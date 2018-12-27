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«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 25.12.2018 
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Материалы по теме:

К Новому году в Самарской области похолодает и прекратится снегопад

К Новому году в Самарской области похолодает и прекратится снегопад

В последние рабочие дни уходящего года на погоду будет влиять серия скандинавских циклонов, которые перемещаются через Черноземье, центральные районы и Среднюю Волгу на Южный Урал. Временами будет идти снег различной интенсивности, местами с метелью и снежными заносами. Температурный фон к 
27 декабря 2018, 01:37
В Самаре 18-летняя автоледи врезалась в «маршрутку» и сбила школьницу

В Самаре 18-летняя автоледи врезалась в «маршрутку» и сбила школьницу

В среду, 26 декабря, произошла крупная авария на улице Механиков. 18-летняя девушка на иномарке Volkswagen Polo во время снегопада направлялась по трассе Самара — Бугуруслан в сторону улицы Чекистов и наехала на стоящий автобус Hyundai County Kuzbass, курсировавший по маршруту 
27 декабря 2018, 12:41
В Тольятти алкоголик украл «стиралку» у собственной матери

В Тольятти алкоголик украл «стиралку» у собственной матери

В полицию обратилась жительница Автозаводского района Тольятти, которая рассказала, что из ее квартиры исчезла стиральная машинка. Потерпевшая оценила ущерб в 13 тысяч рублей. Полицейские осмотрели место происшествия, опросили женщину и выяснилось - она не нашла машинку, когда вернулась утром с 
27 декабря 2018, 12:14
Стало известно, как будет работать самарский транспорт в новогоднюю и рождественскую ночь

Стало известно, как будет работать самарский транспорт в новогоднюю и рождественскую ночь

Стало известно, что в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января 2019 года городской общественный транспорт будет работать по продленному графику: 

- до 3:00 будут курсировать трамваи маршрутов № 5, 20, 11, 12, троллейбусы № 7, 13 и автобусы 
27 декабря 2018, 11:49
На самарском ПАО

На самарском ПАО "Кузнецов" стартовала модернизация производства

На самарском заводе "Кузнецов" началась модернизация производства, информирует областное министерство промышленности и технологий. На входящем в "Союзмаш России" двигателестроительном предприятии залили фундамент нового здания, где разместится "Корпус производства компрессоров". Проект позволит увеличить пропускную способность подразделений завода, которые работают над выпуском 
20 декабря 2018, 08:18

"АвиаАгрегат" поработает на Сухого

На самарском заводе "АвиаАгрегат" запустили линию по изготовлению трубопроводов для самолетов Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщает материнский холдинг «Технодинамика» госкорпорации Ростех. Монтаж нового конвейера для авиаотрасли был выполнен в рамках федеральной целевой программы.

Оборудование позволит запустить полный производственный 
18 декабря 2018, 08:25
В Тольятти на 3 месяца закрыли цементный завод

В Тольятти на 3 месяца закрыли цементный завод

Представители надзорных органов проверили предприятие по производству цементного оборудования в Тольятти. Выяснилось, что организация не соблюдает нормы и правила технической эксплуатации электроустановок. В отношении предприятия завели исполнительное производство, и об этом уведомили его руководителя.

Судебные приставы и специалисты в 
10 декабря 2018, 10:50
Самарцев заинтриговало новогоднее оформление администрации Ленинского района

Самарцев заинтриговало новогоднее оформление администрации Ленинского района

Вся Самара с нетерпением готовится к встрече самого долгожданного в России праздника - Нового года. Администрация Ленинского района губернской столицы тоже не осталась в стороне, и недавно ее здание украсила новогодняя иллюминация. Но светящиеся гирлянды вызвали у самарцев много вопросов 
6 декабря 2018, 01:58
Новогодняя иллюминация: Самару украсят 36 световых фигур

Новогодняя иллюминация: Самару украсят 36 световых фигур

В этом году Самару украсят 36 новых световых фигур. По словам представителей мэрии, они представляют собой отдельные фотозоны и могут стать новыми достопримечательностями районов.

Праздничные инсталляции «Арка Часы» высотой более 3 метров будут установлены около ДК «Октябрь» и в 
5 декабря 2018, 09:16
Самарца задержали с КАМАЗом этилового спирта

Самарца задержали с КАМАЗом этилового спирта

Сотрудники УФСБ по Самарской области выяснили, что жители Сызрани организовали цех по производству контрафактного алкоголя в поселке Возрождение в Саратовской области. 27 ноября в помещении задержали двух граждан России и четырех работников, трое из которых — нелегалы. На «заводе» стояло 
30 ноября 2018, 02:16
В Сызрани впервые отгуляли европейский «День Соседей»: игры, бард и чаепитие

В Сызрани впервые отгуляли европейский «День Соседей»: игры, бард и чаепитие

Вчера, 25 мая, в 36 государствах Европы праздновали «День соседей». Цель праздника – познакомить и сдружить людей, живущих рядом.

Впервые присоединились к нему и в Сызрани. В России особого значения «День Соседей» пока не имеет, но именно это наши 
26 мая 2018, 12:44
Весенние каникулы на канале «ТЕРРА - РЕН ТВ»!

Весенние каникулы на канале «ТЕРРА - РЕН ТВ»!

Телеканал подготовил особую программу на майские праздники. Зрители смогут провести их за просмотром лучших российских мультфильмов, документальных проектов и брутальных фильмов.

28 апреля – зрители увидят лучшие документальные проекты. А 
28 апреля 2018, 08:00
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