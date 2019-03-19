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На майские праздники из Самары пустят дополнительные поезда
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18 марта 2019, 10:10
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Крупная самарская аптечная сеть сменила хозяина
Одну из крупнейших самарских аптечных сетей - «Биомед» выкупил уфимский ритейлер «Фармленд», пишут региональные СМИ. В настоящее время проводится ребрендинг. Сеть «Биомед», в которую входит порядка 60 точек продаж, считается аффилированной известному самарскому бизнесмену Дмитрию Островскому, владельцу «Гиппократа». В 2017 …
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18 марта 2019, 09:33
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В Самаре перепланируют территорию около «дома-кукурузы» на проспекте Ленина
В Самаре подготовят документы по перепланировке квартала в районе известного «дома-кукурузы». Речь идет об участке по периметру улиц Челюскинцев, Радонежской, Осипенко и проспекта Ленина. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэрии. Площадь территории, отданной под перепланировку, составит почти 20 гектаров. Подрядчику …
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18 марта 2019, 09:17
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Председателем Самарского областного суда назначен Вадим Кудинов
В понедельник, 18 марта, председателем Самарского областного суда указом президента России официально назначен Вадим Кудинов. В документе говорится, что срок его полномочий составляет шесть лет. Его предшественница Любовь Дроздова занимала эту должность почти 12 лет. Она ушла в …
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18 марта 2019, 07:39
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В Самаре из школы на Мориса Тореза эвакуировали 340 человек
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18 марта 2019, 02:47
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Школу на 1200 мест в Красноглинском районе обещают построить к 2020 году
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14 марта 2019, 02:30
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Самарцы платят до 60 тысяч за временную регистрацию для зачисления в «престижную» школу
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13 марта 2019, 02:31
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Видео: в самарской школе № 152 протекает крыша
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12 марта 2019, 12:09
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«Кто успел - тот поступил»: проблемы зачисления в самарские школы и лицеи
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19 декабря 2018, 10:12
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Стало известно, когда в Самарской области стартует прием первоклашек
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27 ноября 2018, 02:49
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Запись детей в школы Самары стартует с 15 декабря
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12 декабря 2017, 10:31
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В Самаре зафиксирован абсолютный рекорд по количеству первоклассников
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1 сентября 2017, 06:04
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Ученые: Через 25 лет засуха на Ближнем Востоке приведет к войнам за воду
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5 сентября 2015, 08:31
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Шведские ученые: Лишний жир на талии появляется у тех, кто мало спит
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17 июля 2015, 11:54
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