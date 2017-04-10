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Данные о ранении ребенка в самарском аквапарке проверят правоохранители

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На Урале возбудили уголовное дело о травмировании 40 человек на горке

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За новогодние каникулы к офтальмологам обратились 509 самарцев

В новогодние праздники за помощью к офтальмологам самарской глазной больницы имени Ерошевского обратились 509 человек. У 14 горожан диагностировали «типичные новогодние травмы». Пробкой от шампанского в глаз получили двое пациентов, девять человек пострадали из-за осколков елочных игрушек и петард, в 
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В Самаре полицейский получил травмы в ДТП с иномаркой

В Самаре полицейский получил травмы в ДТП с иномаркой

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Руководство уфимского аквапарка прокомментировало гибель посетительницы

Руководство уфимского аквапарка прокомментировало гибель посетительницы

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В Уфе женщина погибла в аквапарке после спуска с горки

В Уфе женщина погибла в аквапарке после спуска с горки

Как сообщают региональные средства массовой информации, представители правоохранительных органов Республики Башкирия осуществляют проверку по факту смерти 49-летней жительницы города Мелеуза. Закрытую черепно-мозговую травму, послужившую в конечном итоге причиной летального исхода, женщина получила во время спуска с горки в местном аквапарке.

9 июня 2016, 01:55
По факту инцидента в аквапарке Тольятти возбудили уголовное дело

По факту инцидента в аквапарке Тольятти возбудили уголовное дело

Сегодня, 14 августа, следователи сообщили о возбуждении уголовного дела по факту госпитализации посетителей развлекательного центра «Аква Лэнд». Статья «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья человека».

По данным следствия, 12 августа в больницу положили 
14 августа 2015, 02:01
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