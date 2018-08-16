«Крылья Советов» предлагают детям выйти на поле с игроками перед матчем с «Локомотивом» … В этом сезоне самарские «Крылья Советов» приглашают детей обладателей клубных абонементов на церемонии открытия домашних матчей. Каждый раз кто-то из ребят сможет выйти на поле вместе с футболистами. Команда приглашает мальчиков и девочек в возрасте от 6 до 12 лет.