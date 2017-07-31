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«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Материалы по теме:

В лесах - не зажигать: синоптики предупредили о высокой пожарной опасности в выходные

В лесах - не зажигать: синоптики предупредили о высокой пожарной опасности в выходные

В четверг, 4 мая, на сайте Приволжского УГМС появилось штормовое предупреждение.  Синоптики предупредили о высокой пожарной опасности в лесах Самарской области.

«В период с 5 по 7 мая 2017 года в  Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов (4 класс)», - 

5 мая 2017, 10:49
Угроза лесных пожаров: в Самарской области объявлено штормовое предупреждение!

Угроза лесных пожаров: в Самарской области объявлено штормовое предупреждение!

На сайте Приволжского УГМС опубликовано штормовое предупреждение.

«2 мая местами, 3-4 мая в большинстве районов Самарской области ожидается высокая пожарная опасность лесов (4-й класс)», - сообщают метеорологи.

Как уже сообщала «ТЕРРА», во вторник на территории региона температура воздуха 
2 мая 2017, 07:17
Самара под угрозой пыльных бурь

Самара под угрозой пыльных бурь

Блогер Нина Дюкова рассказала про Генковскую лесную полосу в Чапаевском лесничестве. "Уже более 100 лет она служит защитой от пыльных бурь, зарождающихся в пустынях Средней Азии. Жестокие суховеи стали причиной неурожая и страшного голода в 1891-м, а позднее и в 
27 апреля 2017, 09:21
В Тольятти федеральная мониторинговая группа проверила состояние лесов

В Тольятти федеральная мониторинговая группа проверила состояние лесов

Сегодня в Тольятти прошло выездное заседание федеральной мониторинговой группы по контролю за исполнением закона о создании лесопарковых поясов. Делегацию возглавил руководитель группы, первый зампредседателя комитета Госдумы по промышленности, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев.

Мероприятие было посвящено исполнению 
5 августа 2016, 02:36
Вокруг мегаполисов высадят защитные леса

Вокруг мегаполисов высадят защитные леса

У мегаполисов появятся зеленые щиты. Законопроект о создании защитной лесопарковой зоны вокруг городов, предложенный в свое время депутатом Госдумы от Самарской области, заместителем председателя комитета по промышленности, первым вице-президентом Союза машиностроителей России Владимиром Гутеневым (на фото), поддержан Советом Федерации. Инициатива 

30 июня 2016, 11:36
В лесах 7 районов Самарской области - 4-й класс пожарной опасности

В лесах 7 районов Самарской области - 4-й класс пожарной опасности

Высокий четвертый класс пожарной опасности в частности действует в семи районах губернии -  Алексеевском, Богатовском, Большеглушицком, Большечерниговском, Борском, Нефтегорском и Пестравском.
 
В лесах ещё 13 муниципалитетов установился третий класс пожарной опасности. В Ставропольском сохраняется первый класс пожароопасности.
 
Гостей 
10 августа 2015, 04:05
В семи районах Самарской области введен самый высокий класс пожарной опасности

В семи районах Самарской области введен самый высокий класс пожарной опасности

В МЧС сообщили о ситуации в лесах Самарской области. По оценкам ФБУ «Авиалесоохрана», наивысший 5-й класс пожарной опасности - в лесах семи муниципальных районов региона: Кинель-Черкасскиом, Похвистневском, Безенчукском, Приволжском, Хворостянском, Красноярском и Красноармейском.

В Самаре, Тольятти и ещё 20 муниципальных 
19 июня 2015, 11:36
В районах Самарской области – чрезвычайная пожарная опасность лесов

В районах Самарской области – чрезвычайная пожарная опасность лесов

«В период 14-18 июня в центральных, восточных и юго-западных районах Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов», - сообщает Приволжское УГМС.  

Напомним, с 1 мая по 13 сентября на территории региона действует особый противопожарный режим.

По данным 
15 июня 2015, 10:40
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