11
44
40
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 23 июля 2018г  
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888      .d8888b.             8888888b.    d888              Y88b   d88P 
 888     d88P  Y88b            888   Y88b  d8888               Y88b d88P  
 888          .d88P            888    888    888                Y88o88P   
 888888      8888"   888  888  888   d88P    888    888  888     Y888P    
 888          "Y8b.  `Y8bd8P'  8888888P"     888    `Y8bd8P'     d888b    
 888     888    888    X88K    888           888      X88K      d88888b   
 Y88b.   Y88b  d88P  .d8""8b.  888           888    .d8""8b.   d88P Y88b  
  "Y888   "Y8888P"   888  888  888         8888888  888  888  d88P   Y88b
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.

Материалы по теме:

В блогах: на

В блогах: на "АвтоВАЗе" рабочие готовы перегрызть друг другу глотки

В паблике "Рабочие АвтоВАЗа" соцсети "ВКонтакте" поведали, как сегодня на заводе бьются за сверхурочку.

"О каком единении и солидарности рабочих АвтоВАЗа может идти речь (и это печально), если за право выхода в свои выходные на "двойную" работяги готовы 
20 июля 2018, 05:21
Букмекерская контора стала титульным спонсором самарских «Крыльев Советов»

Букмекерская контора стала титульным спонсором самарских «Крыльев Советов»

Интрига сохранялась недолго: стало известно, кто будет титульным спонсором самарского футбольного клуба. Соглашение о сотрудничестве подписали «Крылья Советов» и букмекерская компания Parimatch. Агенство будет основным партнером клуба в 2018/2019 годах, а логотип бренда появится на форме команды в матчах российской 
18 июля 2018, 11:28
Александр Шикунов может стать спортивным директором самарских «Крыльев Советов»

Александр Шикунов может стать спортивным директором самарских «Крыльев Советов»

В ближайшее время самарские «Крылья Советов» покинет заместитель генерального директора, начальник селекционного отдела Зураб Циклаури. Сейчас продолжаются переговоры о назначении на его прежнюю должность Александра Шикунова. 

«Переговоры с Шикуновым ведутся», подтвердил информацию РИА Новости министр спорта Самарской области Дмитрий 
18 июля 2018, 12:02
Набор волонтеров объявили самарские «Крылья Советов»

Набор волонтеров объявили самарские «Крылья Советов»

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» открыл набор волонтеров на новый сезон российской премьер-лиги 2018/19. Как сообщили представители команды, добровольцы будут участвовать в жизни клуба, помогать «Крыльям» в организации разных мероприятий, в том числе на стадионе «Самара Арена». Всех желающих стать 
16 июля 2018, 04:36

"Крылья Советов" обыграли молодежную сборную Китая с разгромным счетом

В воскресенье, самарские "Крылья Советов" провели свой третий матч на австрийском сборе. Они обыграли юношескую сборную Китая со счетом 4:1.

На 25 минуте матча прострел с фланга Георгия Зотова замкнул Денис Ткачук. Во втором тайме конкуренты волжан начали активно 
15 июля 2018, 11:00
46-летний Олег Алексеев стал прокурором Советского района Самары

46-летний Олег Алексеев стал прокурором Советского района Самары

Приказом генерального прокурора России Юрия Чайки от 10 июля на должность прокурора Советского района Самары назначен 46-летний Олег Алексеев.

 

«Сегодня заместитель прокурора области Тимур Маслов представил вновь назначенного прокурора коллективу прокуратуры района», сообщили в региональном ведомстве.

 

Олег Алексеев родился в 1972 году. 

13 июля 2018, 07:32
За «Факел» будет выступать экс-защитник самарских «Крыльев Советов»

За «Факел» будет выступать экс-защитник самарских «Крыльев Советов»

В среду, 4 июля, в воронежский «Факел» перешел защитник Сергей Божин, сообщили представители клуба. Он выступал за основной и молодежный составы самарских «Крыльев Советов» с 2011 года. В основном составе команды футболист провел 35 матчей и забил один гол.
5 июля 2018, 12:24
Подготовка кадров для машиностроительных предприятий станет лучше

Подготовка кадров для машиностроительных предприятий станет лучше

В среду, 13 августа, на базе Самарского техникума сервиса производственного оборудования и Поволжского государственного колледжа открылись два специализированных многофункциональных центра. Об этом в эксклюзивном интервью телерадиокомпании «ТЕРРА» в программе «Капитал. Подробности» рассказал Александр Лейбович - генеральный директор Национального агентства развития 

14 августа 2014, 04:01
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх