В Самаре на маршруты ежедневно выходят почти тысяча единиц муниципального транспорта и тысяча сто коммерческих маршруток. С наступлением весны их требуется приводить в порядок с удвоенной силой.
В городском парке муниципального общественного транспорта 424 трамвая, 236 троллейбусов и 304 автобуса. В каждом необходимо убираться. Особенно весной.
Сергей Соболев, начальник Северного трамвайного депо МП «ТТУ» г.о. Самара
- Трамвай, когда проходят по своим путям, которые совместно с автомобилями идут, автомобили их обрызгивают. Плюс естественно пассажиры несут в салон на своих ногах всю эту грязь.
В крытом боксе самарского травмайно-троллейбусного управления процесс поставлен на поток. На один вагон уходит около часа.
Валентина Уренева, мойщик-уборщик подвижного состава
- Приходим утром, у нас начинается влажная уборка в трамвае. Начинаем убирать подоконники, сиденья, над дверьми, двери вытирать для удобств пассажиров.
Раз в неделю генеральная уборка. Каждый трамвай прогоняют через автоматическую мойку. Затем салон вычищают пылесосом и моют хлорным раствором. Аналогично приводят в порядок автобусы.
Евгений Жилин, водитель автобуса
- Во-первых, самому приятно работать, когда у тебя автобус чистый. И во-вторых, конечно же, когда заходят пассажиры. Им тоже также приятно, когда подъезжает чистый аккуратный автобус, вымытый как изнутри, так и снаружи.
|
Ученые: Уборка в доме поможет избавиться от депрессии и стресса
Ученые из американского Центра психических расстройств выяснили, что уборка в квартире полезна для человеческой психики. В ходе экспериментов с участием 500 добровольцев было установлено, что наведение порядка в своем доме помогает бороться с сильным стрессом и хронической депрессией.
Чтобы доказать эффективность процесса …
|
14 октября 2016, 11:04
|
В Самаре за зимнюю уборку Московского шоссе и Ново-Садовой заплатят 13 млн рублей
Зимняя уборка Московского шоссе и улицы Ново-Садовой обойдется бюджету более чем в 13 миллионов рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок. Подрядчика обяжут чистить от снега и льда дождеприемники и проезжую часть, обрабатывать дороги и тротуары противогололедным материалом, опорожнять урны …
|
29 сентября 2016, 05:05
|
На "Авиаагрегате" наведут порядок за 35,5 млн рублей
|
20 июля 2016, 03:12
|
Из Самары вывезли 130 тысяч тонн мусора в апреле
|
17 мая 2016, 09:25