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В блогах: на "АвтоВАЗе" рабочие готовы перегрызть друг другу глотки
В паблике "Рабочие АвтоВАЗа" соцсети "ВКонтакте" поведали, как сегодня на заводе бьются за сверхурочку.
"О каком единении и солидарности рабочих АвтоВАЗа может идти речь (и это печально), если за право выхода в свои выходные на "двойную" работяги готовы …
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20 июля 2018, 05:21
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Букмекерская контора стала титульным спонсором самарских «Крыльев Советов»
Интрига сохранялась недолго: стало известно, кто будет титульным спонсором самарского футбольного клуба. Соглашение о сотрудничестве подписали «Крылья Советов» и букмекерская компания Parimatch. Агенство будет основным партнером клуба в 2018/2019 годах, а логотип бренда появится на форме команды в матчах российской …
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18 июля 2018, 11:28
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Александр Шикунов может стать спортивным директором самарских «Крыльев Советов»
В ближайшее время самарские «Крылья Советов» покинет заместитель генерального директора, начальник селекционного отдела Зураб Циклаури. Сейчас продолжаются переговоры о назначении на его прежнюю должность Александра Шикунова.
«Переговоры с Шикуновым ведутся», подтвердил информацию РИА Новости министр спорта Самарской области Дмитрий …
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18 июля 2018, 12:02
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Набор волонтеров объявили самарские «Крылья Советов»
Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» открыл набор волонтеров на новый сезон российской премьер-лиги 2018/19. Как сообщили представители команды, добровольцы будут участвовать в жизни клуба, помогать «Крыльям» в организации разных мероприятий, в том числе на стадионе «Самара Арена». Всех желающих стать …
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16 июля 2018, 04:36
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"Крылья Советов" обыграли молодежную сборную Китая с разгромным счетом
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15 июля 2018, 11:00
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46-летний Олег Алексеев стал прокурором Советского района Самары
Приказом генерального прокурора России Юрия Чайки от 10 июля на должность прокурора Советского района Самары назначен 46-летний Олег Алексеев.
«Сегодня заместитель прокурора области Тимур Маслов представил вновь назначенного прокурора коллективу прокуратуры района», сообщили в региональном ведомстве.
Олег Алексеев родился в 1972 году. …
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13 июля 2018, 07:32
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За «Факел» будет выступать экс-защитник самарских «Крыльев Советов»
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5 июля 2018, 12:24
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Подготовка кадров для машиностроительных предприятий станет лучше
В среду, 13 августа, на базе Самарского техникума сервиса производственного оборудования и Поволжского государственного колледжа открылись два специализированных многофункциональных центра. Об этом в эксклюзивном интервью телерадиокомпании «ТЕРРА» в программе «Капитал. Подробности» рассказал Александр Лейбович - генеральный директор Национального агентства развития …
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14 августа 2014, 04:01