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В Самаре открылась юбилейная фотовыставка «Новый поворот»
Телерадиокомпания «Терра» получила благодарность за многолетнюю поддержку творческих проектов фотообъединения областного Союза журналистов. Накануне в Самарском областном художественном музее торжественно открыли юбилейную фотовыставку «Новый поворот», приуроченную к его 10-летию и 100-летию Самарской областной организации Союза журналистов России. В экспозиции представлены …
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24 ноября 2018, 07:15
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Стали известны новые подробности дела депутата Минахмета Халлиулова
Председателя совета депутатов Промышленного района Самары Минахмета Халлиулова арестовали на два месяца. Такое решение принял Самарский районный суд. Дело Минахмета Халиуллова было выделено в отдельное производство в рамках расследования скандала, связанного с «Фондом капитального ремонта».
Напомним, по версии следствия, …
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23 ноября 2018, 11:27
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Госинспекция труда предложила строителям «Самара Арены» помочь с составлением исков
Строители «Самара Арены» до сих пор не получили свою зарплату. Об этом стало известно на видеоселекторном совещании, в котором участвовали чиновники профильных ведомств, сотрудники прокуратуры и Следственного комитета Татарстана, представители ПСО «Казань». С самарскими рабочими не рассчиталась компания «СК …
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24 ноября 2018, 08:15
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В блогах: на "АВТОВАЗе" собираются поменять ботинки Panda
В паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" поведали, что на "АВТОВАЗе" собираются заменить обувь для рабочих. Они сейчас ходят в ботинках Panda. Сотрудники давно жалуются на их неудобство. Они тяжелые, натирают, металлический подносок давит на пальцы. В итоге завод все-таки решил …
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23 ноября 2018, 11:15
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В Самарской области обещают ликвидировать очередь в детсады к 2022 году
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23 ноября 2018, 01:31
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В Тольятти под колеса ВАЗ-2104 попала 4-летняя девочка
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22 ноября 2018, 03:12
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В Самаре завели уголовное дело из-за массового отравления детей в школе №81
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21 ноября 2018, 05:18
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В Самарской области может появиться алиментный фонд
В Самаре возникла идея создать государственный алиментный фонд. Во вторник, 20 ноября, депутаты областного парламента поддержали предложение Уполномоченного по правам человека в Самарской области Ольги Гальцовой. Парламентарии собираются сначала рассмотреть вопрос на пленарном заседании губдумы, а затем - обратиться в …
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21 ноября 2018, 09:37
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В блогах: под Самарой майнеры украли электричества на 18 млн
"МРСК Волги" сообщает в "Фейсбуке", что в Ставропольском районе раскрыли необычное хищение электроэнергии почти на 18 млн рублей. "Вы не поверите - ресурс воровали майнеры! Высокотехнологичную ферму для производства криптовалюты разместили в неприметном здании на въезде в село Бахилово. …
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26 октября 2018, 05:19
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Жители и предприятия Самарской области должны за электричество 5 млрд рублей
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4 октября 2018, 03:12
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К чему приведет введение социальных норм на электричество?
Уже летом следующего года в России может быть введена новая система оплаты электроэнергии для населения. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Козак. По более дорогим тарифам счета начнут выставлять тем, у кого потребление превышает определенную норму.
К вопросу дифференцированных тарифов для населения, …
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3 октября 2018, 08:40
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3 сентября село в Самарской области останется без света
В понедельник, 3 сентября, жители села Образцовое в Сызрани проведут три часа без света. С 09:00 до 12:00 отключат электроэнергию на улице Парижской Коммуны в домах № 62-109. Как пояснили в ЕДДС городского округа Сызрань, отключение связано с плановыми …
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3 сентября 2018, 09:16