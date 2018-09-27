В 2019 году россияне смогут распоряжаться накопительной частью своей пенсии … В этот вторник Госдума в третьем чтении утвердила закон об уголовной ответственности для работодателей за отказ нанимать лиц предпенсионного возраста и увольнение тех, кому осталось до заслуженного отдыха 5 лет. Наказание - штраф до 200 тысяч рублей и обязательные работы