Из Самары вывезли 130 тысяч тонн мусора в апреле В городской администрации подвели итоги апрельского месячника по благоустройству. Всего за прошлый месяц в Самаре было организовано четыре субботника, а также четыре "средника". С улиц и из дворов города убрали 130 000 тонн мусора. Общая площадь очищенных территорий – 50 миллионов …