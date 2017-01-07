В Самарской области в ночь с 6 на 7 января в праздничных мероприятиях, посвященным православному Рождеству, приняли участие 43 тысячи человек, информирует региональное ГУ МВД.
Охрану правопорядка обеспечивали более полутора тысяч сотрудников полиции, около 100 дружинников, а также работники ЧОП и представители Волжского войскового казачьего общества.
По данным ведомства, групповых нарушений общественного порядка не зафиксировано.
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