31
Православные отмечают один из великих праздников церкви - Покров Пресвятой Богородицы

Православные отмечают один из великих праздников церкви - Покров Пресвятой Богородицы

Сегодня, 14 октября, русские православные отмечают один из великих праздников церкви - Покров Пресвятой Богородицы. В его основу положено предание о явлении Божьей Матери юродивому Андрею в одном из храмов Константинополя. В ходе всенощного бдения она распростерла над верующими свое 

14 октября 2016, 02:30
Православные отмечают день памяти Веры, Надежды, Любови и их матери Софии

Православные отмечают день памяти Веры, Надежды, Любови и их матери Софии

30 сентября православные верующие отмечают день памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии. История этих людей уходит своими корнями в 137-й год - это период царствования в Риме императора Адриана. 
30 сентября 2016, 05:01
Сегодня свой юбилей отмечает митрополит Самарский и Сызранский Сергий

Сегодня свой юбилей отмечает митрополит Самарский и Сызранский Сергий

Ему исполняется 65 лет. Духовным пастырем для православных верующих жителей 63 региона Сергий стал 23 года назад в сане Архиепископа Самарского и Сызранского. А новообразованную Самарскую митрополию он возглавил в 2012 году. Родился Сергий в крестьянской семье в Ростовской области, окончил 
14 апреля 2016, 01:09
Протоиерей Всеволод Чаплин объяснил свое увольнение разногласиями по Донбассу

Протоиерей Всеволод Чаплин объяснил свое увольнение разногласиями по Донбассу

Священный синод Русской православной церкви освободил Всеволода Чаплина от занимаемого им поста главы отдела по взаимоотношениям с обществом при Синоде РПЦ. Накануне отечественные средства массовой информации сообщили, что целью такого кадрового решения является оптимизация работы и исключение дублирования функций. Теперь 
25 декабря 2015, 08:30
Самару посетит митрополит Ташкентский и Среднеазиатский Викентий

Самару посетит митрополит Ташкентский и Среднеазиатский Викентий

Сегодня, 22 сентября, Самару посетит постоянный член Священного синода РПЦ митрополит Ташкентский и Среднеазиатский Викентий. Он примет участие в мероприятиях, посвященных 1000-летнию преставления равноапостольного князя Владимира. Состоится презентация деятельности детских епархиальных образовательных центров.

Начало молебна в Кирилло-Мефодиевском соборе в 
22 сентября 2015, 11:36
В Самаре на Рождество к храмам подадут муниципальные автобусы

В Самаре на Рождество к храмам подадут муниципальные автобусы

В Самаре на Рождество к храмам подадут муниципальные автобусы. Как сообщает мэрия, общественный транспорт будет ожидать прихожан возле Петропавловского храма, Покровского кафедрального собора, а также у храма, построенного в честь святого великомученика Георгия Победоносца. Автобусы подъедут к окончанию праздничного богослужения 

3 января 2015, 12:13
На главном рождественском концерте в Вене прозвучала русская песня

На главном рождественском концерте в Вене прозвучала русская песня

23 декабря вечером на концерте Christmas in Vienna была исполнена песня «В лесу родилась ёлочка» и поздравление на русском языке. Christmas in Vienna – это главное событие рождественского празднования в Вене.

В 2014 году на концерте должен был выступать мексиканский тенор 

24 декабря 2014, 12:27
В рождественских богослужениях приняли участие 40 тысяч жителей Самарской области

В рождественских богослужениях приняли участие 40 тысяч жителей Самарской области

В ночь на 7 января православный мир отмечал один из самых главных христианских праздников - Рождество Христово. В Самарской области всенощные бдения прошли в 228 православных церквях и монастырях. В них приняли участие почти 40 тысяч жителей региона.
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9 января 2014, 01:01
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