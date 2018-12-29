|
В Самаре парень на «тринадцатой» сбил бабушку с внучкой
|
29 декабря 2018, 01:41
|
Сбил и скрылся: в Самаре 9-летний мальчик попал под колеса авто на «зебре»
|
29 декабря 2018, 01:12
|
Доцент кафедры СамГУПС пойдет под суд за взятки от студентов
Мировому судье судебного участка № 6 Советского района Самары направлены материалы дела в отношении педагога из областной столицы. Преподавателя Самарского государственного университета путей сообщения подозревают в получении взятки через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей. По версии следствия, …
|
29 декабря 2018, 11:44
|
В блогах: Год свинюшки, или На каких стульях сидят следователи Отрадного
Самарчанка Мария Тимофеева показала в "Фейсбуке", какой распрекрасный стул стоит в следственном комитете по городу Отрадному Самарской области. "Эта "мебель" очень ненавязчиво и не банально намекает на символ приближающегося праздника. Свинюшка форевер. Этот стул мне вынесли из жалости. Второй …
|
29 декабря 2018, 10:55
|
Аэроэкспресс между Самарой и «Курумочем» ходить больше не будет
Стало известно, что с 9 января 2019 года отменяется скорый электропоезд, курсирующий между областной столицей и самарским аэропортом. Об этом сообщает «Самарская пригородная пассажирская компания». Напомним, что ранее электрички ходили до «Курумоча» дважды в день, отправляясь из Самары в 9:57 …
|
29 декабря 2018, 08:47
|
Между Самарой и Рождествено запустили суда на воздушной подушке
|
24 декабря 2018, 11:14
|
Самарский аэропорт обслужил трехмиллионного пассажира
|
19 декабря 2018, 12:46
|
В конце декабря из Москвы в регионы запустят 100 дополнительных поездов
|
29 ноября 2018, 12:04
|
В Самаре на Ново-Садовой трамвай сошел с рельсов
|
28 ноября 2018, 01:12
|
В Самаре трамвай сошел с рельсов после ДТП с «Приорой»
|
16 ноября 2018, 10:22
|
Самарец погиб под трамваем на проспекте Ленина
|
10 ноября 2018, 04:46
|
До стадиона «Самара Арена» в ноябре пустят регулярный маршрут
|
26 октября 2018, 12:26