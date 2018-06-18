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Материалы по теме:

Стало известно, когда откроют ТЦ «Московский» в Самаре

Стало известно, когда откроют ТЦ «Московский» в Самаре

Стало известна дата открытия торгового центра «Московский». Произойти это должно уже во вторник, 5 июня, сразу после устранений нарушений требований пожарной безопасности. Об этом сообщает 63.ru со ссылкой на осведомленный источник.

Напомним, работа торгового комплекса была приостановлена 28 
4 июня 2018, 11:29
Жителям Новокуйбышевска предлагают с помощью камер ловить автохамов

Жителям Новокуйбышевска предлагают с помощью камер ловить автохамов

В рамках подготовки Новокуйбышевска к предстоящему чемпионату мира по футболу стартовала социальная акция. Жителям города предлагается подключиться к борьбе с автохамами. Каждый желающий может фиксировать нарушения со стороны автомобилистов на камеру и присылать снимки организаторам. Главные условия: на фото должны 
19 апреля 2018, 02:25
Депутаты в Ульяновской области ели мороженое и курили сигареты за казенный счет

Депутаты в Ульяновской области ели мороженое и курили сигареты за казенный счет

Прокуратура города Димитровграда в Ульяновской области проверила то, насколько тщательно депутаты местной Думы исполняют антикоррупционное законодательство. В итоге вскрылись «интересные» подробности.

Оказалось, что парламентарии возмещали себе из бюджета деньги, потраченные на покупку напитков, сигарет, мороженого. Кроме того, опять же за казенный 

18 апреля 2018, 08:08
Закрыть шесть торговых центров требует прокуратура Самарской области

Закрыть шесть торговых центров требует прокуратура Самарской области

В Самарской области региональная прокуратура направила в суд исковые заявления о приостановлении деятельности шести торговых центров региона. Надзорное ведомство выявило серьезные нарушения норм противопожарной безопасности в самарском ТЦ «Европа», четырех тольяттинских - «Восход», «Юность», «Каретный двор» и «Кольцо» и на 
13 апреля 2018, 02:00
Азаров сообщил о строительстве новых школ и возможном переводе детей на пятидневку

Азаров сообщил о строительстве новых школ и возможном переводе детей на пятидневку

В Самарской области в ближайшее время появятся восемь новых школ более чем на 8000 мест. Строительство должно начаться уже в 2018 году. А к 2025 году планируется открытие до 20 новых школ. Рассматривается вопрос о переводе на пятидневную учебную неделю 
10 апреля 2018, 03:12
400 британских школ получили письма с угрозами взрывов

400 британских школ получили письма с угрозами взрывов

19 марта британские школы подверглись спам-атаке. В образовательные учреждения поступили электронные письма о том, что в зданиях заложены бомбы. Для того, чтобы предотвратить трагедию, автор требовал выкуп. Всего было зафиксировано 400 писем.

Полицейские поспешили успокоить панику, и заявили, что 
19 марта 2018, 11:12
К ЧМ-2018 сотрудников Росгвардии разместят в четырех школах Самары

К ЧМ-2018 сотрудников Росгвардии разместят в четырех школах Самары

В Самаре на базе учебных заведений организуют пункты размещения силовиков, которые приедут в город для работы на ЧМ-2018. Сотрудников Росгвардии примут четыре школы – 76, 81, 108, а также 92, где гвардейцам предоставят только пришкольную территорию, сообщил в городской думе. 

28 февраля 2018, 11:39
Нехватка учебных мест наблюдается в самарских школах

Нехватка учебных мест наблюдается в самарских школах

В Самаре 20 февраля в городской думе на заседании комитета по образованию обсудили рост численности самарских школьников. В школах города наблюдается нехватка учебных мест, сообщает пресс-служба гордумы со ссылкой на данные самарского городского департамента образования.  По статистике, каждый год численность 

22 февраля 2018, 10:52
С 1 февраля изменится расписание электричек «Курумоч-Самара»

С 1 февраля изменится расписание электричек «Курумоч-Самара»

Самарская пригородная пассажирская компания изменила расписание движения электрички, которая курсирует между региональным центром и аэропортом «Курумоч». С 1 февраля дневной аэроэкспресс из воздушной гавани будет отправляться в 14:04, или на полчаса позже прежнего времени. Состав будет делать шесть промежуточных остановок 

30 января 2018, 10:08
С 4 сентября водный транспорт в Самаре перешел на осеннее расписание

С 4 сентября водный транспорт в Самаре перешел на осеннее расписание

С 4 сентября изменилось расписание движения речного транспорта в Самарской губернии. Скоростные суда по маршруту «Самара - Тольятти» будут ходить по пятницам и в выходные дни. По маршруту «Самара - Ширяево» - скоростные суда будут ходить по выходным. Закрываются  скоростные 

4 сентября 2017, 02:30
Стало известно расписание госэкзаменов в этом году

Стало известно расписание госэкзаменов в этом году

Досрочный этап ЕГЭ  пройдет с 23 марта по 14 апреля. Основной - с 29 мая по 1 июля. Начнутся они с экзаменов по географии и информатике и ИКТ. Пересдать русский  язык и математику разрешат в  период с 5 по 16 

6 марта 2017, 01:06
Появилось новое расписание электричек Самара – Аэропорт Курумоч

Появилось новое расписание электричек Самара – Аэропорт Курумоч

Самарская пригородная пассажирская компания опубликовала на своем сайте обновленное расписание аэроэкспресса Самара – Аэропорт Курумоч.

Как уже сообщала «ТЕРРА», с 3 октября на маршруте отменят два ночных рейса. Теперь из Самары в аэропорт и обратно ежедневно будет по 
27 сентября 2016, 11:51
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