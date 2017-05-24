Прокуратурой Советского района Самары совместно с областным управлением МЧС выявила нарушения требований закона по содержанию сооружений гражданской обороны, переданных в хозведение филиала ФГУП «Экран». По мнению ревизоров, в случае ЧП к использованию и приему укрываемых готовы не все объекты. В ходе инспекции выяснилось, что в месте распложения бомбоубежища работает квест-клуб. Директору филиала ФГУП внесено представление об устранении нарушений закона.
В прокуратуре пояснили, что по закону ФГУП был обязан обеспечить постоянную готовность помещений защитных сооружений и оборудования систем жизнеобеспечения к переводу их к использованию по назначению. Средства связи и оповещения сооружений тоже должны быть исправны и всегда готовы.
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