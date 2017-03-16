2
33
14
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 марта 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 14 марта 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888       888  888       888             .d8888b.    .d888  8888888888P  888      
 888   o   888  888   o   888            d88P  Y88b  d88P"         d88P   888      
 888  d8b  888  888  d8b  888                   888  888          d88P    888      
 888 d888b 888  888 d888b 888  88888b.        .d88P  888888      d88P     888      
 888d88888b888  888d88888b888  888 "88b   .od888P"   888        d88P      888      
 88888P Y88888  88888P Y88888  888  888  d88P"       888       d88P       888      
 8888P   Y8888  8888P   Y8888  888  888  888"        888      d88P        888      
 888P     Y888  888P     Y888  888  888  888888888   888     d8888888888  88888888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Ученые: Уборка в доме поможет избавиться от депрессии и стресса

Ученые: Уборка в доме поможет избавиться от депрессии и стресса

Ученые из американского Центра психических расстройств выяснили, что уборка в квартире полезна для человеческой психики. В ходе экспериментов с участием 500 добровольцев было установлено, что наведение порядка в своем доме помогает бороться с сильным стрессом и хронической депрессией.

Чтобы доказать эффективность процесса 

14 октября 2016, 11:04
В Самаре за зимнюю уборку Московского шоссе и Ново-Садовой заплатят 13 млн рублей

В Самаре за зимнюю уборку Московского шоссе и Ново-Садовой заплатят 13 млн рублей

Зимняя уборка Московского шоссе и улицы Ново-Садовой обойдется бюджету более чем в 13 миллионов рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок. Подрядчика обяжут чистить от снега и льда дождеприемники и проезжую часть, обрабатывать дороги и тротуары противогололедным материалом, опорожнять урны 

29 сентября 2016, 05:05
На

На "Авиаагрегате" наведут порядок за 35,5 млн рублей

АО "Авиаагрегат" готово тратить на наведение порядка в своих помещениях по 12 миллионов рублей ежегодно. На портале госзакупок появился тендер на оказание услуг по комплексной стационарной внутренней ежедневной уборке.
Победитель торгов должен будет предоставить для этого не менее 40 уборщиц, 

20 июля 2016, 03:12
Из Самары вывезли 130 тысяч тонн мусора в апреле

Из Самары вывезли 130 тысяч тонн мусора в апреле

В городской администрации подвели итоги апрельского месячника по благоустройству. Всего за прошлый месяц в Самаре было организовано четыре субботника, а также четыре "средника". С улиц и из дворов города убрали 130 000 тонн мусора. Общая площадь очищенных территорий – 50 миллионов 

17 мая 2016, 09:25
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна