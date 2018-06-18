Прокуратура Кировского района Самары провела проверку в местных школах. Сотрудники надзорной службы зафиксировали несоответствие расписания уроков нормам СанПиН. В 26 образовательных учреждениях были выявлены нарушения.
Оказалось, что руководство учебных заведений допускало ситуации, когда уроки физкультуры ставились первыми или же очень близко к началу дня. После занятий спортом детям приходилось идти на другие уроки, на которых было необходимо выполнять контрольные и другие письменные работы. Составление расписания подобным образом считается нарушением, сообщает облпрокуратура.
Нарушения были выявлены в школах № 32, 38, 47, 72, 73, 86, 89, 96, 98, 99, 101, 106, 128, 147, 168, 171, 157, 34, 162, 50, 79, 150, гимназиях № 133 и 1, лицее авиационного профиля №135, дневном пансионе №84. Руководителям заведений были вынесены представления об устранении нареканий.
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