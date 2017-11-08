Колесу обозрения быть: торги по установке аттракциона в парке Гагарина признаны законными Аукционная эпопея с колесом обозрения в парке Гагарина подошла к концу. Управление ФАС по Самарской области признало законными торги на установку аттракциона. Подписание контракта с их победителем было приостановлено две недели назад после жалоб двух других участников. Антимонопольщики решили проверить …