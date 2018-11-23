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В Самаре открылась юбилейная фотовыставка «Новый поворот»

В Самаре открылась юбилейная фотовыставка «Новый поворот»

Телерадиокомпания «Терра» получила благодарность за многолетнюю поддержку творческих проектов фотообъединения областного Союза журналистов. Накануне в Самарском областном художественном музее торжественно открыли юбилейную фотовыставку «Новый поворот», приуроченную к его 10-летию и 100-летию Самарской областной организации Союза журналистов России. В экспозиции представлены 
24 ноября 2018, 07:15
Стали известны новые подробности дела депутата Минахмета Халлиулова

Стали известны новые подробности дела депутата Минахмета Халлиулова

Председателя совета депутатов Промышленного района Самары Минахмета Халлиулова арестовали на два месяца. Такое решение принял Самарский районный суд.  Дело Минахмета Халиуллова было выделено в отдельное производство в рамках расследования скандала, связанного с «Фондом капитального ремонта».

Напомним, по версии следствия, 
23 ноября 2018, 11:27
Госинспекция труда предложила строителям «Самара Арены» помочь с составлением исков

Госинспекция труда предложила строителям «Самара Арены» помочь с составлением исков

Строители «Самара Арены» до сих пор не получили свою зарплату. Об этом стало известно на видеоселекторном совещании, в котором участвовали чиновники профильных ведомств, сотрудники прокуратуры и Следственного комитета Татарстана, представители ПСО «Казань». С самарскими рабочими не рассчиталась компания «СК 
24 ноября 2018, 08:15
В блогах: на

В блогах: на "АВТОВАЗе" собираются поменять ботинки Panda

В паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" поведали, что на "АВТОВАЗе" собираются заменить обувь для рабочих. Они сейчас ходят в ботинках Panda. Сотрудники давно жалуются на их неудобство. Они тяжелые, натирают, металлический подносок давит на пальцы. В итоге завод все-таки решил 
23 ноября 2018, 11:15
В Самарской области обещают ликвидировать очередь в детсады к 2022 году

В Самарской области обещают ликвидировать очередь в детсады к 2022 году

Планируется, что очередь в детские сады в Самарской области, в том числе и в ясельные группы для малышей до трех лет, будет ликвидирована к 2022 году. Об этом сообщил департамент информационной политики администрации губернатора СО. В следующем году в регионе 
23 ноября 2018, 01:31
В Тольятти под колеса ВАЗ-2104 попала 4-летняя девочка

В Тольятти под колеса ВАЗ-2104 попала 4-летняя девочка

В среду вечером в Тольятти под колесами автомобиля оказался маленький ребенок. В 19:45 45-летний водитель ехал на своем «ВАЗ-2104» по Молодежному бульвару. В районе дома № 36 он сбил четырехлетнего ребенка, который переходил проезжую часть в неустановленном месте со своей 
22 ноября 2018, 03:12
В Самаре завели уголовное дело из-за массового отравления детей в школе №81

В Самаре завели уголовное дело из-за массового отравления детей в школе №81

В областной столице возбудили уголовное дело из-за отравления детей. Напомним, что 15 и 16 ноября учащимся школы №81 стало плохо, в больницы обратились 14 детей и один взрослый. Шесть пациентов до сих пор находятся под наблюдением врачей. Им всем был 
21 ноября 2018, 05:18
В Самарской области может появиться алиментный фонд

В Самарской области может появиться алиментный фонд

В Самаре возникла идея создать государственный алиментный фонд. Во вторник, 20 ноября, депутаты областного парламента поддержали предложение Уполномоченного по правам человека в Самарской области Ольги Гальцовой. Парламентарии собираются сначала рассмотреть вопрос на пленарном заседании губдумы, а затем - обратиться в 
21 ноября 2018, 09:37
В блогах: под Самарой майнеры украли электричества на 18 млн

В блогах: под Самарой майнеры украли электричества на 18 млн

"МРСК Волги" сообщает в "Фейсбуке", что в Ставропольском районе раскрыли необычное хищение электроэнергии почти на 18 млн рублей. "Вы не поверите - ресурс воровали майнеры! Высокотехнологичную ферму для производства криптовалюты разместили в неприметном здании на въезде в село Бахилово. 
26 октября 2018, 05:19
Жители и предприятия Самарской области должны за электричество 5 млрд рублей

Жители и предприятия Самарской области должны за электричество 5 млрд рублей

На сегодняшний день общий долг потребителей как обычных собственников жилья, так и предприятий и организаций перед энергетиками в Самарской области перешагнул за 5 млрд рублей. Причем, 1,119 млрд из них - это сумма, которую не выплатили в свое время предприятия 
4 октября 2018, 03:12
К чему приведет введение социальных норм на электричество?

К чему приведет введение социальных норм на электричество?

Уже летом следующего года в России может быть введена новая система оплаты электроэнергии для населения. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Козак. По более дорогим тарифам счета начнут выставлять тем, у кого потребление превышает определенную норму.

К вопросу дифференцированных тарифов для населения, 

3 октября 2018, 08:40
3 сентября село в Самарской области останется без света

3 сентября село в Самарской области останется без света

В понедельник, 3 сентября, жители села Образцовое в Сызрани проведут три часа без света. С 09:00 до 12:00 отключат электроэнергию на улице Парижской Коммуны в домах № 62-109.  Как пояснили в ЕДДС городского округа Сызрань, отключение связано с плановыми 
3 сентября 2018, 09:16
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