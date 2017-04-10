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Данные о ранении ребенка в самарском аквапарке проверят правоохранители
Правоохранительные органы проводят проверку по заявлению об инциденте в самарском аквапарке. Заявители – родители девятилетней девочки – сообщили, что их ребенок повредил палец во время празднования дня рождения в самарском аквапарке. По словам матери, девочка провалилась ногой в сломанную решетку …
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10 апреля 2017, 05:35
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Самарские школьники будут учиться в одну смену
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20 марта 2017, 04:13
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Фото в блогах: по какой дороге самарским школьникам приходится идти на уроки
Самарец Михаил Панарин в "ВК" просит власти города посмотреть, по какой дороге ходят дети каждый день в 91-ю школу. "Только сила, сноровка и начальная альпинистская подготовка помогут преодолеть школярам нелегкий путь. В некоторых местах дети просто вынуждены перемещаться исключительно …
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15 марта 2017, 10:46
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В Самаре стартовал проект "Вагон знаний"
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20 февраля 2017, 12:24
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В Большечерниговском районе школьников возят в неисправных автобусах
К такому выводу по результатам проверки пришла районная прокуратура. В школе в селе Августовка используют автобусы с такими техническими неисправностями, при которых запрещена их эксплуатация. Ремни безопасности порваны, мусор внутри салона, разные шины. Списка учеников, подписанного директором учебного заведения, нет. …
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15 февраля 2017, 11:56
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На Урале возбудили уголовное дело о травмировании 40 человек на горке
Следователи завели уголовное дело по факту травмирования 40 человек в городе Серов Свердловской области. Все люди получили телесные повреждения при катании на ледяной горке, информируют региональные СМИ со ссылкой на представителей СКР. По словам экспертов, данный случай является довольно нетипичным …
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19 января 2017, 11:56
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Синоптики предупреждают: в Самаре сильная гололедица
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17 января 2017, 06:08
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За новогодние каникулы к офтальмологам обратились 509 самарцев
В новогодние праздники за помощью к офтальмологам самарской глазной больницы имени Ерошевского обратились 509 человек. У 14 горожан диагностировали «типичные новогодние травмы». Пробкой от шампанского в глаз получили двое пациентов, девять человек пострадали из-за осколков елочных игрушек и петард, в …
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11 января 2017, 03:22
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В Самаре полицейский получил травмы в ДТП с иномаркой
В центре Самары в четверг, 8 декабря, произошло ДТП с участием автомобиля полиции. Полицейский на служебной машине ВАЗ-2131 "Нива" столкнулся с иномаркой «Фольксваген» на пересечении Комсомольской и улицы Куйбышева около 20 часов вечера.
Автомобиль полиции следовал по Комсомольской. Предположительно, при повороте …
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9 декабря 2016, 12:16
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Руководство уфимского аквапарка прокомментировало гибель посетительницы
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9 июня 2016, 05:09
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В Уфе женщина погибла в аквапарке после спуска с горки
Как сообщают региональные средства массовой информации, представители правоохранительных органов Республики Башкирия осуществляют проверку по факту смерти 49-летней жительницы города Мелеуза. Закрытую черепно-мозговую травму, послужившую в конечном итоге причиной летального исхода, женщина получила во время спуска с горки в местном аквапарке.
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9 июня 2016, 01:55
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По факту инцидента в аквапарке Тольятти возбудили уголовное дело
Сегодня, 14 августа, следователи сообщили о возбуждении уголовного дела по факту госпитализации посетителей развлекательного центра «Аква Лэнд». Статья «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья человека».
По данным следствия, 12 августа в больницу положили …
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14 августа 2015, 02:01