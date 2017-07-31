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В лесах - не зажигать: синоптики предупредили о высокой пожарной опасности в выходные
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5 мая 2017, 10:49
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Угроза лесных пожаров: в Самарской области объявлено штормовое предупреждение!
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2 мая 2017, 07:17
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Самара под угрозой пыльных бурь
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27 апреля 2017, 09:21
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В Тольятти федеральная мониторинговая группа проверила состояние лесов
Сегодня в Тольятти прошло выездное заседание федеральной мониторинговой группы по контролю за исполнением закона о создании лесопарковых поясов. Делегацию возглавил руководитель группы, первый зампредседателя комитета Госдумы по промышленности, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев.
Мероприятие было посвящено исполнению …
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5 августа 2016, 02:36
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Вокруг мегаполисов высадят защитные леса
У мегаполисов появятся зеленые щиты. Законопроект о создании защитной лесопарковой зоны вокруг городов, предложенный в свое время депутатом Госдумы от Самарской области, заместителем председателя комитета по промышленности, первым вице-президентом Союза машиностроителей России Владимиром Гутеневым (на фото), поддержан Советом Федерации. Инициатива …
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30 июня 2016, 11:36
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В лесах 7 районов Самарской области - 4-й класс пожарной опасности
Высокий четвертый класс пожарной опасности в частности действует в семи районах губернии - Алексеевском, Богатовском, Большеглушицком, Большечерниговском, Борском, Нефтегорском и Пестравском.
В лесах ещё 13 муниципалитетов установился третий класс пожарной опасности. В Ставропольском сохраняется первый класс пожароопасности.
Гостей …
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10 августа 2015, 04:05
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В семи районах Самарской области введен самый высокий класс пожарной опасности
В МЧС сообщили о ситуации в лесах Самарской области. По оценкам ФБУ «Авиалесоохрана», наивысший 5-й класс пожарной опасности - в лесах семи муниципальных районов региона: Кинель-Черкасскиом, Похвистневском, Безенчукском, Приволжском, Хворостянском, Красноярском и Красноармейском.
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19 июня 2015, 11:36
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В районах Самарской области – чрезвычайная пожарная опасность лесов
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15 июня 2015, 10:40