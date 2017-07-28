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В блогах: как самарские трамвайчики будут ездить в Новокуйбышевск?
Блогер Ольга Потапова обсуждает недавнюю передачу Самаре новых низкопольных трамваев. "По городу пошел слух, что якобы имеются планы пустить эти трамваи до Новокуйбышевска, через Южный Город. Но как они туда попадут? Допустим, например, проложат трамвайные пути по одному из …
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28 июля 2017, 08:33
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Погода на счастье: как влюбленные используют сызранских метеорологов
Блогер Игорь Кондратьев выложил у себя в блоге фотографию пункта метеонаблюдения в Сызранском речном порту. "На здании для синоптиков местные влюбленные пары вешают свои замки с прицелом на долгое счастье. Таким образом, сызранский пункт наблюдения обрел двойное назначение. А …
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27 июля 2017, 08:05
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Приедут в Самару туристы и увидят на Ленинградской это...
Блогер Анна Носова обращает внимание "на ржавый, всеми забытый памятный знак Революции 1917 года, который висит на стене дома 56 по Ленинградской". "Эта металлическая конструкция своей дряхлостью изгаживает общий вид улицы. Раз уж в этом году исполняется 100 лет …
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26 июля 2017, 08:19
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Фото в блогах: Мехзавод «утонул»
Блогер missis_ykcyc пожаловалась, что Мехзавод утонул в зелени. "В этом году лето выдалось влажным и прохладным. Самое то для растительности. В поселке "зелепуха" прёт так, что заросло буквально всё: детские площадки, школьные стадионы, дворы на периферии, куда дворники заходят …
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25 июля 2017, 09:06
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Новый поворот в истории с запретом на въезд в Самару большегрузов
Уже в конце года параметры абсолютно всех въезжающих в Самару грузовых автомобилей будут фиксироваться с помощью информационных технологий, заявил в эксклюзивном интервью в программе «Первые лица» телерадиокомпании «ТЕРРА» президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский. Контракт на создание новой системы контроля должен …
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23 июня 2017, 08:36
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Отрубили Интернет
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26 апреля 2017, 11:54
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«Ростелеком» покупает тольяттинскую интернет-компанию «АИСТ» за 1,4 млрд рублей
Тольяттинская интернет-компания «АИСТ» вошла в группу ПАО «Ростелеком». Принято решение о продаже 100 процентов акций «АИСТ» за 1,4 млрд рублей дочке «Ростелекома» - ПАО «Башинформсвязь». По словам пресс-секретаря тольяттинской компании Юрия Мамаева, бренд «Аист» будет сохранен, топ-менеджмент продолжит там работу.
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14 июня 2016, 10:19
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«Ростелеком» хочет получить компанию «Аист»
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8 июня 2016, 06:03