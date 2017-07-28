Приедут в Самару туристы и увидят на Ленинградской это... … Блогер Анна Носова обращает внимание "на ржавый, всеми забытый памятный знак Революции 1917 года, который висит на стене дома 56 по Ленинградской". "Эта металлическая конструкция своей дряхлостью изгаживает общий вид улицы. Раз уж в этом году исполняется 100 лет