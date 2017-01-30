В нее вошли лучшие номера российских артистов. На манеж выйдет и династия Суанбековых - победители международного конкурса "Золотой слон". Братья вместе с мамой Сайракан работают без страховки. От их проходок по канату захватывает дух. Высота в самой низкой точке 8 метров, на самой высокой - 13. Они же показывают чудеса эквилибристики на американских кольцах.
В новой программе много уникальных номеров с животными. Хищники, канадские пумы, выступают без специального ограждения. "Они изначально были поставлены на работу на поводке, - рассказывает дрессировщица Наталья Исайчева. - Опасности для зрителей нет. Если я выпрыгиваю за барьер, я знаю, что эта кошка не пойдет в зал. Она его побаивается". Много номеров с деревенскими животными, которые малознакомы городским детям.
Также представлены жонглеры, воздушные гимнасты, клоуны и выступление с кольцом Сира.
Показ программы Viva las Vegas продлится до 26 февраля.
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