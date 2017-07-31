Самара под угрозой пыльных бурь Блогер Нина Дюкова рассказала про Генковскую лесную полосу в Чапаевском лесничестве. "Уже более 100 лет она служит защитой от пыльных бурь, зарождающихся в пустынях Средней Азии. Жестокие суховеи стали причиной неурожая и страшного голода в 1891-м, а позднее и в …