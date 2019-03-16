Инцидент случился вчера, 15 марта. В самарском автобусе, следующему по маршруту №34, между водителем и пассажиром началась драка.
Представители перевозчика «СамараАвтоГаз» сообщили, что в настоящее время водителя сняли с маршрута, сотрудники компании изучают видеозапись с видеокамер автобуса, чтобы разобраться в произошедшем. По словам водителя, пассажир набросился на него первым.
По мнению диванных экспертов в соцсетях, «не удивительно, что кулачный батл случился в 34-м автобусе, следующим до Металлурга. Именно там живут самые суровые жители Самары».
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