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В Самарской области от укусов клещей пострадали 1816 человек

В Самарской области от укусов клещей пострадали 1816 человек

Такие данные приводит областное управление Роспотребнадзора. 1816 пострадавших, из них 472 ребенка - это в 1,6 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда были укушены почти 3 тысячи жителей губернии. 17,7% членистоногих оказались переносчика антиген вируса клещевого энцефалита 

24 мая 2017, 08:37
Больница им. Н.И. Пирогова не готова к чемпионату мира по футболу 2018 года

Больница им. Н.И. Пирогова не готова к чемпионату мира по футболу 2018 года

Больнице им. Н.И. Пирогова не хватает средств на оснащение оборудованием к чемпионату мира по футболу 2018 года. В этом признался главный врач медучреждения Александр Вавилов.
Ежегодно в больнице им. Н.И. Пирогова проходят лечение порядка 80 тысяч горожан и гостей Самары. Медучреждение 

24 мая 2017, 06:37
Самарцы теряют зрение на природе

Самарцы теряют зрение на природе

Самарцы стали чаще получать травмы глаз, отдыхая на природе, сообщает областная офтальмологическая больница имени Ерошевского. Так, в апреле в приемное отделение учреждения пришли 1677 человек. Это почти в 2 раза больше, чем за всю зиму. Во время первомайских праздников число 

24 мая 2017, 04:05
Один и без оружия: Житель Самары забыл в отеле пистолет

Один и без оружия: Житель Самары забыл в отеле пистолет

В гостинице на улице Тухачевского в Самаре при уборке номера горничная обнаружила подозрительную сумку. Администрация отеля сообщила об инциденте в полицию. 

На место происшествия прибыла инженерно-техническая группа ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области, которая проверила сумку на наличие взрывных 

24 мая 2017, 01:43
Самарские программисты предложили пользователям Iphone убить старого викинга Сигурда

Самарские программисты предложили пользователям Iphone убить старого викинга Сигурда

Сюжет основан на скандинавских мифах. Играть придётся за викинга, который прожил долгую жизнь и теперь стремится попасть в Вальхаллу, рай для воинов. Основная его цель - погибнуть в славном бою. Однако, найти достойного противника оказывается не  просто. Над созданием проекта 

16 февраля 2017, 10:41
В блогах: Тольятти в цвете

В блогах: Тольятти в цвете

В группе "События Тольятти" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что недавно в Автограде "появился проект, направленный на художественное освоение городской среды: квест «Жизнь в цвете»". В рамках конкурса молодые художники рисуют в городе яркие 3D-граффити, несущие определенную эстетическую пользу. Претенденты на 
15 июля 2016, 06:40
В Самаре «Ростелеком» и Росимущество продолжают суд из-за бомбоубежища

В Самаре «Ростелеком» и Росимущество продолжают суд из-за бомбоубежища

Компания «Ростелеком» продолжает судебный спор за неприкосновенность собственного офиса, расположенного в Самаре по адресу: улица Красноармейская, 17.

Дело в том, что под этим зданием со времен СССР находится защитное сооружение - бомбоубежище. По закону эта территория входит в 
26 августа 2015, 04:33
Новости блогов: в Самаре откроют бомбоубежища для ВИП-персон?

Новости блогов: в Самаре откроют бомбоубежища для ВИП-персон?

Блогер kostya_ivanenko поведал, что в Самаре якобы "будут спасать генофонд". "Дело щекотливое, естественно, никто официальных бумаг мне не показывал. Но есть инфа, что в Самару ответственным за данное направление пришла "указивка" срочно подготовить бомбоубежища для ВИП-персон. То есть привести в 
28 января 2015, 06:15
Новости блогов: самарские бомбоубежища, провал на Коммунистической, соревнования энергетиков

Новости блогов: самарские бомбоубежища, провал на Коммунистической, соревнования энергетиков

Cамарские бомбоубежища
Блогер Дмитрий Стародубцев рассуждает о последней инициативе Госдумы привести в состояние полной готовности все бомбоубежища в России: «Мне очень интересно, а остались ли они вообще на территории Самары? На сайте МЧС об этом тишина. Оно понятно - информация 

14 августа 2014, 06:17
В Самаре третий год продолжается спор из-за бомбоубежища под заводом «Кока-Колы»

В Самаре третий год продолжается спор из-за бомбоубежища под заводом «Кока-Колы»

Федеральный арбитражный суд Поволжского округа отправил на новое рассмотрение иск самарского завода «Кока-Кола» об обязании областного Росимущества предоставить в собственность земельный участок площадью около 29 тысяч квадратных метров. Производитель безалкогольных напитков пытается получить права на территорию под своими производственными корпусами. 

7 марта 2014, 04:21
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