|
Сызрани присвоено звание «Город трудовой и боевой славы»
Сызрани присвоено почетное звание «Город трудовой и боевой славы» постановлением губернатора Дмитрия Азарова № 145 от 14 августа. Об этом сообщили в департаменте информационной политики администрации губернатора Самарской области.
Статус присвоен за вклад в развитие промышленного и оборонного потенциала …
|
16 августа 2018, 08:35
|
В Самаре могут изменить расписание автобусов № 27
|
15 августа 2018, 10:26
|
В Самаре бывшие налоговики отправятся в колонию за мошенничество с НДС
|
15 августа 2018, 10:16
|
В блогах: как в Тольятти совсем обнаглевшие расклейщики портят подъезды
В паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" пожаловались, что в Автограде совсем обнаглевшие расклейщики портят подъезды.
"А местной администрации все это безобразие до фонаря, - пишет автор. - Рекламные объявления у нас везде: на почтовых ящиках, стенах, окнах, в лифтах. …
|
15 августа 2018, 09:24
|
Самарские «Крылья Советов» стали самой посещаемой командой Премьер-лиги
|
15 августа 2018, 01:46
|
Форвард Сергей Корниленко вернулся в общую группу «Крыльев Советов»
|
15 августа 2018, 10:51
|
Самарцы на выезде одержали первую победу в сезоне: «Ростов» - «Крылья Советов» - 0:1
|
12 августа 2018, 02:26
|
«Крылья Советов» предлагают детям выйти на поле с игроками перед матчем с «Локомотивом»
|
8 августа 2018, 01:36