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«Бункер S» Эфир передачи от 12.03.2019 
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Материалы по теме:

В Самаре произошла драка в офисе регоператора «Экостройресурс»

В Самаре произошла драка в офисе регоператора «Экостройресурс»

В пятницу, 15 марта, на круглом столе федерального проекта «Чистая страна» руководитель регионального центра «ЖКХ-Контроль» Виктор Часовских рассказал, что вчера в офисе регоператора «Экостройресурс» на улице Сердобской произошла драка.
 
«У людей сдают нервы от очередей», - написала в своем Фейсбуке 
15 марта 2019, 02:51
У тольяттинца в уличной драке «отжали» часы и обручальное кольцо

У тольяттинца в уличной драке «отжали» часы и обручальное кольцо

Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, в полицию Тольятти обратился местный 32-летний житель. Он сообщил о том, что на улице у него случился конфликт с незнакомцем. Завязалась драка, во время которой более крупный и сильный злодей отобрал у мужчины 

3 марта 2019, 04:52
Сызранец снял на видео отчаянную драку собаки и крысы

Сызранец снял на видео отчаянную драку собаки и крысы

Один из жителей Сызрани стал свидетелем необычной драки двух животных – собаки и крысы. Грызун, несмотря на то, что значительно уступал «собакену» в размере и весе, смело сражался, передает «КТВ-Луч».
 
Смелый какой! Кусается! Что за порода такая? Не 
17 февраля 2019, 10:28
Беспорядки в ИК-5 спровоцировал конфликт между осужденными

Беспорядки в ИК-5 спровоцировал конфликт между осужденными

Во вторник, 12 февраля, в Самаре обсуждают беспорядки в исправительной колонии № 5. По официальной версии, они были спровоцированы конфликтом между заключёнными. Сейчас ситуация в учреждении стабилизировалась, всем пострадавшим оказывают помощь. Напомним, что о ЧП стало известно вечером 8 
12 февраля 2019, 12:16
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