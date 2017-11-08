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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 ноября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 8 ноября 2017г 
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Материалы по теме:

Компания СКС отсудила у РЖД 31 миллион рублей

Компания СКС отсудила у РЖД 31 миллион рублей

Компания «Самарские коммунальные системы» (СКС) выиграла у РЖД в суде более 31 миллиона рублей. Как уже сообщала «ТЕРРА», в арбитражном суде Самарской области ресурсоснабжающая организация требовала взыскать с РЖД почти 23,5 миллиона рублей за сброс сточных вод, в которых было 

8 ноября 2017, 05:11
Антимонопольщики заявили о риске роста цен на лекарства из-за новой системы учета

Антимонопольщики заявили о риске роста цен на лекарства из-за новой системы учета

В РФ с января жизненно необходимые медицинские препараты могут подняться в цене по причине неэффективной работы информационного реестра лекарств и новой схемы госзакупок медикаментов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ФАС.
Как отмечают в Федеральной антимонопольной службе, с нового 

1 ноября 2017, 02:24
ФАС: Цены на билеты в плацкарт должны стать ниже на 10%

ФАС: Цены на билеты в плацкарт должны стать ниже на 10%

Эксперты Федеральной антимонопольной службы выступили с инициативой снизить цены на железнодорожные билеты на 10%. Об этом журналистам поведал замруководителя ФАС Александр Редько.
По его словам, поднимать стоимость билетов в плацкартные и общие вагоны, отталкиваясь исключительно от увеличения зарплат населения, - 

1 ноября 2017, 10:06
Колесу обозрения быть: торги по установке аттракциона в парке Гагарина признаны законными

Колесу обозрения быть: торги по установке аттракциона в парке Гагарина признаны законными

Аукционная эпопея с колесом обозрения в парке Гагарина подошла к концу. Управление ФАС по Самарской области признало законными торги на установку аттракциона. Подписание контракта с их победителем было приостановлено две недели назад после жалоб двух других участников. Антимонопольщики решили проверить 

25 октября 2017, 08:14
ФАС возбудила дело о картеле поставщиков медицинских изделий

ФАС возбудила дело о картеле поставщиков медицинских изделий

Федеральная антимонопольная служба РФ завела дело о картеле поставщиков медицинских изделий на 185 аукционах. Об этом информируют отечественные агентства со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как отмечается, участники закупок на поставку эндопротезов, имплантов для остеосинтеза, расходных материалов для травматологии и прочих 

23 октября 2017, 03:04
РЖД наймет сопровождающих для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья

РЖД наймет сопровождающих для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья

В Самаре инвалидов на железнодорожном вокзале начнут сопровождать специально обученные люди, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению подрядчика объявили «Российские железные дороги». На эти цели госкомпания готова потратить почти 20 миллионов рублей.

Согласно техзаданию, кроме Самары исполнитель будет 

12 октября 2017, 10:33
В Сызрани поезд сбил женщину

В Сызрани поезд сбил женщину

Недалеко от Сызрани, на перегоне от станции Новообразцовое до станции Сызрань-2, на железнодорожных путях погибла 70-летняя женщина. Она шла по шпалам и, видимо, не слышала звука приближающегося состава. Удар оказался смертельным. Детали трагедии выясняют следователи.   
7 сентября 2017, 01:36
Миллионы в самарскую канализацию: РЖД заплатит за сточные воды

Миллионы в самарскую канализацию: РЖД заплатит за сточные воды

ООО «Самарские коммунальные системы» выиграло масштабный судебный спор с крупнейшим отечественным перевозчиком - ОАО «Российские железные дороги». Как уже сообщала «ТЕРРА», в областном арбитражном суде ресурсоснабжающая организация требовала взыскать с РЖД почти 23,5 миллиона рублей за сброс сточных вод, в 

25 августа 2017, 03:58
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