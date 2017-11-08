Управление ФАС по Самарской области возбудило в отношении филиала ОАО «РЖД» Куйбышевской железной дороги дело по признакам нарушения требований антимонопольного законодательства. Поводом послужило обращение компании «ВолгаУралТранс», которая является собственником железнодорожных путей необщего пользования, примыкающих к станциям Безымянка, Кряж, Жигулевское Море, Тольятти. Что подтверждается свидетельствами о госрегистрации прав.
Заявитель утверждал, что РЖД неоднократно уклонялось от согласования инструкции о порядке обслуживания и организации движения на указанных путях, что мешало ему осуществлять предпринимательскую деятельность. Всего с 2014 по 2017 годы «ВолгаУралТрансом» были разработаны и направлены в адрес железнодорожников 9 инструкций. Но ни один из документов так и не был согласован. «РЖД» в своих пояснениях указывало на то, что в ходе их проверок, были выявлены недостатки технического характера. ФАС напомнила перевозчику, что по федеральным законам подобные действия хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке, являются недопустимыми.
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