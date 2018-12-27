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К Новому году в Самарской области похолодает и прекратится снегопад
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27 декабря 2018, 01:37
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В Самаре 18-летняя автоледи врезалась в «маршрутку» и сбила школьницу
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27 декабря 2018, 12:41
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В Тольятти алкоголик украл «стиралку» у собственной матери
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27 декабря 2018, 12:14
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Стало известно, как будет работать самарский транспорт в новогоднюю и рождественскую ночь
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27 декабря 2018, 11:49
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На самарском ПАО "Кузнецов" стартовала модернизация производства
На самарском заводе "Кузнецов" началась модернизация производства, информирует областное министерство промышленности и технологий. На входящем в "Союзмаш России" двигателестроительном предприятии залили фундамент нового здания, где разместится "Корпус производства компрессоров". Проект позволит увеличить пропускную способность подразделений завода, которые работают над выпуском …
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20 декабря 2018, 08:18
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"АвиаАгрегат" поработает на Сухого
На самарском заводе "АвиаАгрегат" запустили линию по изготовлению трубопроводов для самолетов Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщает материнский холдинг «Технодинамика» госкорпорации Ростех. Монтаж нового конвейера для авиаотрасли был выполнен в рамках федеральной целевой программы.
Оборудование позволит запустить полный производственный …
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18 декабря 2018, 08:25
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В Тольятти на 3 месяца закрыли цементный завод
Представители надзорных органов проверили предприятие по производству цементного оборудования в Тольятти. Выяснилось, что организация не соблюдает нормы и правила технической эксплуатации электроустановок. В отношении предприятия завели исполнительное производство, и об этом уведомили его руководителя.
Судебные приставы и специалисты в …
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10 декабря 2018, 10:50
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Самарцев заинтриговало новогоднее оформление администрации Ленинского района
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6 декабря 2018, 01:58
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Новогодняя иллюминация: Самару украсят 36 световых фигур
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5 декабря 2018, 09:16
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Самарца задержали с КАМАЗом этилового спирта
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30 ноября 2018, 02:16
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В Сызрани впервые отгуляли европейский «День Соседей»: игры, бард и чаепитие
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26 мая 2018, 12:44
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Весенние каникулы на канале «ТЕРРА - РЕН ТВ»!
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28 апреля 2018, 08:00