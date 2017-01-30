В Самаре около цирка «десятка» провалилась в яму в асфальте опубликовали в группе "Услышано Самара" соцсети «ВКонтакте».



«Опять ушла машина под асфальт! В этот раз ЧП произошло на улице Маяковского, … Сегодня, 17 апреля. в Самаре возле цирка произошел очередной провал асфальта. В яму угодила "вазовская" десятка. Фото ЧПсоцсети «ВКонтакте».«Опять ушла машина под асфальт! В этот раз ЧП произошло на улице Маяковского,