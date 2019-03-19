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На майские праздники из Самары пустят дополнительные поезда

На майские праздники из Самары пустят дополнительные поезда

Из Самары на майские праздники пустят дополнительные поезда. Россиян в этом году ждут длинные выходные с 1 по 5 и с 9 по 12 мая включительно. В связи с этим компания Российские железные дороги назначила более 500 доппоездов по самым 
18 марта 2019, 10:10
Крупная самарская аптечная сеть сменила хозяина

Крупная самарская аптечная сеть сменила хозяина

Одну из крупнейших самарских аптечных сетей - «Биомед» выкупил уфимский ритейлер «Фармленд», пишут региональные СМИ. В настоящее время проводится ребрендинг. Сеть «Биомед», в которую входит порядка 60 точек продаж, считается аффилированной известному самарскому бизнесмену Дмитрию Островскому, владельцу «Гиппократа». В 2017 
18 марта 2019, 09:33
В Самаре перепланируют территорию около «дома-кукурузы» на проспекте Ленина

В Самаре перепланируют территорию около «дома-кукурузы» на проспекте Ленина

В Самаре подготовят документы по перепланировке квартала в районе известного «дома-кукурузы». Речь идет об участке по периметру улиц Челюскинцев, Радонежской, Осипенко и проспекта Ленина. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэрии. Площадь территории, отданной под перепланировку, составит почти 20 гектаров. Подрядчику 
18 марта 2019, 09:17
Председателем Самарского областного суда назначен Вадим Кудинов

Председателем Самарского областного суда назначен Вадим Кудинов

В понедельник, 18 марта, председателем Самарского областного суда указом президента России официально назначен Вадим Кудинов. В документе говорится, что срок его полномочий составляет шесть лет. Его предшественница Любовь Дроздова занимала эту должность почти 12 лет. Она ушла в 
18 марта 2019, 07:39
В Самаре из школы на Мориса Тореза эвакуировали 340 человек

В Самаре из школы на Мориса Тореза эвакуировали 340 человек

В понедельник, 18 марта, оперативные службы выезжали в Советский район областной столицы. В 13:48 в школе № 76 на улице Мориса Тореза сработала пожарная сигнализация, на место отправились 54 человека, которые использовали 14 единиц техники. Как сообщили в ГУ МЧС 
18 марта 2019, 02:47
Школу на 1200 мест в Красноглинском районе обещают построить к 2020 году

Школу на 1200 мест в Красноглинском районе обещают построить к 2020 году

Стало известно, что школу на 1200 мест в жилом комплексе Новая Самара в Красноглинском районе губернского центра введут в эксплуатацию в следующем году. Одна из жительниц микрорайона рассказала в соцсетях, что там нет парков, поликлиники, парковок, а машины ставят на 
14 марта 2019, 02:30
Самарцы платят до 60 тысяч за временную регистрацию для зачисления в «престижную» школу

Самарцы платят до 60 тысяч за временную регистрацию для зачисления в «престижную» школу

В Самаре возник новый вид «бизнеса»: родители готовы платить за временную прописку, чтобы их отпрыски могли попасть в первые классы престижных школ. Схему озвучили на заседании рабочей группы комитета губдумы по образованию и науке по совершенствованию правового регулирования приема детей 
13 марта 2019, 02:31
Видео: в самарской школе № 152 протекает крыша

Видео: в самарской школе № 152 протекает крыша

Оттепель и затяжные дожди продолжают подкидывать сюрпризы — в одном из классов общеобразовательной школы № 152 на улице Советской Армии с потолка капает вода, видимо протекает крыша. Видео водного потока горожане разместили в соцсетях. 
 
- Настоящий дождь, приходится подставлять ведра 
12 марта 2019, 12:09
«Кто успел - тот поступил»: проблемы зачисления в самарские школы и лицеи

«Кто успел - тот поступил»: проблемы зачисления в самарские школы и лицеи

В Самаре начался прием заявлений для записи детей в первые классы. Традиционно сделать это можно только через интернет. Первыми заявки на поступление приняли лицеи, гимназии и специализированные школы. В остальные образовательные учреждения запись откроется в январе. Однако в Самаре до 
19 декабря 2018, 10:12
Стало известно, когда в Самарской области стартует прием первоклашек

Стало известно, когда в Самарской области стартует прием первоклашек

Прием будущих первоклассников в школы региона начнется в декабре. Заявления от родителей будут принимать с18 декабря, но только в 17 самарских лицеях, гимназиях и специализированных школах. В остальных школах  губернской столицы набор детей, которые впервые сядут за парты с 1 
27 ноября 2018, 02:49
Запись детей в школы Самары стартует с 15 декабря

Запись детей в школы Самары стартует с 15 декабря

Уже 15 декабря начнется запись детей на поступление в самые престижные гимназии и колледжи Самары. Как уверяют чиновники, в этом году проблем быть не должно. В 2018 году в первый класс пойдут более 36 тысяч школьников. И, конечно, почти каждый 

12 декабря 2017, 10:31
В Самаре зафиксирован абсолютный рекорд по количеству первоклассников

В Самаре зафиксирован абсолютный рекорд по количеству первоклассников

Сегодня День Знаний. 1 сентября по всей России в школы пошли 15 с половиной миллионов детей.
В Самаре в эту пятницу зафиксирован абсолютный рекорд за всю новейшую российскую историю по количеству первоклассников. Их почти 14 тысяч человек. Это на 5,5 

1 сентября 2017, 06:04
Ученые: Через 25 лет засуха на Ближнем Востоке приведет к войнам за воду

Ученые: Через 25 лет засуха на Ближнем Востоке приведет к войнам за воду

По последним расчётам ученых, вскоре на Ближнем Востоке может разразиться большая война за питьевую воду. Специалисты заявляют, что острая ее нехватка будет сильно ощущаться уже через 25 лет.
 
13 стран региона уже испытывают данную проблему на себе, но в 
5 сентября 2015, 08:31
Шведские ученые: Лишний жир на талии появляется у тех, кто мало спит

Шведские ученые: Лишний жир на талии появляется у тех, кто мало спит

Исследователи из Швеции выявили взаимосвязь между недосыпом и лишним весом: оказалось, что у тех, кто слишком мало спит, появляется жир на талии. Ученые установили, что те люди, у которых наблюдается нехватка сна, покупают на 18% больше продуктов и на 9% 
17 июля 2015, 11:54
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